Pasaules hokeja čempionāts: 28. maija pēcpusdienas spēles

Rīgā notiekošā Pasaules hokeja čempionāta pēcpusdienas spēlēs piektdien, 28. maijā, A grupā tikās Zviedrijas un Lielbritānijas izlases, bet B apakšgrupā spēkojās Kazahstāna un Kanāda.

Pasaules hokeja čempionāts, 28. maijs

Kazahstāna – Kanāda 2:4 (0:1, 1:1, 1:2). Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Ņikita Mihailis (24:30 min., 1:2), Ņikita Mihailis (41:31 min., 2:2) – Endrū Mandžapane (6:03 min., 0:1, vair.), Adams Enriks (21:01 min., 0:2), Kols Perfeti (47:40 min., 2:3)Metieni pa vārtiem: 25 (11+6+11) – 36 (16+12+8)Soda minūtes: 10 – 2

Zviedrija – Lielbritānija 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Markuss Sorensens (15:18 min., vair.), Jonatans Pudass (27:00 min.), Mario Kempe (32:08 min.), Mario Kempe (52:34 min.) – Liams Kirks (7:20 min.)Metieni pa vārtiem: 56 (20+22+14) – 14 (5+3+6)Soda minūtes: 0 – 8

Zviedrija – Lielbritānija 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Spēle noslēgusies!

Zviedrijas izlases centieni gūt vēl kādus vārtus mazliet apsīkst. Spēle tuvojas izskaņai.

59:58 min. Kazahstāna – Kanāda 2:4. Kolins Brauns meta ripu tukšos vārtos.

Kazahstāna – Kanāda 2:4 (0:1, 1:1, 1:2). Spēle noslēgusies

Dīcs izdarīja metienu, kad vārtu priekšā bija divi viņa komandas biedri. Kanādas izlases vārtsargs ripu tvēra un neļāva izdarīt atkārtotu metienu.

Reta vārtu gūšanas iespēja arī zviedriem. Fasts veiksmīgi atsit divus metienus pēc kārtas.

Kazahstānas izlase četras minūtes pirms pamatlaika beigām iespieda Kanādu savā uzbrukuma zonā. Kazahiem naturalizētie spēlētāji laukumā atradās bieži, radot problēmas Kanādai.

52:34 min. Zviedrija – Lielbritānija 4:1 Briti kļūdās pēc iemetiena viduszonā. Aizsargi jau slido uz priekšu, bet O'Konors pazaudē ripu. Tas ļauj Mario Kempem aizslidot vienatnē pret Bounsu, kuru viņš pārspēj ar atkārtotu metienu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398298545795391489

Vairākums netiek izmantots, bet ļauj zviedriem sasniegt 50 metienu robežu. Tūlīt pēc tam seko jau kārtējais pārmetiens, kas ļauj Zviedrijas izlasei turpināt uzturēties pretinieku zonā.

Šins un Starčenko nerealizēja labas vārtu gūšanas iespējas. Tiesa, arī Kanādai aizvadītajās epizodēs bija momenti. Piemēram, Vilardi izgājienā pret vārtsargu pazaudēja ripu un pie metiena netika.

Savā ziņā mazākums britiem izpalīdz. Beidzot viņi var vienkāršāk raidīt ripas ārā no savas zonas, neizvairoties no pārmetieniem. Jespers Fredens gan neizmantoja labu iespēju no pašas vārtu priekšas.

46:02 min. Zviedrijas izlase spēlēs vairākumāBens O'Konors nopelna nevajadzīgas divas minūtes.

47:40 min. Kazahstāna - Kanāda 2:319 gadus vecais Kols Perfeti saņēma piespēli no Džereta Andersona-Dolana, kurš atradās laukuma stūrī, un izdarīja metienu vārtu augšējā stūrī. Ripa gan pieskārās aizsarga nūjai un pamainīja savu lidojuma virzienu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398294716144254983

43:12 min. Zviedrijas izlase spēlēs vairākumāBriti pēc trim smagām minūtēm beidzot var uzelpot. Tas gan tāpēc, ka Marks Garsaids pārkāpa noteikumus. Ļoti grūts perioda ievads britiem.

Trešdaļas sestajā minūtē Denfords ātrā uzbrukumā skaisti piespēlēja Hagelam, taču Šutovs paspēja pielikt atsitējcimdu un ripu atvairīt.

Kazahstānai arī izdevās pretuzbrukums, kurā Asetovs saņēma piespēli vārtu priekšā, bet viņa metiens bija ļoti vājš. Kempers ar kājsargu ripu atvairīja. Brīdi vēlāk Mihailis saņēma diagonāles piespēli, bet trešos vārtus spēlē tomēr neguva.

Zviedrija – Lielbritānija 3:1 (1:1, 2:0). Sācies trešais periods!

41:31 min. Kazahstāna – Kanāda 2:2. Kērtiss Volks iegāja uzbrukuma zonā un atstāja ripu Ņikitam Mihailim, kurš izdarīja metienu pa vārtiem. Ripa trāpīja Dārsijam Kemperam pa plecu un ielidoja vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398292517657870343

Kazahstāna – Kanāda 1:2. Sācies 3. periods.

Zviedrija – Lielbritānija 3:1 (1:1, 2:0). Noslēdzies otrais periods.

Zviedrijas izlases kapteinis Henriks Temerness pēc jaudīga Roberta Dauda spēka paņēmiena dodas uz ģērbtuvēm.

