Latvijas hokejisti pirmajā periodā ielaiž piecus vārtus un kapitulē Čehijai

Latvijas hokeja izlase ceturtdien 2022. gada pasaules čempionāta B apakšgrupas ceturtajā spēlē Tamperē ar rezultātu 1:5 (0:5, 0:0, 1:0) piekāpās Čehijas valstsvienībai, visus piecus vārtus ielaižot jau pirmajās 20 minūtēs.

Latvijas hokejisti iepriekšējo reizi piecus vārtus pirmajā trešdaļā pasaules čempionāta mačā ielaida 1939. gadā, kad tā ar 0:12 Cīrihē piedzīvoja sagrāvi pret Šveici.

Jau piektajā minūtē Elvis Merzļikins pēc diezgan vienkārša Tomaša Hertla metiena ripu atsita sev tieši priekšā. Hineks Zohorna atrāvās no Roberta Mamčiča, savāca ripu un ieraidīja to vārtos no pašas vārtu priekšas. 56 sekundes vēlāk Čehijas izlase vairākumā saraustīja Latvijas izlases aizsardzību gabalos. Romāns Červenka saņēma piespēli gar vārtiem no Davida Pastrņāka un izdarīja metienu brīvajā vārtu stūrī.

Savukārt septītajā minūtē Jakubs Fleks pie laukuma apmales izcīnīja ripu divcīņā ar latviešiem. Mihaels Spačeks ripu ieguva savā kontrolē, devās uz vārtiem un izdarīja metienu starp Elvja Merzļikina kājsargiem.

17. minūtē Tomašs Hertls izdarīja divus bīstamus metienus pa vārtiem, bet pēc otrā ripa uzlidoja augstu gaisā. No aizvārtes pieslidoja Matejs Blumels, kurš iesaistījās cīņā par ripu ar augsti paceltu nūju, bet Kristaps Sotnieks ar roku ripu vēlējās aizsist prom, bet viņš iesita to savos vārtos. Savukārt piektos vārtus trešdaļā čehi guva 64 sekundes pirms pārtraukuma. Artūrs Kulda nenosedza Davidu Pastrņāku, kurš pie tālā vārtu staba saņēma piespēli no Davida Krejči un guva vieglus vārtus.

Uz otro trešdaļu Latvijas izlases vārtos stājās Atrūrs Šilovs, kurš piedzīvoja savu pasaules čempionāta debiju. Mača turpinājumā čehi spēlēja mierīgāk, un tik izteikta došanās uz vārtiem vairs nebija vērojama. Latvijas izlase spēja gūt goda vārtus, kad 42. minūtē Rihards Bukarts apslidoja vārtus un izdarīja metienu, bet Čehijas izlases vārtsargs Karels Vejmelka ripu atsita sev priekšā. Artūrs Kulda bija pirmais pie ripas un trāpīja to vārtos.

Kristaps Sotnieks aizvadīja savu 87. spēli pasaules čempionāta elites divīzijā. Tas ir jauns Latvijas izlases rekords, pārspējot Aleksandra Ņiživija sasniegumu (86 spēle).

Latvijas hokejistiem piektdien čempionāts turpināsies ar svarīgu spēli pret Austrijas valstsvienību.

Kopvērtējumā pēc šīs spēles Latvija ar trīs punktiem ierindojas B grupas priekšpēdējā, septītajā pozīcijā, bet Čehijai uzvara ļāva pakāpties uz ceturto pozīciju.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.