Latvijas izlasei pirms PČ bijusi sen neredzēti smaga treniņnometne, atzīst Vītoliņš un Daugaviņš

Latvijas hokeja izlase pirms pasaules čempionāta, kas piektdien, 12. maijā, sāksies Rīgā un Tamperē, aizvadījusi vienu no smagākajām sagatavošanās nometnēm, sastāva izziņošanas pasākumā neslēpa valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš un komandas kapteinis Kaspars Daugaviņš.

Vītoliņš otrdien, 9. maijā, nosauca valstsvienības sastāvu gaidāmajām pasaules čempionātam, paziņojot 25 hokejistu vārdus. Latvijas izlase pašmāju čempionātu sāks 12. maijā ar spēli pret Kanādu, ko pirms diviem gadiem Rīgā izdevies pieveikt pasaules čempionāta ievadā.

"Aizvadīts sagatavošanās pusotrs mēnesis. Mums situācija nav tik vienkārša, jo spēlētāji no dažādām līgām, dažādām valstīm sarodas ik pa laikam. Labi pastrādājām. Pastrādājām, kā nekad. Iekļāvām visu, ko varēja – gan stadions, gan atlētisma vingrojumi, gan ledus skriešanas ātruma testi. Pilns komplekts. Komanda ir gatava čempionātam. Ja pirms pāris nedēļām bija šaubas, ir vai nav, tad pēdējās spēles parādīja, ka esam svaigākā stāvoklī, spēlētāji saprot viens otru un spēles zīmējums bija redzams," saka Vītoliņš. "Tēmēts, lai no pirmās spēles būtu gatavi. Pirms (pēdējās pārbaudes spēles pret) Dāniju jau "atlaidām" fiziskos treniņus, lai viņi uz pirmām spēlēm ir pilnībā atgājuši un ar pilnu enerģiju spēlēt."

"Hokejisti lējuši sviedrus, daži arī asinis, tagad pienācis laiks hokeja čempionātam un piektdien spēle ar Kanādu," piebilda izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.

"No spēlētāju puses mentāli smagākais periods garām ar smagiem treniņiem, kas aizvadīti pusotra mēneša laikā. Tagad tas saldais ēdiens, sāksies spēles, cīņa par 1/4 finālu. Visi ir labā garastāvoklī, pozitīva enerģija, komandā neviens nesūdzējās. Vau teikt, ka pa visiem maniem gadiem, šī bija viena no grūtākajām nometnēm, kas atspoguļojās pēdējās spēles, ka esam iznākuši ārā no tās "bedres". Bāzes darbs pirmajās trijās nedēļās bija smags, vienā brīdī likās, ka ķermeņi brūk un lūst, ceturtā un piektā nedēļa parādīja, ka kļūstam ātrāki. Bija šie ātruma testi un mums 95% uzlaboja rezultātus ātrumā. Domāju, ka tiksim galā ar fizisko kondīciju," saka kapteinis Daugaviņš.

Daugaviņš neslēpa, ka hokejistam grūti mentāli sezonas laikā veikt divas treniņnometnes, kurās tiek ielikti pamati. Sezonas sākumā tā ir nometne klubā, bet pavasarī tas pats ir arī izlasē. "Vienā sezonā izej cauri divām sezonām. Ķermenim bija šoka terapija, bet tas bija vajadzīgs."

Sākot ar trešdienu 25 spēlētāji pāries uz treniņiem "Arēnā Rīga", bet čempionāta laikā tiks izmantota pārsvarā "Daugavas" ledus halle. Vītoliņš atklāja, ka visus uzreiz nepieteiks, bet nojaušams, ka sākotnēji tiks pieteikti 22 spēlētāji – divi vārtsargi, septiņi aizsargi un 13 uzbrucējus. Kamēr spēlētājs netiks pieteikts kādai spēlei, tikmēr izlases 25 cilvēku sastāvā drīkst viņu aizvietot. Tāpat ir opcijas mainīt spēlētājus cita hokejista smagas traumas gadījumā, tādēļ "atsijātie" hokejisti turpinās trenēties un uzturēt sevi tonusā. Tāpat tiks skatīta situācija Ziemeļamerikā, no kurienes iespējas gadījumā varētu atbraukt Teodors Bļugers un Kristians Rubīns.

Runājot par sastāva izvēli, Vītoliņš un Daugaviņš izcēla tikai 19 gadus veco Danu Ločmeli. Pēc Vītoliņa teiktā, Ločmelis ir Latvijas hokeja nākotnes "prospekts", kuram ir ļoti augsts hokeja spēles IQ, bet vājā vieta ir spēka spēle. Vītoliņš norāda, ka pasaules čempionāts būs izaicinājums Ločmelim šajā ziņā, jo tur būs pretī fiziski spēcīgāki hokejisti.

