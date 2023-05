Lipmans: nedrīkst atļauties atslābt, vajag cītīgi strādāt, lai mēs būtu labā formā

Lai arī turpmāk Latvijas hokeja izlase cīnītos par pasaules čempionāta medaļām, Latvijas hokeja sabiedrībai vajadzēs cītīgi strādāt, vērtējot aizvadītās meistarsacīkstes, sarunā ar aģentūru LETA teica ilggadējais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Kirovs Lipmans.

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Tamperē svinēja uzvaru pasaules čempionāta mačā par bronzas medaļām, ar 4:3 papildlaikā pārspējot ASV. Latvijai tā ir pirmā godalga pasaules meistarsacīkstēs.

Lipmans, kurš LHF vadīja no 1998. līdz 2016.gadam, kā arī 1994. un 1995.gadā, atzīmēja, ka šajā laikā izlase no C divīzijas aizcīnījusies līdz elitei un ne reizi nav izkritusi ārā.

"Esmu priecīgs un laimīgs, ka esam izcīnījuši bronzas medaļas. Daudzi no šiem hokejistiem vēl spēlēja manā laikā. Mēs uzbūvējām kopumā 17 ledus halles, kurās tad arī auga liela daļa šo spēlētāju. Ja mums joprojām būtu pusotra halle, tad šodien nekā nebūtu," secināja Lipmans.

Vērtējot, kas jādara nākotnē, lai arī turpmāk Latvijas izlase cīnītos par godalgām pasaules čempionātā, Lipmans atzina, ka nepieciešams celt hokeja līmeni valstī, kas kādreiz esot bijis augstāks.

"Nedrīkst atļauties atslābt, vajag cītīgi strādāt, lai mēs būtu labā formā. Ceru, ka Latvijas hokeja līmenis augs. Ļoti priecē arī tas, ka galvenais treneris [Harijs Vītoliņš] ir no Latvijas, nevis no ārzemēm," atzīmēja Lipmans.

Pirmdien Latvijas hokeja izlasi pie Brīvības pieminekļa sveica apmēram 30 000 līdzjutēju. Saeima svētdien īsi pirms pusnakts nolēma pirmdienu, 29.maiju, pasludināt par svētku dienu par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām.

Lipmans, kurš ir medikamentu ražotāja AS "Grindeks" padomes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks, uzsvēra, ka šādi nedrīkst darīt - naktī sanākt un pieņemt lēmumu.

"Ja man rūpnīca šodien nestrādātu, būtu lieli zaudējumi. Liela daļa apmeklētāju šodienas sagaidīšanā bija jaunieši, nevis tie, kuriem ir iedota brīvdiena," teica Lipmans.

Runājot par valsts finansiālu atbalstu 2006.gada un arī šajā čempionātā, Lipmans uzsvēra, ka valdībai vajadzētu vairāk palīdzēt hokejam. Lipmans atcerējās, ka, pretendējot uz 2006.gada meistarsacīkšu rīkošanu, no valdības bijusi liela skepse, vai vispār varēs turnīru uzņemt.

"Man bija pašam jāmeklē un jāiegulda nauda, lai varētu notikt pasaules čempionāts. Ja 2006.gadā nebūtu čempionāta, tad nebūtu halles ["Arēnas Rīga"] un nebūtu arī neviena čempionāta Latvijā," stāstīja Lipmans, uzsverot, ka ir liels patriots un daudz ieguldījis Latvijā.

Pēc Lipmana 2016.gadā LHF vadības grožus pārņēma Aigars Kalvītis.