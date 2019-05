Latvijas izlase dramatiski zaudē pasaules vicečempionei Šveicei

Latvijas hokeja izlase 2019. gada pasaules čempionāta mačā svētdien, 12. maijā, Bratislavas grupā ar rezultātu 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) piekāpās Šveices valstsvienībai, kas pagājušajā gadā izcīnīja sudraba godalgas.

Spēle jau no pirmajām sekundēm aizritēja augstā tempā, abu komandu spēlētājiem nelaižot garām iespējas izpildīt spēka paņēmienus. Mača pirmo desmit minūšu laikā pavisam maz metienu gan sasniedza Elvja Merzļikina vai Leonardo Dženoni vārtus, aizsargiem vairākkārt bloķējot uzbrucēju raidījumus.

Pirmā perioda otrajā daļā pāris reizes izlases cietoksni bija jāglābj Merzļikinam, kā arī Latvijas izlase veiksmīgi pārcieta skaitlisko mazākumu.

Sākot ar otro spēles periodu, tiesnešiem bija nepieciešams krietni biežāk sodīt abu komandu hokejistus. Pašā trešdaļas sākumā gan Latvija, gan Šveice neizmantoja skaitlisko pārsvaru. Savukārt par efektīgu epizodi ārpus vārtiem parūpējās Merzļikins, kurš izpildīja atļautu spēka paņēmienu pret Kevinu Fialu.

Šveiciešu mērķtiecīgā cīņa Latvijas izlases vārtu tuvumā noveda pie vadža lūšanas. Spēles 34. minūtē Filips Kuraševs piesaistīja divu latviešu uzmanību, kas palīdzēja Gregorijam Hofmanim netraucēti atklāt spēles rezultātu.

Latvija gan rezultātu izlīdzināja pusminūti vēlāk. Miks Indrašis atdeva piespēli aiz vārtiem esošajam Rūdolfam Balceram, kurš to nogādāja atpakaļ Indrašim. Maskavas "Dinamo" uzbrucējs nevilcinājās un trieca ripu pret tālo vārtu stabu, no kura tā ielidoja Dženoni sargātajos vārtos.

Pēc minūtes latvieši tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kas netika izmantota, savukārt Šveice nerealizēja iespēju spēlēt piecatā pret trim Latvijas hokejistiem pēc Indraša un Dārziņa noraidījumiem.

Izredzes uzvarēt spēli visticamāk tika palaistas garām trešā perioda pirmajā pusē, kad Latvijas izlasei bija veselas trīs iespējas izmantot pretinieku noraidījumus, taču ripa ceļu vārtos tā arī neatrada. Šveicieši vairākas reizes sekmīgi izglābās no haosa pilnām situācijām pie Dženoni vārtiem, aizsargiem divas reizes "noslaukot" ripu no vārtsarga laukuma.

Turklāt pagājušā gada vicečempioni atbildi parādā nepalika, Niko Hišīram trīsarpus minūtes pirms spēles beigām panākot 2:1 pēc diviem atkārtotiem metieniem. Latvijas izlase metās atspēlēties, nomainot Merzļikinu pret sesto laukuma spēlētāju, taču, kļūdoties pretinieku zonā, tika ielaisti trešie, izšķirošie vārti.

Latvijas valstsvienība pēc šīs spēles ieņem piekto vietu Bratislavas grupā, pateicoties trim punktiem divās spēlēs, bet Šveice ar lielisku vārtu attiecību (12-1) ieņem pirmo vietu. Nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs otrdien, 14. maijā, kad valstsvienība pulksten 17.15 cīnīsies pret Itālijas izlasi.

Itālija pagaidām piedzīvojusi divas sagrāves, 0:9 piekāpjoties Šveices izlasei, bet svētdien ar 0:8 atzīstot Zviedrijas pārākumu.

Latvijas izlases sastāvā par labāko spēlētāju atzīts Elvis Merzļikins, bet Šveices valstsvienībā uzvaras vārtu autors Niko Hišīrs.

Latvija - Šveice 1:3. Spēle noslēgusies

59:19 min. Latvija - Šveice 1:3. Šveice šķietami atrisina spēles likteniIlgstoši nostājamies pretinieku laukuma pusē, bet ripa pārlec pāri Bļugera nūjas lāpstiņai. Simons Mozers raida ripu tukšos vārtos.

