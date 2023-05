No pasaules čempionāta par bīstamu spēli diskvalificēts kanādietis Veleno

Kanādas hokeja izlases hokejists Džo Veleno sodīts ar piecu spēļu diskvalifikāciju par to, ka mačā pret Šveici viņš ar slidu ļoti bīstami spēra pretiniekam pa kāju, vēsta Starptautiskā hokeja federācija (IIHF).

Veleno pie laukuma apmales cīnījās ar Nino Nīderraiteru, bet tad viņš ar slidas asmeni ļoti rupji spēra pretiniekam pa kāju. Mača laikā viņš izvairījās no noraidījuma, bet IIHF šo epizodi izskatīja un piesprieda viņam diskvalifikāciju.

Piecu spēļu diskvalifikācija nozīmē, ka Veleno šajā pasaules čempionātā vairs nespēlēs, pat ja viņa komanda iekļūst finālā. Kanādai grupu turnīrā vēl jāspēlē pret Norvēģiju un Čehiju, bet tad turnīrā risināsies ceturtdaļfināli, pusfināli un spēles par medaļām.

Detroitas "Red Wings" uzbrucējs Veleno pasaules čempionātā piecās spēlēs izcēlās ar diviem vārtiem un trīs piespēlēm, būdam otrais rezultatīvākais spēlētājs komandā.

Joe Veleno appeared to stomp on Nino Niederreiter during a game at the men's World Championships