"Decembrī redzēju U-20 izlases sastāvā, viņš uz tā fona izcēlās pa galvas tiesu. Viņš spēlēja pieaugušo hokeju, kuru bija drusku paostījis Zviedrijā. Patīkami. Sanāca ar viņu paspēlēt sākumā. Skaidrs, ka hokeju saprot labi. Jā, spēka spēlē nedaudz pietrūkst, bet aizstāj ar gudrību un veiklumu laukumā. Viņš jūtās kā zivs ūdenī pagaidām," piebilst Daugaviņš.

Lielākās "problēmas" izlases treneriem šobrīd ir vārtsargu pozīcijā, jo ir trīs līdzvērtīgi vārtsargi. "Priecē, ka mums bija četri labi vārtsargi un ir liela izvēle. Kāpēc gan neiesaistīt visus trīs čempionāta laikā? Zinām viņu visu līmeni, vajadzēs (pirms katras spēles) trāpīt ar īsto. Tas ir labi, ka mums ir vienlīdzīgi vārtsargi."

Vārtsarga izvēle būs vārtsargu treneru Artūra Irbes pārziņā, bet lēmums tiks saskaņots ar galveno treneri, piebilda Vītoliņš.

Paredzams, ka trešdien komandai pievienosies uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kuram ne visai izdevusies sezona Ziemeļamerikā. Vītoliņš atklāja, ka sezonas laikā bijusi saruna ar hokejistu par viņa karjeras turpinājumu. "Pašam jāpadomā un jāpieņem lēmums, ko darīt nākotnē, - vai cīnīties par tiem fārmklubiem, vai arī caur pasaules čempionātu sevi pierādīt, dabūt labu līgumu Eiropā un pēc tam atgriezties. Varianti ir, viņš pats zina, ko darīs. Priecē, ka viņš ir komandā."

Pirmajā spēlē Latvija tiksies ar Kanādu, kuru pirms diviem gadiem atklāšanas spēlē izdevās pieveikt. Toreiz tribīnēs nedrīkstēja būt līdzjutēju, bet tagad būs pilna "Arēna Rīga", jo Latvijas un Kanādas spēle šobrīd ir vienīgā, uz kuru iztirgotas visas biļetes.

"Man ir veicies spēlēt 2006. gada čempionātā (Rīgā). Tās emocijas pie pilnām tribīnēm… Tās emocijas dzīs uz priekšu, tas ir jāizbauda. Grūti apraksatīt tās sajūtas. Rodas papildus spēki, kad tevi atbalsta 10 000 un vēl miljons pie televizoriem. Katrs to grib to izjust un arī jaunie, kas nav izbaudījuši, un ceru, ka to neaizmirsīs," sacīja Daugaviņš.

Runājot par aizvadītajām pārbaudes spēlēm, Vītoliņš uzsvēra pēdējās trīs, kurās taktiskā zīmējuma ziņā priecējusi trenerus. "Rezultativitāte (pēdējās divās spēlēs gūti 11 vārti)? Mēs spēlējam uz uzvaru. Mans uzdevums būs saturēt (komandas spēlētājus) un ne pārāk zaudēt galvu. Jābūt ar vēsu prātu, karstu sirdi un jāspēlē, kā plānots. Uzvarēt varam tikai kā komanda. Varam bloķēt metienus, mesties zem ripām, visiem iesaistīties – tikai tā varam uzvarēt."

Vītoliņš neslēpa, ka spēles "aizgāja" un nostrādāja "komandas ķīmija". Treneris gan uzsver, ka arī pretinieki analizē, tomēr Vītoliņš cer, ka izdosies saglabāt to "ķīmiju". "Katrs pretinieks mēģinās ar kaut ko pārsteigt. Tāpat mēs gatavosim mazākumu pret katru pretinieku. Pie tā daudz strādājam. Daudz strādājam pie vairākuma, jo zinām, ka tas ir svarīgs spēles elements. Spēles rādīs."

Latvijas izlase pēc atklāšanas spēles ar Kanādu jau nākamajā dienā 13. maijā tiksies ar Slovākiju, bet pēc tam valstsvienībai būs cīņas pret Čehiju, Norvēģiju, Slovēniju, Kazahstānu un Šveici. Grupas četras labākās izlases iekļūs ceturtdaļfinālā, uz ko tēmē Latvijas izlase, kas izslēgšanas turnīrā līdz šim spēlējusi tikai trīs reizes.