Bļugers izpilda bīstamu piespēli šķērsām pretinieku zonai. Spēlējam sešatā. Ripa otrā laukuma pusē.

Nespējam sagrābt drošu kontroli pār ripu. Tā pārāk daudz laika pavadījusi mūsu laukuma pusē. Divarpus minūtes.

Spēle turpinās mūsu laukuma pusē. Šveice iztērē pusminūti. Atlikušas vēl trīs minūtes.

Spēle nomierinājusies pēc neskaitāmajiem noraidījumiem. Vēl četras minūtes.

56:21 min. Latvija - Šveice 1:2. Šveice gūst vārtus. Treneris Hārtlijs pieprasa video atkārtojumuHišīrs uzmet iemetienu, Josi uzmet vārtu virzienā, kur Hišīrs ar otro piegājienu ripu iebaksta vārtos. Hišīrs vārtu gūšanas brīdī patiešām atrodas Merzļikina laukumā, taču īsti viņš vārtsargam netraucē. Jālūko, kā lems soģi. Vārti tiek ieskaitīti.

Dženoni divreiz jau nācies krist uz ledus. Abas reizes aizsargi dzēš "ugunsgrēku", slaukot ripu prom no vārtiem. Kas par iespējām! Roberts Bukarts jau iznācis laukumā, tā kā hokejists nav cietis pārāk smagi. Vēl pusminūte vairākumā. Balinskis izpilda divus bīstamus metienus vārtu virzienā, taču šoreiz pie atkārtotām iespējām netiekam. Šveice iztur mazākumu. Pamatlaikā palikušas nepilnas sešas minūtes.

52:06 min. Latvija četras sekundes spēlēs piecatā pret trimOtro spēli pēc kārtas cieš Roberts Bukarts, kurš saļimst uz zemes. Rafaels Diazs, dodoties uz nomaiņu, no aizmugures iesit ar nūju Bukartam pa kājām.

Pietuvojamies tuvu pretinieku vārtiem, taču ripa netīšām izlido ārpus zonas. Epizodi vēlāk Dārziņš tehniski apspēlē Dženoni, kurš krīt uz ledus, taču aizsargi notīra ripu no vārtsarga laukuma.

49:50 min. Latvijai vairākums!Vēlreiz Bukarts piespiež Šveicei pārkāpt noteikumus. Šoreiz Kuraševs viņu klupina.

50:27 min. Lielbritānija – Kanāda 0:8.Entonijs Manta turpina Kanādas ceļu pretī desmit gūtajiem vārtiem pret britiem.

Vairākums netiek realizēts. Vēl mazliet vairāk nekā desmit minūtes palikušas trešajā periodā.

Izdarām spiedienu pretinieku zonā, taču lieliskas izdevības nav radušās. Vēl 16 sekundes vairākumā.

47:30 min. Latvijai vairākumsBerči sodīts par Riharda Bukarta turēšanu. Bukarts jaunākais visas spēles garumā licis Šveicei raizēties savas aktivitātes dēļ.

Atklāts hokejs Bratislavā. Ķēniņš ar piespēli viduszonā cenšas izvirzīt Balceru vienu pret vārtsargu, taču pietrūkst dažu centimetru, lai tā izlidotu starp trim šveiciešu hokejistiem.

Balcers izpilda vērienīgu solo gājienu, kas sākas laukuam vidusdaļā, bet beidzas, liepājniekam apslidojot pretinieku vārtus. Nākamajā uzbrukumā Galviņš met garām vārtiem no labas pozīcijas.

46:46 min. Lielbritānija – Kanāda 0:7Šons Kuturjē ar precīzu metienu noslēdza Kanādas izlases vairākumu.

Izmetam ripu ārpus zonas. Dārziņš atgriežas laukumā. Vēl 1:24 minūte mazākumā. Četratā spēlējam ļoti agresīvi un neļaujam Šveicei izpausties. Atlicis izturēt 22 sekundes. Mazākums izturēts!

Piala nonāk ļoti tuvā distancē no Merzļikina, taču nepārspēj viņu. Vēl 14 sekundes "lielajā" mazākumā.

Sācies 3. periods!

40:57 min. Lielbritānija – Kanāda 0:6. Kails Turiss gūst savus otros vārtus mačā, kad viņš ar Entoniju Mantu divatā “izpogāja” Lielbritānijas aizsardzību.

