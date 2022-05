Pasaules čempionāts hokejā: pirmās spēļu dienas teksta tiešraides arhīvs

Pasaules hokeja čempionāta pirmā spēļu diena 13. maijā noslēdzas ar divām cīņām - Helsinku arēnā tiekas Vācija un Kanāda, bet Tamperē spēkojas mājiniece Somija un Norvēģija.

Pasaules čempionāts hokejā: 13. maijs

13. maijs, spēļu kalendārs16.15 Francija – Slovākija 2:416.15 Latvija – ASV 1:420.15 Vācija – Kanāda 3:520.15 Somija – Norvēģija 5:0

Vācija - Kanāda 3:5. Spēle noslēgusies

Somija - Norvēģija 5:0. Spēle noslēgusies

57:56 min. Somija - Norvēģija 5:0Skaista somu saspēle un Jere Salinens gūst vārtushttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1525199879546368000

Vairāk nekā trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Vācija maina vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju

52:35 min. Vācija - Kanāda 3:5Ilgi Vācija spēlē un cenšas izkombinēties līdz tukšiem vārtiem. Vācija bija tuvu ripas zaudēšanai, bet tad precīzs plaukstas metiens Moricam Zeideram.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1525198916844548096

50:56 min. Vācijai lielais vairākumsKanādieši pārkāpj noteikumus un tad vēl nopelna sodu arī aizturētā soda laikā. Divas minūtes Vācijai divu vīru pārsvars

Helsinkos mača liktenis ir skaidrs, bet ik pa laikam laukumā rodas asumi. Laukuma stūrī kaut ko nesadala Breke un Maenalanens. Vīri kārtīgi izplūcas, turklāt nomet cimdus. Tāpēc abiem spēle beigusies.Tā kā kautiņa inciators bija Breke, tad norvēģi vēl paliek mazākumā

44:55 min. Kanādai vairākumsFabio Vāgners pārkāpj noteikumus un atstāj Vāciju mazākumā

Vācija iznieko iespēju - viltīga piespēle uz vārtu priekšu, bet neizdodas to pielabot tukšos vārtos.

41:13 min. Vācija - Kanāda 2:5Un Vācija ātri gūst vārtus, izmanto divu vīru pārsvaru - Plahta ar spēcīgu metienu raida ripu "devītniekā".

40:57 min. Vācijai lielais vairākumsĪsā laika posmā divus noraidījumus nopelna kanādieši, kas dod Vācijai iespēju saasināt cīņu

41:36 min. Somija - Norvēģija 4:0Somija periodu sāka ar pamatīgu ofensību, tad ieguva vairākumu un to ātri izmantoja - Armia ar "one timer" metienu panāk 4:0

Vācija - Kanāda 1:5. Sācies 3. periods

Somija - Norvēģija 3:0. Sākas 3. periods

Vācija - Kanāda 1:5. Noslēdzies 2. periods

Vācija iznieko teicamu iespēju - Štucle saņēma piespēli tieši pretī vārtiem, bet izlēma dot vēl piespēli, cerot izspēlēt līdz tukšiem vārtiem. Un moments pazuda.

Somija - Norvēģija 3:0. Noslēdzies 2. periods

37:35 min. Vācija - Kanāda 1:5Laba saspēle un Noā Gregors gūst kanādiešiem piektos vārtus

Pēc somu uzbrukuma pie Norvēģijas vārtiem pirmais lielākais incidents mačā - tiesneši ar grūtībām izšķir kaušļus.Somas Lammiko un norvēģis Kāsastuls saņem pa 5 minūšu sodam.

