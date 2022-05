LTV7 'Hokeja studijā' ekspertu lomas pildīs Masaļskis un Sorokins

Latvijas Televīzija (LTV) pasaules hokeja čempionāta laikā skatītājiem nodrošinās spraigas diskusijas LTV7 "Hokeja studijā" pirms, pēc Latvijas izlases spēlēm un to laikā. Studijas sastāvā šogad būs LTV sporta žurnālists Dāvids Ernštreits un hokeja eksperti Edgars Masaļskis un Oļegs Sorokins, informē LTV.

LTV7 "Hokeja studija" pirms, pēc Latvijas izlases spēlēm un to laikā sniegs iespēju dzirdēt ekspertu viedokļus, treneru un spēlētāju komentārus, prognozes, spēļu analīzes, kā arī redzēt labākos spēļu momentus un čempionāta aizkulises. Studiju vadīs LTV sporta žurnālists Dāvids Ernštreits, viņam pievienosies spēlēm bagātākais vārtsargs Latvijas hokeja izlases vēsturē Edgars Masaļskis, kurš vārtsarga pozīcijā spēlējis 15 pasaules čempionātos un četros ziemas olimpisko spēļu turnīros, kā arī bijušais latviešu hokejists Oļegs Sorokins, kurš Latvijas izlasē aizsarga pozīcijā spēlējis septiņos pasaules čempionātos un Soltleiksitijas ziemas olimpiskajās spēlēs 2002. gadā.

Savukārt klātienes sajūtu skatītājiem nodrošinās LTV sporta žurnālists Matīss Timofejevs, kurš veidos saturu par čempionāta norisēm, esot uz vietas Somijā.

Edgars Masaļskis: "Uz Latvijas Televīziju vienmēr ir patīkami aiziet un padarboties. Dalība LTV7 "Hokejā studijā" ir iespēja atrasties kaut nedaudz tuvāk hokejam – ja ne būt klātienē, tad vismaz starp cilvēkiem, kas saprot, spriež un analizē hokeju padziļināti. Centīšos savā vēstījumā dalīties ar skatītājiem – iedziļināties tehniskajās niansēs, detaļās un iedot zināšanas, kas palīdzēs uztvert hokeja spēli un sniegumu saprotamāk."

LTV sporta žurnālists Dāvids Ernštreits: "Gan Edgars Masaļskis, gan Oļegs Sorokins ir erudīti hokeja eksperti ar patstāvīgu viedokli, kuru gatavi aizstāvēt ne tikai ēterā, bet arī ārpus tā. Studijā būsim vienlaicīgi visās tiešraidēs – tieši tas ļauj cerēt uz spraigāku diskusiju. Es faktiski varēšu būt tāds kā ekipējuma menedžeris – slidu asinātājs komandā –, kurš palīdz visam notikt labāk."

Vienlaikus Ernštreits pauž: "Lai arī pamatā studijas mērķis ir palīdzēt skatītājam labāk saprast spēli un prognozēt notikumu attīstību, tad šoreiz ir sajūta, ka galvenais ir atgriezt svētku sajūtu. Šķiet, ka hokeja čempionāts būs pirmās lielās sacensības ar Latvijas sportistu piedalīšanos bez pandēmijas ierobežojumiem. Beidzot ir notikums, kas palīdzēs mums uzlādēt vienam otra emocijas."

Kā atzīst Edgars Masaļskis, ir grūti prognozēt, kā būs šogad čempionātā. Ir olimpiskais gads, tāpat arī šogad nepiedalās divas spēcīgas hokeja izlases, no kurām viena vienmēr ir cīnījusies par zelta medaļu.

"No vienas puses, ir, protams, slēptā iespēja Latvijas hokeja izlasei izcīnīt augstāku vietu čempionātā nekā citus gadus, bet te viss atkarīgs no tā, vai nebūs traumas, slimošanas vai citi traucējumi izlases spēlētājiem. Pluss noteikti ir tas, ka izlasei ir pievienojies Elvis Merzļikins – viņš ar savu meistarību un harizmu var radīt ļoti labu atmosfēru komandai. No otras puses – daudzi smagsvari ir aizgājuši – šis būs pirmais gads bez Karsuma, Daugaviņa, Meijas, Dārziņa. Būs daudz debitantu, līdz ar to varam šo gadu uztvert kā pārejas posmu, kas sniegs vīziju, kāda mums būs tā nākotnes hokeja komanda. Šī ir milzīga iespēja jaunajam sastāvam – būtu jābūt lielai motivācijai parādīt labāko, ko var."

Oļegs Sorokins kā šī gada Latvijas hokeja izlases lielāko izaicinājumu saskata pašapliecināšanos. "Čempionātā būs vairāki puiši, kam būs jāpierāda sevi, veicot pienākumus, ko līdz šim izlases līmenī nav darījuši. Vairāki veterāni nespēlē, tāpēc citiem ir jākļūst par vadošajiem spēlētājiem. Ceru, ka būs draudzīgs kolektīvs, kas nežēlos sevi katrā spēlē."

Tāpat arī Sorokins norāda, ka: "Pasaules čempionāts hokejā mūsu tautai, pirmkārt, ir tāds tautu vienojošs pasākums. Hokejs ir ātrākā sporta spēle pasaulē – tā aizrauj, liek priecāties, bēdāties, raudāt. Hokejs liek just pilnu sajūtu spektru. Uz to Latvijas līdzjutējiem jāgatavojas arī šogad. Viegli nebūs, pārdzīvojumu netrūks, tāds ir hokejs."

Latvijas hokeja izlases pirmā spēle, kas notiks pret ASV, skatāma piektdien, 13. maijā, LTV7 plkst. 16.10, savukārt pirms tam, plkst. 15.30, LTV7 "Hokeja studija" ar Dāvidu Ernštreitu, Edgaru Masaļski un Oļegu Sorokinu.