Miks Indrašis intervijā LTV: "Viņi no sākuma uzspieda mazliet, viņi ātrāki ir. Viņi iemeta, mēs arī iemetām, viss kārtībā. Tagad jānotur lielais vairākums. Protams, ka noraidījums bija nelaimes gadījums, nūja gāja augšā un trāpīju viņam mutē. Viss izšķirsies trešajā periodā."

Latvija - Šveice. Otrā perioda statistikaMetieni pa vārtiem: 8 - 13Soda minūtes: 8 - 6Uzvarētie iemetieni: 6 - 5

Noslēdzies 2. periodsTrešās trešdaļas sākumā gan vēl būs 36 sekundes jāpavada mazākumā. Gandrīz esam izcietuši mazākumu trijatā pret pieciem.

Šveicieši ilgi saspēlējas līdz Josi izpilda spēcīgu metienu. Tas lido garām vārtiem, taču diemžēl neatstāj mūsu laukuma pusi. Pa Merzļikina sargātajiem vārtiem turpina lidot metieni. Ripa vēl nav atstājusi mūsu laukuma pusi. Merzļikins cērājcimdā tver Josi metienu. Vēl jāiztur 46 sekundes. Šveicieši paņem pusminūtes pārtraukumu, lai izrunātu, kā uzbrukt. Sotnieks nolasa Šveices izlases nodomus un iecerētais pretiniekiem nesanāk.

38:34 min. Spēlēsim trijatā pret pieciemLauris Dārziņš no neērtas nūjas puses cenšas izmest ripu ārpus zonas, taču tā pa taisno izlido ārpus laukuma. Noraidījums.

39:37 min. Lielbritānija – Kanāda 0:5Otrā perioda turpinājumā Kanādai ar precīziem metieniem izcēlās Dilans Stroms un Dante Fabro.

37:58 min. Latvijai mazākumsMiks Indrašis uzņemas viens pret vienu apspēlēt pretinieku aizsargu, taču ar nūju neveiksmīgi trāpa viņam pa seju. Indrašim, kurš aizvada savu 50. spēli pasaules čempionātos, piešķirts 2+2 pārkāpums.

Indrašis tiek klupināts, bet, iespējams, tiesneši Šveici pasaudzē. Desmit sekundes vēlāk arī Latvija izsprūk sveikā. Pirmā vairākuma minūte pagājusi haosā. Balinskis no asa leņķa nonāk vienatnē pret vārtsargu. Viņa raidītā ripa lido garām vārtiem. Vēl 20 sekundes vairākumā. Šoreiz tas īsti nav sanācis. Šveice izcieš divas minūtes.

35:29 min. Latvijai vairākums!Janiks Vēbers aiz saviem vārtiem nogāž Rihardu Bukartu.

34:15 min. Latvija gūst vārtus!!! Latvija - Šveice 1:1Miks Indrašis atdod piespēli aiz vārtiem Balceram, saņem to atpakaļ un zibenīgi to raida pret tālo vārtu stabu, no kura ripa ielido vārtos.

34:02 min. Latvijai vairākumsGandrīz vai identiska situācija rodas pie otrām vārtiem. Atkārtots metiens jau tiek izdarīts, kad vārti izgrūstīti, vārtsarga laukumā nokrituši vairāki hokejisti, bet Šveices izlasei piespriests mazākums. Gatans Hāss sodīts par vārtu apzinātu izgāšanu.

33:44 min. Latvija - Šveice 0:1Brieda, brieda un nobrieda. Filips Kuraševs piesaista divus aizsargus, viņa metiens tiek bloķēts, taču pirmais pie atlēkušās ripas tiek Gregorijs Hofmans.

Latvija ieslido zonā trijatā pret diviem. Diemžēl Bļugera piespēle nesasniedz adresātu.

Šī pauze ļauj atgūt vismaz kādu līdzsvaru spēlē. Metieni lidojuši daudz mūsu vārtu virzienā, taču mērķi sasnieguši tikai četri. Bloķēto metienu skaits šobrīd noteikti būtu ļoti liels.

Mūsu laukuma pusē pienākuši smagi laiki. Šveicieši rada vairākas bīstamas epizodes tiešā vārtu tuvumā. Par laimi izkustināti tiek vārti, nepieciešams pārtraukums. Latvija var ievilkt elpu.