36:06 min. Somija - Norvēģija 3:0Somi "nokausēja" pretiniekus un mirkli vēlāk izmantoja norvēģu maiņu - divi somi izgāja pret vārtsargu un Hanne Bjorninens bez problēmām palielina mājinieku pārsvaru

33:39 min. Vācija - Kanāda 1:4Kanāda izmanto vēl vienu vairākumu. Kents Džonsons ar plaukstas metienu palielina Kanādas pārsvaruhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1525185613611208704

31:53 min. Kanādai vairākumsVācija ātri pēc zaudētiem vārtiem atkal paliek mazākumā

31:37 min. Somija - Norvēģija 2:0Norvēģi zaudē ripu tuvu saviem vāertiem un Toni Rajala ar plauksts metienu pārsteidz norvēģu vārtsargu Haukelandu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1525183543441096704

31:37 min. Vācija - Kanāda 1:3Kanāda ātri izmanto vairākumu - saspēle un pēc rikošeta no Dibuā kājas ripa nonāk vārtos

Kanādai vairākumsVācieši pārkāpa noteikumus un pēc tam aizturētā soda laikā ilgstoši Kanāda bija iespiedusi pretiniekus aizsardzībā. Vācijas hokejisti tika pamatīgi nokausēti, bet Kanāda netika pie vārtu guvuma

26:51 min. Norvēģijai vairākumsRezultatīvās piespēles autors Armia atstāj mājiniekus mazākumā, neatļauti turot pretinieku

27:24 min. Vācija - Kanāda 1:2Vācija daudz labāk aizvada 2. periodu un viens no uzbrukumiem noslēdzas ar vārtu guvumu. Pirmo metienu atvaira Tomsons, bet Marks Mihaeliss ar otro piegājienu gūst vārtushttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1525189326459375616

21:33 min. Somijai vairākumsMihaels Haga saņem sodu par bloķēšanu

Vācijai labākais moments spēlē. Šmolcs saņēma labu piespēli, nonāca aci pret aci ar pretinieku vārtsargu, bet neizdevās pārspēt Tomsonu.

Somija - Norvēģija 1:0. Sākas 2. periods

Vācu hokejists Štucle saņem sitienu ar nūju pa seju. Tiesneši iedod sodu kanādiešiem, bet atkārtojumā redzams, ka Vācijas hokejists pa seju dabūja no sava komandas biedra. Tiesneši apskatās video atkārtojumu un atceļ sodu.

Vācija - Kanāda 0:2. Sākas 2. periods

Somija - Norvēģija 1:0. Noslēdzies 1. periodsSomi pēdējā sekundē varēja panākt 2:0, bet Tēmu Hartikainens vārtu priekšā uzmet virsū Haukelandam.

18:29 min. Somija - Norvēģija 1:0Somijas ofensīva noslēdzas ar vārtu guvumu. Somu hokejisti teicami saspēlējas, pie vārtu tālā staba nepiesegts paliek Hari Pesonens, kuram atliek trāpīt tikai pa ripu pēc izcilas piespēles.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1525173656199958529

Teicams individuālais reids Sakari Manninenam, bet noslēdzošajā fāzē pārāks ir norvēģu vārtsargs Haukelands.

Vācija - Kanāda 0:2. Noslēdzies 1. periods

17:22 min. Vācija - Kanāda 0:2Ripas kontrolē vizuāli pārsvars Vācijai, bet vārtus gūst Kanāda. Dibuā iegāja zonā un aizsarga aizsegā ar teicamu plaukstas metienu dubulto kanādiešu pārsvaru

Norvēģi sarīkoja somu vārtu "apšaudi", pēc viena metiena ripa trāpa pa pārliktni. Tamperes arēnā ājinieku faniem pagaidām nav daudz iemeslu gavilēm.

Lieliska iespēja Norvēģijai! Ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā, seko Kristiana Jakobsona plaukstas metiens.

Kanādieši uzņēmuši apgriezienus, skaisti saspēlējas un izspēlēja praktiski līdz tukšiem vārtiem. Ripa noslīdēja paralēli vārtu līnijai, veiksme glābj Vāciju.

Somijai pirmo labo momentu izveido Edmontonas Oilers uzbrucējs Armia, pēc tam seko pamatīga somu ofensīva. Haukelands glābj norvēģus.

8:06 min. Vācija - Kanāda 0:1. Vācija neizmeta ripu no zonas, seko kanādiešu saspēle un Kols Silindžers ar plauksts metienu gūst vārtus! https://twitter.com/IIHFHockey/status/1525169114821496832

Norvēģi nedomā iepriecināt mājiniekus un pirmajās piecās izveido vairākus bīstamus momentus.

