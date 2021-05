Pasaules čempionāts hokejā: 21. maija pēcpusdienas spēļu apskats

Piektdienas pēcpusdienā ar divām spēlēm sākās Latvijā notiekošais 2021. gada pasaules čempionāts hokejā. Cīņu A apakšgrupā aizvadīja Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) un Čehijas izlases, bet B apakšgrupā tikās Vācijas un Itālijas valstsvienības.

Pasaules čempionāts hokejā, 21. maijs

KOK - Čehija 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Spēle noslēgusies. Vārtu guvēji: Antons Burdasovs (4:16 min., 1:0, vair.), Artjoms Švecs-Rogovojs (35:27 min., 2:1, maz.), Aleksandrs Barabanovs (45:28 min., 3:2), Mihails Grigorenko (59:41 min., 4:3) – Jakubs Fleks (9:26 min., 1:1), Jakubs Vrana (37:53 min., 2:2), Dominiks Kubalīks (57:23 min., 3:3, vair.)Metieni pa vārtiem: 28 (9+12+7) – 25 (5+8+12)Soda minūtes: 4 – 6

Vācija – Itālija 9:4 (2:2, 5:0, 2:2). Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Toms Kīnhakls (15:55 min.), Morics Millers (18:44 min.), Tobiass Rīders (24:23 min.), Frederiks Tiffels (27:47 min.), Marsels Nēbelss (35:13 min.), Lukass Raihels (37:52 min.), Marsels Nēbelss (38:35 min.), Matiass Plahta (42:52 min.), Leonhards Pfoderls (48:41 min.) – Alekss Petans (17:42 min.), Luka Frigo (18:07 min.), Entonijs Bardaro (43:22 min.), Daniels Franks (44:06 min.)Soda minūtes: 29 (2+25+2) – 6 (2+2+2)Metieni pa vārtiem: 52 (18+19+15) – 14 (8+2+4)

Pasaules čempionāts turpināsies ar divām spēlēm pulksten 20:15. Mums vakara nagla būs Latvijas un Kanādas duelis, kuru aprakstīsim šai spēlei veltītā teksta tiešraidē.

Vācija – Itālija 9:4. Spēle noslēgusies

Atlikušas vēl divas minūtes. Vācijas izlase jau ilgstoši kontrolē ripu, bet šķietami gaida spēles izskaņu.

KOK - Čehija 4:3. Spēle noslēgusies

59:41 min. KOK - Čehija 4:3Ivans Provorovs pret apmali meta ripu ārā no aizsardzības zonas, un Mihails Grigorenko to saņēma un devās uzbrukumā. Čehijas izlasē valdīja apjukums un neviens aizsargs nebija tuvumā. Grigorenko pieslidoja tuvāk vārtiem un raidīja ripu augšējā vārtu stūrī.

Itāļi turpina cīnīties līdz spēles galotnei, bet Vācijas izlases pārsvars jau kļuvis ļoti nomācošs.

57:23 min. KOK - Čehija 3:3Filips Hroneks piespēlēja Dominikam Kubalīkam, kurš, neapturot ripu, izdarīja metienu. Ripa lidoja garām vārtiem, taču tad trāpīja Artjomam Zubam pa slidu, mainīja lidojuma virzienu un ielidoja vārtos.

56:18 min. Noraidījums KOK komandā. Timkins noraidīts par turēšanu ar nūju.

Hitils izdarīja bīstamu metienu no vārtu priekšas uzreiz pēc piespēles. Čehija turpina meklēt veidus, kā izlīdzināt spēles rezultātu.

48:41 min. Vācija – Itālija 9:4 Leonhards Pfoderls mērķtiecīgi uzsāka kustību uz vārtu priekšu, kur viņu bez problēmām atrada Nēbelss. Vācieši, kad tas nepieciešams, turpina rotaļāties ar pretiniekiem.

46:39 min. Itālijas izlase spēlēs mazākumāOtrais pārkāpums šajā spēlē Frigo izpildījumā. Šoreiz par spēli ar augsti paceltu nūju.