Merzļikins aiz vārtiem veic spēka paņēmienu pret Hišīru! Kas par jaudu šajā spēlē!

Šveicieši pēc vairākuma gan saglabā iniciatīvu. Kuraševs raida metienu gar vārtiem, kuru pielabo Hāss. Par laimi ne pietiekami precīzi, lai tas lidotu vārtos.

Mazākums izturēts! Lieliskas divas minūtes Latvijas valstsvienības izpildījumā.

Ģēgeris uz zilās līnijas pārtver ripu un aizskrien pretuzbrukumā, kur jāizpilda metiens pret diviem aizsargiem. Taču tāpat pretinieku vārti apdraudēti pietiekami nopietni.

25:54 min. Latvijai mazākumsFreibergs klupina Ambūlu aiz mūsu vārtiem. Otro reizi spēlējam mazākumā.

Pēc skaista pagrieziena metienu no vārtu priekšas izpilda Hīšīrs. Mūsējie metas virsū atlēkušajai ripai un nepieļauj Fialas iespēju vēlreiz mest.

Vairākuma gaitā labi ieņēmām vietu pretinieku zonā, taču metieni pietrūka. Rezultāts joprojām nav atklāts.

Četri mūsu hokejisti pietuvojas ļoti tuvu Dženoni vārtiem. Indrašis pēc Balcera piespēles trāpa pretinieku vārtsargam pa plecu.

22:35 min. Lielbritānija – Kanāda 0:3Kails Turiss saņēma piespēli no Entonija Mantas un pēc lieliskas māņkustības guva trešos vārtus. https://twitter.com/OliverJHampson/status/1127652540495974400

Dārziņš atdod labu piespēli starp vairākiem šveiciešiem, taču Indraša metiens tiek bloķēts.

21:51 min. Latvijai vairākums!Kevins Fiala pēc ripas zaudēšanas neatļauti pagrūž mugurā Gunti Galviņu.

Fiala atbruņo Latvijas aizsardzību mūsu laukuma pusē. Bīstams uzbrukums pārvēršas noraidījumā Šveices izlasei.

Abas izlases periodu uzsāk ar to pašu niķi - ceturtais virknējums pret ceturto iznācis laukumā.

Sācies 2. periods!

Riharts Bukarts intervijā LTV: "Spēlējam savu spēli. Cenšamies būt agresīvi, pārņemt spēles iniciatīvu. Man liekas, ka tas mums izdevās. Neko daudz neizdomājam. Vajag līst uz vārtiem, izsist viņus no līdzsvara. Cenšamies to darīt, lai viņi nejūtas droši.

Latvija - Šveice. Pirmā perioda statistikaMetieni pa vārtiem: 6 - 9Soda minūtes: 2 - 0Uzvarētie iemetieni: 12 - 7

Noslēdzies 1. periodsAizraujošs, cīņas epizožu pilns pirmais periods. Abas komandas bloķējušas ļoti daudz metienu. Uz laukuma arī mazi asumi, atskanot pirmās trešdaļas beigu sirēnai.

Ambūlam izcila iespēja no vārtu priekšas pēc asas piespēles no aizvārtes. Merzļikins glābj! Bļugers un Cibuļskis neļauj izpildīt atkārtotu metienu. Bļugers arī noslauka ripu no vārtsarga laukuma, kamēr pakritis Merzļikins.

12:33 min. Lielbritānija – Kanāda 0:2. Entonijs Manta dubultoja Kanādas izlases pārsvaru pār čempionāta pastarīti Lielbritāniju. Viņš ātrā uzbrukumā saņēma teicamu piespēli no Džereda Makkana un bija precīzs no vārtu priekšas. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1127645256382464000

Šveices izlasei veicot virknējumu nomaiņu, Ralfs Freibergs ar piespēli laukuma garumā atrod Rūdolfu Balceru. Viņam gan jāuzbrūk bezmaz vai vienam pret pieciem no sāna klāt steidzošiem pretiniekiem. Balcers tāpat izpilda bīstamu metienu.

Spēka paņēmieni šajā spēlē netrūkst no abu komandu puses. Vēl trīsarpus minūtes asas spēles pilnā pirmajā periodā.

