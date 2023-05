Pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļfināls: Latvija – Zviedrija. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase ceturtdien pasaules čempionātā "Arēnā Rīga" aizvada ceturtdaļfināla spēli, tiekoties ar vienpadsmitkārtējo čempioni Zviedriju.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.



Pasaules čempionāta ceturtdaļfināls: Latvija – Zviedrija

Statistika

Pagaidām vienīgo vārtu autors Dans Ločmelis LTV tiešraidē pēc 1. perioda: Bukijam (Rihardam Bukartam) bija ripa aiz vārtiem, viņš pameta uz vārtiem un cerēju, ka izleks ripa, un raidīju vārtos. Pirmo reizi tādas sajūtas. Grūti emocijas raksturot. Zinājām, ka viņi iznāks uz spēli kā pirmais numurs, pacietīgi gaidām savus momentus un tie ir jāizmanto. Nekas nav jāizgudro, tā jāturpina spēlēt.

Somija - Kanāda 0:1. Noslēdzies 1. periods

Latvija - Zviedrija 1:0. Pirmā trešdaļa noslēgusies!

Zviedrija neizmanto vairākumu. Tā laikā zviedriem izdodas vairāki bīstami metieni un labas izspēles, bet Šilovs ir nepārspējams.

Latvijas izlasei ir labākais mazākums šajā turnīrā - no 20 mazākumiem izturēts nav tikai viens.

17:41 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Pirmo noraidījumu šajā mačā nopelna Oskars Batņa, kurš paklupina pretinieku.

Fanu zona pilna arī šovakar!

13:34 min. Somijai vairākumsKanādiešu vārtsargs Montembo izmet ripu ārpus laukuma, sodu izcieš vārtu autors Kvins.

Piecas minūtes līdz pirmā perioda beigām Latvija vēlreiz saasina situāciju pie zviedru vārtiiem - met Rihards Bukarts, bet pie atkārtota metiena burzmā netiek Miks Indrašis.

12:56 min. Latvija - Zviedrija 1:0Zviedri aizsardzībā nospēlē nedaudz pasīvi un viduszonā zaudē ripu. Aizvārtē pie ripas tiek Rihards Bukarts, kurš to piespēlē uz vārtu priekšu, un pirmais pie ripas ir izlases debitants Dans Ločmelis, kurš iemet savus pirmos vārtus valstsvienībā.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1661789429630140416

Mača 10. minūtē Šilovs glābj no droša vārtu zaudējuma. Zviedrijas rezultatīvākais spēlētājs, aizsargs Henriks Tēmerness no zilās līnijas izpilda asprātīgu piespēli Oskaram Lindberjam, kura priekšā praktiski tukši vārti, tomēr Latvijas izlases vārtsargs ir vietā.

7:12 min. Somija - Kanāda 0:1Somiem nesanāca realizēt skaistu uzbrukumu un seko kanādiešu atbilde - Džeks Kvins pēc teicamas darbības ar negaidītu metienu gūst vārtus.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1661788107602288640

Kaut arī Zviedrija daudz kontrolē ripu, Latvija disciplinēti spēlē aizsardzībā un ļoti labi sedz pretiniekus, neļaujot viņiem tikt brīvās pozīcijās, lai radītu apdraudējumus vārtiem.

Zviedrijas izlases vārtsargs Larss Johansons nejūtas ērti , kad viņam vārtu priekšā uzbrucējs traucē redzēt metiena brīdi. Pagaidām Latvijas izlases hokejisti spiesti spēlēt uz pretuzbrukumiem, tāpēc šo pretinieka vārtsarga vājo vietu izmantot nevar.

Zviedrijas izdodas pārņemt iniciatīvu un ripas kontroli, taču pretuzbrukumā Latvija "parāda zobus" - aizskrien Balcers un Rodrigo Ābols, taču draudīgu metienu raidīt neizdodas.

3:34 min. Somijai vairākums

Otrajā minūtē Latvijai teicama iespēja izvirzīties vadībā, taču Mika Indraša metiens no labās puses lido garām vārtiem.

Tikmēr Tamperē sākusies spēle starp mājinieci Somiju un Kanādu. Šīs komandas iepriekšējos trijos pasaules čempionātos tikās finālā. Tagad - jau ceturtdaļfinālā. Līdz ar to kāda no šīm komandām šogad paliks bez medaļām, kas jebkurai no šīm izlasēm ir neveiksme.

Jau pirmajās sekundēs uzmetienu uz vārtiem veic Rūdolfs Balcers. To viegli atvaira zviedru vārtsargs Larss Jūhansons.

