Norvēģijas hokejisti šokējoši pasaules čempionātā uzvar miegaino Kanādu

Pie šokējošas uzvaras pirmdien pasaules čempionātā Rīgā tika Norvēģijas hokeja izlase, kas B apakšgrupas mačā pēcspēles metienos ar 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) pieveica spēcīgo Kanādu.

Norvēģijai pamatlaikā vārtus guva Andreass Martinsens un Sondre Oldens, bet izšķirošo pēcspēles metienu realizēja Matiass Treteness. Savukārt kanādiešiem precīzi bija Milans Lučičs un Džoels Hofers.

Norvēģijas izlase Kanādu pasaules čempionātos uzvarēja otro reizi vēsturē. Pirmo reizi tas padevās 2000. gadā.

Kanādas hokejisti spēli sāka negaidīti vāji – viņi bija lēni, šķietami iemiguši. Norvēģi izmantoja šo gauso pretinieku spēli un jau desmitajā minūtē atklāja rezultātu. Viņiem kanādiešu zonā izdevās laba saspēle vienādos sastāvos, no labās malas uz vidu piespēli saņēma Martinsens, kurš izpildīja precīzu metienu. Tas Kanādu nebūt nepamodināja, tās hokejisti turpināja kļūdīties dažbrīd muļķīgās situācijās, bet otrā perioda ievadā rezultāts uz tablo kļuva jau 2:0 – no labās malas meta Oldens, ripa atsitās pret kanādiešu aizsarga slidu un atrada ceļu vārtos.

Cīņas 29. minūtē Kanāda gan spēja gūt vārtus, jo beidzot kāds uzbrukums bija bīstams – vārtu priekšā partnera mesto ripu pielaboja Lučičs. Uz brīdi kanādieši bija atguvuši emocijas un sāka spēlēt aktīvāk, bet pēc tam atkal sagura. Turklāt otrās trešdaļas beigās 5+20 minūšu sodu par rupju spēka paņēmienu saņēma talantīgais Adams Fantili, kuram prognozē otro numuru šī gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā. Ilgo vairākumu norvēģi gan neizmantoja, turklāt neradīja pat vērā ņemamas vārtu gūšanas iespējas.

Jūtot zaudējuma tuvošanos, Kanāda trešā perioda otrajā pusē beidzot pamodās. Tai neizdevās izmantot vairākas lieliskas vārtu gūšanas iespējas, turklāt četras minūtes līdz pamatlaika beigām Norvēģija ieguva vairākumu. Tas palika neizmantots, bet pēc liela spiediena kanādieši savu panāca tikai 12 sekundes pirms pamatlaika beigām - pēc iemetiena norvēģu zonā Maikls Karkone piespēlēja uz vārtu priekšu un lielisku metienu izpildīja Hofers, kurš tādējādi panāca 2:2.

Sekoja pagarinājums, kurā komandas vārtus neguva, bet pēcspēles metienos Norvēģija nodrošināja pelnītu uzvaru, sērijā triumfējot ar 4:2.

