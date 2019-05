Latvijas izlase - viena no labākajām vairākumā PČ grupu turnīrā

Latvijas hokeja izlase Slovākijā notiekošajā pasaules čempionātā grupu turnīrā bija ceturtā labākā vairākumu izmantotāja.

Latvijas izlase otrdien savā noslēdzošajā pasaules čempionāta mačā ar 4:1 pārspēja Norvēģiju, bet jau iepriekš vienība bija zaudējusi cerības sasniegt ceturtdaļfinālu. Komanda planētas meistarsacīkstes noslēgusi desmitajā vietā.

Pēc grupu turnīra noslēguma Latvija izrādījās ceturtā labākā vairākumu izmantotāja, jo komanda realizēja desmit no 29 vairākumiem, kas bija 34,48%. Procentuāli labākais vairākums grupu turnīrā bija Kanādai, kas izmantoja desmit no 19 iespējām (52,63%). Savukārt mazākumu neitralizēšanā Latvijas valstsvienība bija astotā, jo vārtus neielaida 17 no 22 gadījumiem, kas bija 77,27%. Līderes šajā rādītājā bija Krievija un Zviedrija, kas vārtus ielaida tikai divos no 20 gadījumiem (90%). Zīmīgi, ka vienreiz Krievijai, tai spēlējot mazākumā, vārtus guva Latvijas hokejisti, kuri turklāt abos gadījumos sarūgtināja arī zviedrus.

Latvijas valstsvienība bija arī grupu turnīra otrā rupjākā komanda, jo tā septiņās spēlēs nopelnīja kopumā 96 soda minūtes, bet tikai par trim vairāk bija līderei Austrijai. Latvijas izlases spēles šajā čempionātā bija arī kupli apmeklētas - komandas mačus kopumā noraudzījās 58 440 skatītāji jeb vidēji 8348 spēlē. Līdere ar caurmērā 9023 apmeklētājiem tikmēr bija Čehija, kamēr mājiniece Slovākija ar 8653 skatītājiem bija otrā.

Individuālajos statistikas rādītājos izcēlās Latvijas izlases uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš iemetienu rādītājā bija devītais labākais, jo viņš uzvarēja 126 iemetienos no 201, kas bija 62,69%. Tiesa, hokejista uzvarēto iemetienu skaits bija vislielākais starp visiem čempionāta spēlētājiem. Vēl pēc pirmajiem mačiem Bļugers gan bija iemetienu sadaļas līderis.

Tikmēr rezultatīvāko spēlētāju sarakstā labākais no Latvijas izlases bija Rūdolfs Balcers, kurš ar septiņās spēlēs iekrātiem vieniem vārtiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija 17.vietā, bet viņš ieņēma dalītu piekto pozīciju starp labākajiem piespēlētājiem. Grupu turnīra rezultatīvākais hokejists ar pieciem vārtiem un 12 rezultatīvām piespēlēm bija zviedrs Viljams Nīlanders.

Šī čempionāta Latvijas izlases labākais snaiperis Roberts Bukarts ar četriem vārtu guvumiem šajā rādītājā starp visiem turnīra dalībniekiem šobrīd ieņem dalītu 14.vietu, kamēr grupu turnīra labākie vārtu guvēji ar septiņiem precīziem metieniem bija krievs Jevgēnijs Dadonovs, čehs Mihaels Frolīks un kanādietis Antonī Mantā.

Savukārt sodītāko spēlētāju sarakstā Ralfs Freibergs un Māris Bičevskis grupu turnīrā ieņēma otro un trešo vietu, abiem attiecīgi nopelnot 27 un 25 soda minūtes.

Tikmēr vārtsargu sarakstā Elvis Merzļikins ar trīs mačos atvairītu 91,41% metienu ieņēma desmito vietu, kamēr Kristers Gudļevskis ar četrās spēlēs atvairītiem 90,91% metienu bija 12.pozīcijā. Otrais no viņiem šajā čempionātā vidēji mačā ielaida 2,01 ripu, kas grupu turnīrā bija septītais labākais rādītājs.