Čehijas hokejistu darbības uzbrukuma zonā ar katru brīdi kļūst aktīvākas. Krievi aizsardzībā neko nesarežģī un ripu met ārā no aizsardzības zonas.

44:06 min. Vācija – Itālija 8:4Ja itāļi šodien gūst vārtus, tad izdara to divreiz divās minūtēs. Daniels Franks uzsāk virzību uz vārtiem, atdod piespēli, bet tad ripa iesprūst starp trim Vācijas hokejistiem. Vāciešu neveiklo darbību izmanto Franks, kurš raida ripu tālajā vārtu stūrī.

43:22 min. Vācija – Itālija 8:3Itāļi tomēr gūst vārtus vairākumā. Fēlikss Brikmans apjūk pēc rikošeta, nespējot atrast ripu. To izmanto Entonijs Bardaro, kurš iebaksta ripu vārtos.

42:52 min. Vācija – Itālija 8:2 Drausmīgs hokejs Itālijas izlases izpildījumā. Itāļi pārkāpj noteikumus, bet vācieši kādu minūti kontrolē ripu, spēlējot trijatā pret pieciem, līdz sagaida iespēju aizskriet "divi pret viens" uzbrukumā. Matiass Plahta to noslēdz ar precīzu metienu.

45:28 min. KOK - Čehija 3:2Čehijas hokejists Lukašs Radils aiz vārtiem nospēlēja pavirši un pazaudēja ripu. Aleksandrs Barabanovs to savāca un ātri izdarīja precīzu metienu, trešo reizi vadībā izvirzot KOK komandu.

KOK hokejisti trešā perioda pirmajās piecās minūtēs labāk darbojās uzbrukumā, izdarot pāris draudīgus metienus vārtu virzienā. Tad čehi atkal vairāk kontrolēja ripu, bet ilgstoši uzbrukuma zonā noturēties nespēja.

41:09 min. Vācijas izlase spēlēs trijatā pret pieciemMarsels Brandts neveiksmīgi klupina pretinieku.

Vācija – Itālija 7:2. Sācies trešais periods!

KOK - Čehija 2:2. Sācies 3. periods

Vācija – Itālija 7:2 (2:2, 5:0). Noslēdzies otrais periods.

39:18 min. Vācijas izlase piecas minūtes spēlēs mazākumāUz ledus uz labu brīdi paliek Marko Rosa. Itālijas hokejistu bīstami apmalē iegrūda Jonas Millers, kurš izpelnās 5+20 noraidījumu.

38:35 min. Vācija – Itālija 7:2 Lorenzo Kaseti nespēj veiksmīgi izslidot no zonas, pazaudējot ripu. Itāļi pēdējiem spēkiem steidz uz saviem vārtiem, bet Vācijas izlase, teju rotaļājoties, saspēlējas līdz Nēbelss var no perfektas pozīcijas gūt jau septītos komandas vārtus.

KOK - Čehija 2:2. Noslēdzies 2. periods.

Eizenšmids vārtu priekšā pirmais tiek pie ripas. Itāļiem mazliet paveicas, ka tā pārlido pāri cietoksnim.

37:52 min. Vācija – Itālija 6:2 Morics Zaiders raida ripu gar vārtiem, bet tur neveiksmīgi nospēlē Itālijas izlases aizsargs, kurš to aptur tieši pa metienam Raihelam. 18 gadus vecais hokejists nekļūdās.

37:53 min. KOK - Čehija 2:2Jakubs Vrana pēc tālas Dominika Kubalīka piespēles izgāja viens pret vārtsargu Aleksandru Samonovu un pārliecinoši raidīja ripu KOK vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1395751906966851584

35:13 min. Vācija – Itālija 5:2Apjukums pie Itālijas izlases vārtiem noved pie piektā vārtu guvuma. Ripa pēc spēcīga metiena atsitas pret apmali un atlec vārtu priekšā. Tur neveikli nospēlē Itālijas valstsvienības kapteinis Daniels Franks, pret kura slidu atsitas ripa. Visizveicīgāk rīkojas Marsels Nēbelss, kurš no gaisa iebaksta ripu vārtos.