Pirmajā mazākuma minūtē Šveicei neizdodas netraucēti nostāties mūsu zonā. Ripa klīst pa stūriem. Tagad gan Šveicei labas pozīcijas. Pārķerta piespēle neveiksmīgi nokrīt vārtu priekšā. Labi, ka sekojošais metiens tiek bloķēts. Vēl pusminūte jāiztur. Hofmans kļūdas pagriezienā vārtu priekšā. Tas varēja beigties slikti... Izturam mazākumu!

12:51 min. Teodoram Bļugeram noraidījumsDiemžēl pēc šiem asumiem cietēju lomā nonāk Latvijas izlase. Bļugers sodīts par rupjību. Šveice pavisam noteikti uzsāka asumus, taču mūsu NHL hokejists izcēlās ar visagresīvāko darbību, no kājām nonesot pretinieku.

Rihards Bukarts izpilda bīstamu metienu aizsarga aizsegā. Pēc epizodes viņam uzklūp divi šveicieši. Roberts Bukarts metas brāli aizstāvēt. Būs pirmais spēles noraidījums...

Tiekam ļoti tuvu pretinieku vārtiem. Balcers izpilda bīstamu metienu, tad uzbrūk vēlreiz, kamēr Šveices vārtsarga laukuma guļ gan nokritis Ābols, gan Ķēniņš.

Bļugers izpilda izcilu piespēli no aizvārtes, taču komandas biedriem to nesanāk izmantot. Pretinieki nobloķējuši jau neskaitāmi daudz metienus.

Šveices pirmais virknējums pagriež virpuļus Latvijas zonā. Gan Kulda, gan Balinskis atbruņo šveiciešus šī uzbrukuma laikā. Atbildam ar vētrainu uzbrukumu, kurā izpildām pirmos divus metienus, kuri aizlido līdz pretinieku vārtiem. Šajā statistika ailītē rezultāts 2-2.

Latvija piecatā pretinieku zonā pavada kādu nepilnu pusminūti, bet Šveice aizsardzībā spēlē agresīvi. Pretinieki kā pielipuši Latvijas hokejistiem. Uzbrukums beidzas bez metiena.

Šveicei padodas spēles pirmā kaut cik īstā nostāšanās kādā no zonām piecatā pret otras komandas pieciem hokejistiem. Līdz labam metienam ne viena, ne otra komanda līdz šim nav nonākusi. Pamatīga cīņa un lieli ātrumi katrā epizodē, kas neļauj hokejistiem diži kombinēt.

Šveice divreiz agresīvi ielaužas mūsu zonā un atklāj metienu kontu. Otrajā reizē Hišīrs piespiež soģiem svilpt, jo atradās vārtsarga laukumā. Balcers ar Ķēniņu izpilda zibenīgu pretuzbrukumu, bet metiens tiek bloķēts.

2:42 min. Lielbritānija – Kanāda 0:1. Kanādas hokejisti ātri guva vārtus un izvirzījās vadībā, kad Metjū Džosefs vārtu priekšā saņēma ripu no Darnela Nērsa un Adama Henrika un raidīja to vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1127640222504603648

Aktīva un ātra spēle visā laukuma garumā. Divarpus minūšu laikā vēl neviens metiens nav sasniedzis kādus no vārtiem.

Meija-Ģēģeris-Batņa uzsāk agresīvi spēli, ieņemot vietu pretinieku zonā. Tātad virknējumi mazliet citādi nekā spēles pieteikumā ierakstītie.

Spēle sākusies!

A grupas spēlē Košicē paralēli risināsies Lielbritānijas un Kanādas valstsvienību duelis. Informēsim arī par izmaiņām rezultātā šajā mačā.

Artis Ābols pirms spēles intervijā LTV: "Nebija ilgi jādomā par Merzļikina likšanu vārtos. Galvenais treneris pieņēma lēmumu. Daudzi hokejisti teica, ka vakar bija grūti ieiet spēlē. Teicu, lai aiziet no rīta paslidot un rada rutīnu. Ieteicu to arī dēlam [Rodrigo Ābolam]. Šveice pārbaudes spēlēs izskatījās ļoti labi, spēlē ātri, mobili, presingo, aizsargi labi pieslēdzas uzbrukumam. Tā ir ļoti spēcīga komanda, bet mums ir pārliecība, ka varam uzvarēt."

Ralfs Freibergs intervijā LTV: "Gatavošanās process nemainās. Istabiņā domāju par spēli, par momentiem, kurus gribu izspēlēt. Jāspēlē ir vienkārši. Tā būs ļoti smaga spēle, jo viņi ir ļoti agresīvi. Veiksmei jābūt mūsu pusē, mums jāizpilda spēles plāns."