Latvija - Zviedrija 0:0. Mačs ir sācies!

Spēli klātienē vēros arī slavenais Latvijas futbola apskatnieks Jurijs Žigajevs.https://twitter.com/jzigajev/status/1661782047218597888

Zviedrijas izlasei "Arēna Rīga" varētu nebūt ar pašām labākajām atmiņām, jo 2021. gadā Rīgā notikušajā turnīrā tā pirmo reizi nesasniedza ceturtdaļfinālu.

Šodien raidījumā "Aizmugure" viesojās divi bijušie Latvijas izlases aizsargi - Kristaps Sotnieks un Jēkabs Rēdlihs. Abi bija viensiprātis, ka Latvijai šogad ir ļoti labs brīdis, lai tiktu pusfinālā.https://www.delfi.lv/video/raidijumi/aizmugure/redlihs-hokeja-izlases-panakumi-ir-ilgtosa-procesa-rezultats.d?id=55566252

Zviedrijas izlase uzbrukumā vēlas spēlēt pa “tīri” – ieiet zonā un izspēlēt, taču viņiem patīk provocēt – iesist pretiniekam un vienkārši aiziet prom, gaidot pretinieku atbildi, pretinieku stilu pirms mača sarunā ar medijiem raksturoja treneris Raimonds Vilkoits. Latvijas izlase varētu būt zviedriem neērts pretinieks. Līderiem varētu nepatikt, ka viņus cieši sedz. Treneris pieļāva, ka pilnās tribīnes “Arēna Rīga” izdarīs spiedienu.Latvijas izlase spēlēs vienkārši, iemetīs ripu zonā un dosies cīnīties, savukārt aizsardzībā latviešiem svarīgi būt kompaktiem.Runājot par to, vai hokejistiem pietiks emocijas pēc panākuma pār Šveici, Vilkoits norādīja, ka katrā mačā atstātas emocijas. Latvijas komanda katru spēli sāk no sākuma, pielāgojas spēles laikā, strādā no maiņas uz maiņu, lai cik klišejiski tas izklausās. Svarīgi, lai visas četras maiņas ir spēlē, lai būtu dinamika, norādīja treneris.

Tikmēr kāds līdz sirdij uzticams Latvijas izlases fans jau pa dienu nevarēja sagaidīt šī vakara maču.

Latvijas valstsvienībā uz šo maču nekādas izmaiņas sastāvā nav veiktas, ja salīdzina ar iepriekšējo maču.

Šveices izlasei mačā pret Latviju nevarēs palīdzēt traumētie Rasmus Sandīns un Andrē Petešons. Abu traumēto vietā Zviedrija izlase čempionātam pieteikusi aizsargu Kristianu Folinu, kuram aiz muguras septiņas NHL sezonas, un Šveices klubā "Davos" spēlējošo uzbrucēju Denisu Rasmusenu.

Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš: "Zinām, ka zviedri ir tehniskāki, tāpēc mums ir jāspēlē savu spēli. Jāliek akcents uz pretuzbrukumiem un jāizmanto savas vārtu gūšanas iespējas. Viņi ir labi visās līnijās. Galvenais ir pieturēties pie sava spēles stila, aizsardzībā spēlēt cieši un neļaut zviedriem radīt haosu pie saviem vārtiem." https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/vitolins-nedrikstam-laut-zviedriem-radit-haosu-pie-musu-vartiem.d?id=55564608

Kaut arī savstarpējos mačos ievērojams pārsvars pieder Zviedrijai, pēdējo gadu mači ar šo pretinieku ir izlīdzinājušies – pasaules čempionātos iepriekšējās trīs reizes Latvija zaudējusi tikai ar vienu vārtu starpību. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/zviedrija-pret-latvijas-izlasi-lidz-sim-ciets-bet-uzvarams-rieksts.d?id=55560146

Latvijas hokeja izlase pirmo reizi kopš 2018. gada spēlēs pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā. Šoreiz pretiniekos būs Zviedrijas izlase. Zviedrija ir Latvijas izlases visbiežākā pretiniece pasaules čempionātos - abas komandas tikušās 17 reizes, taču nevienā no tām latviešiem nav izdevies uzvarēt pamatlaikā. 1997.gada čempionāta mačā tika fiksēts neizšķirts 1:1, bet vienīgā uzvara izcīnīta 2009.gadā, kad tika gūta virsroka ar 3:2 pēcspēles metienos. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/neapstaties-pie-sasniegta-latvija-centisies-sarugtinat-neparocigo-zviedriju.d?id=55562774