35:27 min. KOK - Čehija 2:1KOK hokejisti laukuma viduszonā pārtvēra ripu un mazākumā devās uzbrukumā. Vladislavs Kameņevs piespēlēja Artjomam Švecam-Rogovojam, kurš nonāca viens pats pret vārtsargu un raidīja ripu vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1395750614924029952

34:41 min. Noraidījums KOK komandā. Čehijas hokejistiem ļoti neizteiksmīgs sniegums otrajā periodā, un līdz šim izdarīti tikai četri metieni. Tad Grigorenko nopelnīja noraidījumu un deva čehiem pirmo vairākumu spēlē.

Korbinians Holcers veiksmīgi "notīra" vārtu priekšu. Itāļi pēc pirmā metiena periodā varēja tikt pie bīstamas, atkārtotas iespējas.

Itālijas vienība trešdaļas pirmo 12 minūšu laikā metienu, kas sasniegtu Vācijas izlases vārtus, vēl nav izpildījusi. Pilnīga vāciešu dominance.

Grigorenko saņēma ripu un ar ātru kustību nonāca vārtu priekšā pret vārtsargu. Metiens viņam neizdevās, turklāt tiesnesis apturēja spēli, jo viņš uztriecās virsū Hrubecam. Tam sekoja trīs pārmetieni pēc kārtas

27:24 min. Itālijas izlase spēlēs mazākumā Frigo nejauši trāpa pretiniekam ar nūju pa seju

27:47 min. Vācija – Itālija 4:2 Frederiks Tiffels pamanās vairākuma ievadā tikt pie ripas pašā vārtu priekšā. Uzbrucējs veiksmīgi savāca atlēkušo ripu pēc Eizenšmida metiena un netraucēti nogādāja Itālijas izlases cietoksnī.

Negaidīti bīstams izvērtās Čehijas pretuzbrukums, kad uzbrucējam īsti nesanāca metiens, taču vārtsargam bija ļoti neērti ripu aizsist prom no vārtu priekšas.

Vairākumā KOK komanda izspēlēja divus draudīgus uzbrukumus, kad metiens tika izdarīts no labās malas. Krievi izdarīja lielu spiedienu uz pretinieku vārtiem, tomēr šoreiz vārtus gūt vairākumā neizdevās.

Vācijas hokejistiem jau mazākumā iznāca uzbrukt. Komandām spēlējot skaitliski vienādos sastāvus, iniciatīva atkal nonākusi vāciešu pusē.

24:23 min. Vācija – Itālija 3:2 Vācieši kā pa notīm izspēlē uzbrukumu. Pēc divām ātrām piespēlēm ripu saņem Tobiass Rīders, kurš to pārliek uz neērto nūjas lāpstiņas pusi un raida garām Facio.

25:10 min. Noraidījums Čehijas izlasē.Sklenička sodīts par pretinieka turēšanu ar nūju. Iespējams, ka tas glāba no vārtu zaudējuma, jo krievu hokejists jau sniedzās pie ripas, kas lidojas gar vārtiem.

Ar KOK pārsvaru sācies 2. periods. Čehijas izlases aizsargs guva sasitumu, bloķējot metienu. Tad arī Simons Hrubecs atvairīja Barabanova bīstamo metienu.

Vācija – Itālija 2:2. Sācies otrais periods!Itālija turpina spēli vairākumā.

KOK - Čehija 1:1. Sācies 2. periods

Vācija – Itālija 2:2. Noslēdzies pirmais periods.

19:08 min. Vācijas izlase spēlēs mazākumā Nevajadzīgs pārkāpums Eizenšmida izpildījumā.