Vācija daudz apņēmīgāk sāka spēli, bet tad arī Kanāda iespēlējas. Labi momenti gan nav izveidoti.

Somija - Norvēģija. Spēle sākusiesSomijas vārtus sargā Jussi Olkinuora, bet norvēģiem - Henrīks Haukelands.

Vācijas izlases vārtos Filips Grūbauers, Kanādas vārtos - Logans Tompsons.

Vācija - Kanāda. Spēle sākusies

Helsinkos Vācijas un Kanādas spēlē viens no tiesnešiem ir Andris Ansons.

Vācijas un Kanādas komandu sastāvi

Somijas un Norvēģijas komandu sastāvi

Tamperē pirms mājinieces Somijas spēles pret Norvēģiju maza atklāšanas ceremonija.

Jau pēc brīža pulksten 20:20 Helsinkos un Tamperē turpināsies pasaules hokeja čempionāta pirmā diena. Tamperē Latvijas jeb B grupā mājiniece Somija tiksies ar Norvēģiju, bet Helsinkos nūjas krustos Vācija un Kanāda.

59:52 min. Francija – Slovākija 2:4. Vārti!Slovāki paguva izniekot vēl vienu iespēju, pārlieku rotaļīgi saspēlējoties, bet tomēr mača izskaņā Regenda raida tipu tukšajos pretinieku vārtos.

Francija – Slovākija 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Spēle noslēgusies Vārtu guvēji: Antonī Rešs (26:07 min.), Žordans Perē (32:49 min.) – Pāvols Regenda (10:23 min.), Tomāšs Tatars (20:54 min., vair.), Samuels Takačs (38:03 min.), Pāvols Regenda (59:52 min., t.v.) Metieni pa vārtiem: 18 (6+8+4) – 28 (5+15+8) Soda minūtes: 10 (2+6+2) – 4 (4+0+0)

Slovākiem nesanāk raidīt ripu tukšajos vārtos! Francijas vienībai vēl 59 sekundes, lai atspēlētos.

Francija cenšas uzbrukt sešatā, bet diži vairāk par parastu saspēlēšanos francūžiem nesanāk.

Romans meistarīgi atstāj ripu Slafkovskim, kurš norībina pārliktni! Ar šo metienu spēle varēja noslēgties. Vēl divas minūtes pamatlaikā.

Slovākiem nesanāk pārāk labs vairākums. Pamatlaikā vēl četras minūtes.

Francijas izlase jau atzīmējās ar pāris kaut cik cerīgiem uzbrukumiem, taču vēl viens noraidījums par spēles laika vilcināšanu samazina cerības uz labu iznākumu. Atlikušas vien sešas minūtes.

Regenda ripu met tieši garām tālajam "devītniekam"! Slovāki varēja panākt jau 4:2, bet viņiem šāds spēles ritējums tāpat der. Francijas izlase desmit minūšu laikā tikai vienreiz uzmetusi pa Ribāra vārtiem.

Spēle turpina ritēt pietiekami līdzīgi. Labu vārtu gūšanas momentu gan bijis maz.

Francijas hokejisti pazaudē ripu pašu vārtu priekšā! Slafkovskis nonāk izcilā pozīcijā, bet Bijss pamanās apturēt viņa izpildīto metienu. Ripa iesprūda zem kājsarga.

Slovākijas izlase trešdaļas ievadā nepiekāpīgi laužas uz pretinieku vārtiem. Francijas hokejisti galvenokārt pratuši briesmas novērst. Skaidrs, ka pirmajiem vārtiem šajā periodā būs milzu nozīme.

Francija – Slovākija 2:3 (0:1, 2:2). Sākusies trešā trešdaļa!

Francija – Slovākija 2:3 (0:1, 2:2). Noslēgusies otrā trešdaļa!Slovākijas izlase periodu noslēdz, spēlējot vairākumā. Pāris epizodēs Francijas valstsvienība nekautrējas nospēlēt asi un pat mazliet rupji.

38:03 min. Francija – Slovākija 2:3. Vārti!Perioda izskaņā slovāki sarūpē pamatīgu spiedienu uz Francijas izlases vārtiem. Ilgais uzbrukums noslēdzas ar precīzu Samuela Takača metienu no pašas vārtu priekšas.