Šveices izlases sastāvs:Vārtos: Leonardo Dženoni, rezervē: Roberts Majers; 1. maiņa: Vinsēns Praplāns – Niko Hiršīrs – Kevins Fiala, Janiks Vēbers – Romājs Josi; 2. maiņa: Andress Ambuls – Getans Hāss – Simons Mozers, Rafaels Diass – Jānis Mozers; 3. maiņa: Lono Marčini – Filips Kuraševs – Gregorī Hofmans, Romēns Lefēls – Žoels Genaci4. maiņa: Noā Rods – Kristofs Berčī – Tristans Šervejs, Mihaels Fora – Lukas Friks.

Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Šveici: Vārtos: Elvis Merzļikins, rezervē: Kristers Gudļevskis;1. maiņa: Miks Indrašis – Teodors Bļugers – Lauris Dārziņš; Oskars Cibuļskis – Guntis Galviņš; 2. maiņa: Ronalds Ķēniņš - Rodrigo Ābols – Rūdolfs Balcers, Kristaps Sotnieks – Ralfs Freibergs; 3. maiņa: Rihards Bukarts – Gints Meija – Roberts Bukarts, Uvis Balinskis – Arturs Kulda; 4. maiņa: Mārtiņš Dzierkals – Oskars Batņa – Emīls Ģēģeris, Rihards Marenis, Kristaps Zīle.

Latvijas izlases galvenais trumpis šajā mačā varētu būt Elvis Merzļikins, kurš Šveices hokeju pārzina kā savu kabatu. Taču viņš divus mēnešus ir bez spēļu prakses. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlases-vartu-drosiba-uzticeta-sveicietim-merzlikinam.d?id=51077557

Latvijas un Šveices izlases savā starpā tikās arī sagatavošanās posmā, un latvieši divreiz izbraukumā piedzīvoja zaudējumus. Otrajā mačā tā arī neizdevās gūt vārtus.

Latvijas un Šveices dueļi pasaules čempionātos:1933. gada 18. februāris, Prāga -1:5 (0:3, 1:1, 1:1)1939. gada 3. februāris, Cīrihe - 0:12 (0:5, 0:3, 0:4)1994. gada 17. aprīlis, Kopenhāgena (PČ B divīzijā) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)1996. gada 20. aprīlis, Eindhovena - (PČ B divīzijā) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)1999. gada 2. maijs, Oslo - 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)2000. gada 8. maijs, Sanktpēterburga - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)2002. gada 5. maijs, Kārlstāde - 4:6 (0:0, 1:3, 3:3)2003. gada 3. maijs, Turku - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)2004. gada 1. maijs, Prāga - 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)2007. gada 28. aprīlis, Maskava - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)2009. gada 30. aprīlis, Berne - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) - pagarinājumā2010. gada 8. maijs, Manheima - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)2014. gada 20. maijs, Minska - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)2015. gada 6. maijs, Prāga - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) – pagarinājumā2016. gada 11 maijs, Maskava - 4:5 (0:0, 3:3, 1:2)

Šveice uz pasaules čempionātu ieradusies ar četriem NHL spēlētājiem sastāvā. Šajā turnīrā ikdienā spēlē aizsargi Janniks Vēbers un Romāns Josi, kuri pārstāv Nešvilas "Predators", kā arī uzbrucēji Kevins Fiala un Niko Hišīrs, kuri spēlē attiecīgi Minesotas "Wild" un Ņūdžersijas "Devils" vienībās. Josi šosezon ar 14 vārtiem un 41 rezultatīvu piespēli bija devītais rezultatīvākais aizsargs NHL regulārajā čempionātā.Vēl Šveices izlase uz nākamajā spēlēm gaida Kolorado "Avalanche" uzbrucēja Svena Andrigoto pievienošanos.

Latvijas hokeja izlase svētdien aizvada savu otro pasaules čempionāta spēli, spēkojoties ar Šveices valstsvienību. Sestdien savā pirmajā mačā Latvijas hokejisti ar 5:2 apspēlēja Austriju, kamēr pasaules vicečempione Šveice ar 9:0 sagrāva Itāliju. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlases-nakama-pretiniece-pasaules-vicecempione-sveice.d?id=51077299