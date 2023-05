Latvijas izlasei sliktākā metienu realizācija un vājākais vairākums starp visām PČ komandām

Latvijas hokeja izlase pašmāju pasaules čempionātā pēc divām spēlēm ir ar statistiski sliktāko uzbrukumu un spēli skaitliskajā vairākumā, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.

Latvijas izlases spēlētāji 2023.gada pasaules čempionāta pirmajos divos mačos pret Kanādu (zaudējums ar 0:6) un Slovākiju (zaudējums ar 1:2) kopumā izpildījuši 51 metienu vārtu rāmī, no kuriem precīzs bija viens. Ar 1,96% realizāciju Latvijas izlase atrodas pēdējā, 16.vietā. Līderi šajā rādītājā ar 16,13% realizētu metienu ir šveicieši, kuri vārtu guvumā pārvērtuši desmit no 62 metieniem.

Latvijas izlase pēdējā pozīcijā ir arī skaitliskā vairākuma realizācijā, nespējot izmantot nevienu no piecām izdevībām. Bez gūtiem vārtiem vairākumā ir vēl tikai Ungārijas hokejisti, kuriem bijušas četras izdevības realizēt viena vīra pārsvaru.

Labākie skaitliskajā vairākumā ar 50% realizāciju līdz šim bijuši dāņi, kuri izmantojuši piecas no desmit iespējām. Pusi no izdevībām vārtu guvumos pārvērtuši arī somi un kazahi, kuri realizējuši divus no četriem vairākumiem.

Tikmēr mazākumā Latvijas izlase spēlējusi četras reizes un zaudējusi vienus vārtus, kas ar 75% pretinieku vairākuma neitralizāciju dod dalītu septīto vietu. Līderi šajā statistikas rādītājā ir dāņi un šveicieši, kuri mazākumā spēlējuši pa sešām reizēm, bet vārtus nav zaudējuši.

Savukārt labākā vārtsargu līnija (100% atvairīto metienu) līdz šim bijusi Zviedrijas un Šveices izlasēm, kas aizvadījušas pa divām spēlēm un vārtus nav zaudējušas. Pa šveiciešu vārtiem izpildīts 31 metiens, bet pa zviedru - 38. Latvijas izlases vārtsargi (Ivars Punnenovs un Artūrs Šilovs) tikuši galā ar 86,21% (50 no 58) metienu, kas 16 komandu konkurencē dod vien 14.pozīciju. Līdzīgs atvairīto metienu procents ir 15.vietā esošajai Slovēnijai, bet vājākais rādītājs (84,09%) ir Norvēģijai.

Pasaules čempionāts, kuru kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga, norisināsies no 12. līdz 28.maijam.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā starp 16 labākajām būs Polija un Lielbritānija.

A apakšgrupā, kas spēlē Tamperē, spēkus mēro Austrija, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Zviedrija, ASV un Somija, bet B apakšgrupā Rīgā cīnās Latvija, Kanāda, Čehija, Kazahstāna, Norvēģija, Slovākija, Slovēnija un Šveice.

Pērn pasaules meistarsacīkstēs triumfēja somi, kuri izšķirošajā mačā papildlaikā ar 4:3 bija pārāki pār Kanādu.