18:44 min. Vācija – Itālija 2:2.Divi vārti nepilnās divās minūtēs! Strauju metienu pēc piespēles no aizvārtes izpilda Morics Millers, bet viņa raidītā ripa pa ceļam līdz vārtiem skar aizsargu, kas liedz Facio paredzēt tās lidojuma virzienu.

KOK - Čehija 1:1. Noslēdzies 1. periods. Krievijas hokejisti perioda pēdējās sekundēs lauzās uz vārtiem, izcēlās neliela pagrūstīšanās. Līdzīgā cīņā pirmais periods noslēdzās.

18:07 min. Vācija – Itālija 1:2. Vēl vieni vārti! Itāļi uzreiz nonāk Vācijas izlases zonā, bet pēc Magnabosko metiena pa vārtiem, neviena nepieskatīts, ripu savāc Frigo, kurš to uzreiz nogādā vārtos.

17:42 min. Vācija – Itālija 1:1 Milzīga kļūda 18 gadus vecā Raihela izpildījumā. Uzbrucējs pavirši atspēlē ripu sev aiz muguras, bet izveido Itālijas izlasei ātro uzbrukumu. Alekss Petans pēc Andželo Mičeli piespēles Brickmanu nesaudzē, raidot ripu vārtos pirms vārtsargs spēj pārvietoties.

Pirmā organizatoriskā ķibele. "Arēnā Rīga" atplīsusi viena no laukuma apmalēm. Tehniskais personāls steidz to labot.

15:55 min. Vācija – Itālija 1:0 Daniels Glira aiz Itālijas izlases vārtiem ļoti meistarīgi atbruņo pretinieku. Ripa nonāk pie NHL pieredzes bagātā Kīnhakla, kurš savā debijas spēlē pasaules čempionātos no izcilas pozīcijas gūst vārtus.

Abu komandu sniegumā redzams, ka hokejistiem ir spēļu prakses trūkums. Aizvadītajās minūtēs krieviem bija bīstamāki uzbrukumi, kamēr čehiem bija problēmas ieiet uzbrukuma zonā.

Itālijas izlase iztur mazākumu un joprojām spēj saglabāt rezultātu 0:0.

Marketi uzkrītot ripai, Itālijas izlase spēj apturēt pretinieku ofensīvu. Jaudīgs vairākuma sākums.

13:23 min. Itālijas izlase spēlēs mazākumāLuka Frigo savu vārtu konstrukcijā iegrūda Kīnhaklu.

Raihels no aizvārtes ar piespēli atrod Noebelsu. Uzbrucējs no metra attāluma nespēj pārspēt Facio. Vāciešu pārsvars gan tikai pieaug.

Čehijas hokejisti cenšas vairāk pieturēt ripu un iespiest krievus savā aizsardzības zonā, tomēr čehi saskaras ar lielu pretestību. Radils gan tika pie metiena, taču Samonovs ripu tvēra.

9:26 min. KOK - Čehija 1:1Čehija pārtvēra ripu pie savas zilās līnijas un izgāja divi uzbrucēji pret vienu aizsargu. Pasaules čempionāta debitants Jakubs Fleks pats izdarīja metienu, ripa izspruka caur KOK vārtsarga Aleksandra Samonova padusi un ielēca vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1395734086979883008

Lukass Raihels ar ķermeņa valodu apmāna Marketi un nonāk pie iespējas vienatnē uzbrukt pret Facio! Itālijas izlases vārtsargs atkal uzdevuma augstumos! Tūlīt jau būs pagājušas deviņas minūtes, pagaidām bez vārtiem vai noraidījumiem.

Kanādā dzimušajam Džastinam Facio nācies tikt galā ar vairākiem vāciešu metieniem. Tiesa, pāris reizes spēlē iesaistījies arī Fēlikss Brikmans.

4:16 min. KOK - Čehija 1:0Krievu hokejisti vairākuma izskaņā izspēlēja labu kombināciju, kuru ar precīzu metienu vārtu augšējā stūrī noslēdza Antons Burdasovs. Šie ir 2021. gada pasaules čempionāta pirmie vārti.