Slovāki vēlreiz "iekrīt"! Šoreiz Ribārs glābj, atvairot metienu pēc Teksjē izgājiena.

32:49 min. Francija – Slovākija 2:2. Vārti!Francija ar skaistiem vārtiem izlīdzina rezultātu! Valentēns Klero neitrālajā zonā pagarina piespēli, ripu pārvirzot tālāk cauri savām kājām. Šāda asprātīga rīcība dod iespēju Žordanam Perē aizslidot vienam pret Ribāru. Perē tehniski apspēlē vārtsargu un realizē izgājienu.

Slovākijas izlase, pateicoties vairākumam, atgūst iniciatīvu. Francūži jau labu laiku aizsargājas, bet dara to pietiekami centīgi.

Perioda ievadā šķita, ka slovāki ir gatavi spēlēt augstākā tempā. Tomēr šobrīd aktivizējusies tieši Francijas izlase. Patrikam Ribāram nākas vairākkārt iesaistīties spēlē.

26:07 min. Francija – Slovākija 1:2. Vārti!Antonī Rešs samazina deficītu! Uzbrucējs uzreiz pēc iemetiena pieveic pretinieku divcīņā, tiek pie ripas un ar nūjas lāpstiņas neērto pusi raida to vārtos.Tieši pirms iemetiena Ribārs jau vienreiz glāba Slovākijas izlasi.

21:54 min. Francija – Slovākija 0:2. Vārti!Bijss neveiksmīgi atsit ripu pēc ne tik bīstama metiena. Tā nonāk tieši pie Tomāša Tatara, kurš ar žiglu metienu nogādā ripu pustukšā vārtu stūrī.

Francija periodu sāk aktīvi, bet Pjērs Krinons par ripas izraidīšanu ārpus laukuma ātri vien nopelna divas minūtes.

Francija – Slovākija 0:1. Sākusies otrā trešdaļa!

Francija – Slovākija 0:1. Noslēgusies pirmā trešdaļaŠarls Bertrāns un Kristians Pospišils mazliet izplūcās, kas lika vienībām trešdaļu noslēgt četratā. Atklātais laukums bīstamos uzbrukumos gan netika pārvērsts.

Pēc Francijas izlases vairākuma abām komandām nav sanācis izpildīt metienus pa vārtiem. Temps noplacis, vairāk bijusi cīņa par ripu.

Francijas izlase daudz saspēlējas, bet neizmanto pirmo vairākumu šajā spēlē.

10:23 min. Francija – Slovākija 0:1. Vārti!Slovākiem dodoties pretuzbrukumā, Francijas izlase aizraujas ar cīņu pie laukuma apmales. Francūži "iekrīt", Pāvolam Regendam pēc pāris ātrām piespēlēm nonākot vienam pie vārtiem. Ar otro metienu Regenda pārspēja Anrī Bijsu.

Spēle norit augstā tempā. Tūlīt būs jau pagājušas desmit minūtes. Daudzsološi uzbrukumi sanāk abām vienībām.

Uzmanības centrā jau vairākkārt nonācis olimpisko spēļu MVP Jurajs Slafkovskis. Slovāki aktīvi uzbrūk, bet ne vienmēr tiek pie metieniem.

Lielisku iespēju pēc slovāku kļūdas pie saviem vārtiem neizmanto Saša Treijs. Francijas izlase spēles ievadā pietiekami daudz uzbrūk.

Spēle sākusies!

Abu komandu sastāvi (IIHF):

Pēdējās trīs savstarpējās spēlēs uzvarējusi Slovākijas izlase. Tiesa, 2014. gada čempionātā Francija savu spēcīgo pretinieci pārsteidza, uzvarot ar 5:3.

Francijas izlase ir viena no divām vienībām, kura čempionātā piedalās, jo no tā tika atskaitītas Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) un Baltkrievijas vienības. Abas komandas tika sodītas par Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Labdien, portāla "Delfi" lasītāji. Paralēli Latvijas izlases mačam ar ASV sekosim līdzi duelim starp Francijas un Slovākijas izlasēm A apakšgrupā.