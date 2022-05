Oskars Batņa – spēcīgākā metiena autors PČ grupu turnīrā

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Oskars Batņa 2022. gada pasaules hokeja čempionāta grupu turnīrā izdarījis spēcīgāko metienu, liecina turnīra organizatoru apkopotā informācija.

Kādā no grupu turnīra spēlēm Batņa ripu pa pretinieku vārtiem raidījis ar ātrumu 165,4 km/h, kas lielākais ātrums no fiksētajiem metieniem. Šajā pasaules čempionātā Batņa izcēlās ar vienu vārtu guvumu septiņās spēlēs.

Latvietis tikai par 0,1 km/h apsteidza ASV izlases hokejistu Raienu Hārtmanu, kurš aizvadītajā sezonā spēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubā Minesotas "Wild".

Trešais spēcīgākais metiens padevās citam ASV izlases hokejistam Kīferam Beouzam no NHL komandas Ņujorkas "Islanders" – 164,4 km/h.

Some MASSIVE shots taken in the preliminary round at the #IIHFWorlds! 🤯 @lhf_lv @usahockey @leijonat @narodnitym pic.twitter.com/LYYbbtkIHy