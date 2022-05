Pasaules čempionāts hokejā: Latvija – Somija. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase sestdien, 14. maijā, pasaules čempionātā Tamperē aizvada savu otro spēli, tiekoties ar mājinieci Somijas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Pasaules čempionāts hokejā: Latvija - Somija

Somijas izlases sastāvā šovakar būs tās lielākā zvaigzne Mikaels Granlunds.

Hokejisti ierasti pirms spēles iesildās, uzspēlējot futboluhttps://www.facebook.com/edijspalens/posts/4806240816172194

https://twitter.com/lhf_lv/status/1525520485265678337

Pasaules čempionāta ietvaros Latvija vienu reizi ir uzvarējusi Somiju: 2014. gadā Latvija divreiz atspēlējās un uzvarēja ar 3:2. Izšķirošos divus vārtus iemeta Artūrs Kulda un Kristaps Sotnieks - Kulda šovakar tomēr nav sastāvā, bet Sotnieks būs.Pēc šīs uzvaras 2018. gadā Latvija no somiem saņēma kārtīgu pērienu (1:8), bet pirms gada Rīgā somi uzvarēja pagarinājuma pēdējās sekundēs ar 2:3. Somi uzvaras vārtus iemeta četras sekundes pirms pagarinājuma beigām.

Harijs Vītoliņš šodien atskatījās uz vakardienas spēli un norādīja interesantu, Latvijas līdzjutējiem patīkamu faktu:"Pēc statistikas mums bija 20 pret 21 bīstamo momentu, mēs jau nekur neatpalikām. Vienkārši amerikāņi no 21 momenta 17 trāpīja vārtu rāmī, bet mēs no 20 vārtu rāmī trāpījām septiņus. Mēs it kā spēlē radām momentus, bet noslēdzošā fāze mums klibo. Labi, ka mums kaut kas ir un kaut kas izveidojas, vienkārši kvalitatīvāk jānospēlē."

Vakar Tamperes arēnā rīkotājiem sanāca neliels misēklis ar uzvārdiem. To iemūzinājis aģentūras LETA fotogrāfs Edijs Pālens.https://www.facebook.com/edijspalens/posts/4803338279795781

Vakar ļoti neveiksmīgs viens spēles posms, trīs goli īsā laikā. Izlieto ūdeni turpinājumā neizdevās sasmelt...https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvija-cetras-minutes-ielaiz-tris-vartus-un-pc-ievada-zaude-asv.d?id=54344706

Latvijas hokejistiem šovakar otrā spēle pasaules čempionātā - ja gribam ieviest intrigu Tamperes grupā, jāpārsteidz turnīra mājiniece Somija. Spēles sākums pulksten 20:20.