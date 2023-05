Latvijas hokejisti sensacionāli izcīna pasaules čempionāta bronzu

Latvijas hokeja izlasei svētdien pirmo reizi vēsturē izcīnīja medaļas pasaules čempionātā, Somijas pilsētā Tamperē tiekot pie bronzas.

Bronzas spēlē Latvijas izlase Tamperē ar 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) pagarinājumā uzvarēja spēcīgo ASV. Izšķirošos vārtus 62. minūtē iemeta Kristiāns Rubīns.

Pamatlaikā Latvijas izlases labā vārtus iemeta Roberts Bukarts, Jānis Jaks un Rubīns. Tikmēr ASV komandā divreiz vārtus guva Roko Grimaldi, bet reizi Artūru Šilovu pārspēja Mets Koronato.

Pirmās minūtes amerikāņi izskatījās draudīgi, bet Latvijai pirmo spiedienu izdevās izturēt, un komanda sāka spēlēt vadību. Turklāt jau astotajā minūtē arī izvirzījās vadībā, kad pašā tā izskaņā izdevās realizēt vairākumu – Rihards Bukarts no nulles leņķa uz vārtu priekšu piespēlē brālim Robertam, kurš, palicis nepieskatīts, iemeta ripu vārtu augšējā stūrī. Neizšķirta panākšanai amerikāņiem bija nepieciešamas nepilnas divas minūtes – Grimaldi zonā ieslidoja pēc nomaiņas, neviens viņu nepamanīja, izņemot partneri, kurš piespēlēja ripu, un uzbrucējs ar labu metienu guva pirmos ASV vārtus.

Pirmajā trešdaļā netrūka rupjību no ASV izlases. Uz ģērbtuvēm bija jādodas Kārlim Čukstem, pret kuru pretinieks izpildīja asu spēka paņēmienu. Mača 17. minūtē Latvijas izlase atguva vadību, kad Rihards Bukarts ieslidoja zonā un metās uz vārtiem. Viņa mēģinājums nebija veiksmīgs, bet pirmais pie ripas tika Jaks, kurš to iestūma vārtos "ar gaļu". Pēc trim minūtēm rezultāts atkal kļuva neizšķirts un vēlreiz vārtus guva Grimaldi, izpildot izcilu metienu no kreisā iemetiena apļa. Tobrīd Latvija bija palikusi tikai ar četriem aizsargiem, jo Čukste bija ģērbtuvēs, Jakam ripa trāpīja pa seju, bet Kristiāns Rubīns atradās uz noraidīto soliņa.

Otrajā trešdaļā komandas vārtus neguva, taču tajā amerikāņiem piederēja izteikts pārsvars – viņi vairākkārt iespieda Latvijas izlasi tās aizsardzības zonā. Pa visām 20 minūtēm latvieši izpildīja tikai trīs metienus, kamēr amerikāņi – desmit. Aizsardzībā Latvija spēlēja disciplinēti, turklāt dažbrīd amerikāņiem nepaveicās, jo vārtu gūšanas momenta noslēgumā neizdevās uzmest.

Pamatlaika noslēdzošās 20 minūtes līdz ar to sākās ar kaujiniecisko 2:2 neizšķirtu. Atkal šo periodu labāk iesāka amerikāņi, un viņu spiediens 47. minūtē vainagojās panākumiem. Metienu no zilās līnijas izpildīja Dilans Sambergs, kura raidījums tika bloķēts, taču pirmais pie ripas bija Koronato, viņam to raidot praktiski tukšos vārtos. Pēc vārtu zaudējuma Latvija aktivizējās, un tai arvien vairāk sanāca pārnest spēli uz ASV aizsardzības zonu. Labi vārtos spēlēja Keisijs Desmits, tomēr 55. minūtē viņam neizdevās notvert Rubīna spēcīgi mesto ripu no vairāku metru attāluma.

Pamatlaikā uzvarētājs tā arī netika noskaidrots, kaut gan pēdējās sekundēs ar izgājienu uz vārtiem medaļas Latvijai varēja sarūpēt Rodrigo Ābols, taču viņa metienu atvairīja Desmits. Savukārt uzvaru pagarinājumā latvieši nodrošināja jau tā otrajā minūtē – Kaspars Daugaviņš pa labo malu slidoja uz vārtiem, izpildīja metienu, ko Desmits atsita, bet pirmais pie atlēkušās ripas bija Rubīns, gūdams savus otros vārtus mačā un sarūpēdams Latvijai vēsturisku bronzu.

KRISTIANS RUBINS IN OT TO WIN BRONZE FOR LATVIA! pic.twitter.com/hdN3QomvvM — TSN (@TSN_Sports) May 28, 2023

Portāls "Delfi" piedāvāja Latvijas un ASV spēles teksta tiešraidi.