Spēles ievads bez pārsteigumiem. Vācijas izlase pārsvarā uzbrūk, bet pēc pirmās tiesneša svilpes skan grupas "2 Unlimited" skaņdarbs "Get Ready for This". Viss pēc labākajām pasaules čempionātu tradīcijām!

2:16 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Čehijas izlase aktīvāk iesāka spēli un pāris reizes apdraudēja Aleksandra Samonova sargātos vārtus. Tad Emīls Gaļimovs steidza pretuzbrukumā izspraucās starp diviem aizsargiem, taču vārtus neguva. Tiesa, viņš nopelnīja KOK komandai vairākumu. Sodīts ar divu minūšu noraidījumu ir Hroneks.

KOK - Čehija. Spēle sākusiesPasaules hokeja čempionāta Rīgā pirmās spēlēs sākušās!

Vācija – Itālija. Spēle sākusies!

KOK komandas rindās izceļams NHL kluba Filadelfijas "Flyers" aizsargs Ivans Provorovs, kurš 56 spēlēs guva septiņus vārtus un izdarīja 19 rezultatīvas piespēles, sezonu noslēdzot ar lietderības koeficientu +4. No KHL spēlētājiem krievu komandas sastāvā būs līgas 11. rezultatīvākais spēlētājs Konstantīns Okulovs no Maskavas CSKA (18+31), kā arī Gagarina kausa izcīņas vērtīgākais spēlētājs Sergejs Tolčinskis (regulārajā sezonā 15+31 un Gagarina kausā 6+14).Čehijas izlasē būs Čikāgas "Blackhawks" uzbrucējs Dominiks Kubalīks, kurš būs viens no rezultatīvākajiem Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem šī gada turnīrā. Viņš aizvadītajā sezonā guva 17 vārtus un izdarīja 21 rezultatīvu piespēli, bet iepriekšējos čempionātos Čehijas izlasē spēlējis ļoti rezultatīvi.

Savukārt Vācijas hokeja izlasi Latvijas līdzjutēji var jau laikus sākt uzmanīt. Visai paredzami, ka apakšgrupas pēdējā spēlē abas vienības varētu cīnīties par vietu ceturtdaļfinālā. Sākotnēji tika ziņots, ka uz Rīgu izlasei līdzi bija devies vien AHL komandas "Sound Tigers" uzbrucējs Toms Kīnhakls, bet 15. maijā tās pieteikumā parādījās arī Bufalo "Sabres" pārstāvis Tobiass Rīders. Abi spēlē pirmajā uzbrucēju virknējumā. Ceturtajā maiņā iekļauti Leons Gavanake (Manitobas "Moose", AHL) un Līns Bergmans no Sanhosē "Sharks".

Itālijas izlase Covid-19 uzliesmojuma dēļ Rīgā ieradusies ievērojami novājinātā sastāvā. Savukārt galvenais treneris Gregs Airlends komandu vadīs attālināti, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Vairums vienības spēlētāju pārstāv Itālijas klubus.

Kādam pēkšņam Rīgas apmeklētājam, iespējams, pārsteigumu sagādā policijas pavadītie izlašu autobusi. Valstsvienības no viesnīcas uz hokeja hallēm un arī otrā virzienā pārvietojas vien šādi. Vērīgi portāla "Delfi" lasītāji par to mūs informējuši arī šodien. Piemēram, ap pulksten 14.40 novērots arī Dānijas izlases autobuss. Dāņiem šodien plānā gan bija došanās tikai uz treniņu.

OSC tiksies Krievijas olimpiskās komitejas (KOK) komanda un Čehijas izlase, bet "Arēnā Rīga" notiks B apakšgrupas spēle starp Vācijas un Itālijas hokejistiem.

Hokeja līdzjutēju ilgi gaidītais mirklis tuvojas straujiem soļiem! Jau pulksten 16.15 ar spēlēm Olimpiskajā sporta centrā un "Arēnā Rīga" tiks uzsākts 2021. gada pasaules čempionāts hokejā.