Trīs metienus pēc kārtas atvaira Bounss! Otro vārtsargs atsita, trāpīgi izmantojot nūju, bet, lai atsistu pēdējo, vajadzēja izstiept kāju, lai "aizvērtu" vārtu stūri. Izcils sniegums!

Kazahstāna – Kanāda 1:2. Noslēdzies 2. periods.

Briti šajā periodā bijuši bezspēcīgi. Epizodes, kurās izdodas ripu dabūt ārā no savas zonas un vēl samainīties, uzskatāmas par ļoti veiksmīgām.

37:42 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē. Svedbergs iznāca no noraidīto soliņa un izdarīja spēcīgu metienu no zilās līnijas. Pēc tam otrā laukuma galā Bantings lūkoja gūt vārtus. Tad kanādieši nostādīja Denfortu izgājienā pret vārtsargu. Viņa pirmo metienu atvairīja Šutovs, bet pie otrā metiena viņš netika, jo vārtsargs viņu klupināja.

32:08 min. Zviedrija – Lielbritānija 3:1Vārtu guvums briest, briest un nobriest. Vispirms Bounss metienu atvaira, esot daļēji ar muguru pret pretinieku. Vēl šī uzbrukuma laikā Adrians Kempe norībina stabu. Taču viss beidzas, britiem neprasmīgi izslidojot no zonas. Ripu savāc Mario Kempe, kurš vienatnē dodas zonā un spēcīgi met, ripai pa ceļam uz vārtiem izlidojot cauri Deivida Klementsa kājām.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398286021985390594

34:48 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē. Kanādas izlase skaisti saspēlējas uzbrukuma zonu. Vairs nebija tādas virzības uz vārtu priekšu, vairāk kanādieši centās izkombinēties līdz skaistam golam. Tas šoreiz palīdzēja iegūt vēl vienu vairākumu, kad Svedbergs tika sodīts par rupjību.

Neveiksmīga rikošeta dēļ ripa gandrīz nonāk britu vārtos. Bounsam tā izslīd zem kājsarga, bet garām vārtiem.

29:31 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē. Makļukovs izdarīja sitienus ar nūju pretiniekam, dodot kanādiešiem trešo vairākumu spēlē. Aizvadītajās epizodēs Kanāda bieži izdarīja metienus par Šutova vārtiem, bet ne visi sasniedza mērķi.

27:00 min. Zviedrija – Lielbritānija 2:1. Zviedrija izvirzās vadībā!Zviedri iespiež pretiniekus savā zonā. Briti pagurst, divcīņā krīt Bens Leiks. Parocīgā situācija ļauj sagādāt Jonatanam Pudasam izcilu iespēju triekt ripu "devītniekā".https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398283802191929348

Kas par iespēju Lielbritānijai! Ripa atleca pie Maika Hemonda, kura priekšā bija pustukši vārti, tomēr Zviedrijas izlases aizsargi neļauj viņam kārtīgi savaldīt ripu.

25:37 min. Noraidījums Kanādas izlasē. Komtuā no mugurpuses neatļauti kavēja Asetovu, kurš jau lauzās uz vārtiem.

Izaks Lundestroms pirmais pieslido pie ripas, kas pēc komandas biedra metiena atsitās pret apmali. Bounsam jāizpilda špagata, lai aizvērtu ciet vārtu stūri, bet viņš kaut kā pamanās glābt savu komandu. Britu vārtsargs turpina izcili spēlēt!

Kanādas izlase vairākumā izspēlēja līdz tukšam vārtu stūrim, tomēr Bantinga metiens bija ļoti neveiksmīgs.

24:30 min. Kazahstāna - Kanāda 1:2Kanādas hokejisti uzbrukumā pavirši saspēlējās, un Ņikita Mihailis steidza pretuzbrukumā pa kreiso malu, izdarot precīzu metienu virs Dārsija Kempera kājsarga. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398282425072037892

Zviedrija – Lielbritānija 1:1. Sācies otrais periods!

21:20 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē.Svedbergs klupināja pretinieku un norāva Kanādas nākamo uzbrukumu.

21:01 min. Kazahstāna - Kanāda 0:2Endrū Mandžapane piespēlēja Ouvenam Pauersam, kurš uzreiz izdarīja metienu no tālas distances. Vārtu priekšā Kanādas kapteinis Adams Enriks nedaudz mainīja ripas lidojuma virzienu, bet ar to pietika. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398280114442444801

Kazahstāna – Kanāda 0:1. Sācies 2. periods.

Zviedrija – Lielbritānija 1:1. Noslēgusies pirmā trešdaļaBriti perioda izskaņā atkal tiek iespiesti savā zonā, bet tomēr nosargā neizšķirtu.

18:25 min. Zviedrijas izlase spēlēs vairākumāRoberts Lahovičs vārtu priekšā kavēja Adrianu Kempi.

Kazahstāna - Kanāda 0:1. Noslēdzies 1. periods.Kazahstānai pēdējā minūtē bija iespējas izlīdzināt rezultātu. Pēc Dīca metiena ripa divreiz mainīja virzienu un lidoja uz Kempera vārtiem, bet tad moments bija arī Šestakovam.

Asetovs savā zonā pazaudēja ripu savā zonā, kas kanādiešiem deva lielisku iespēju gūt vārtus. Pats gan paspēja bloķēt ripu. Trešdaļas izskaņā atkal Kanādas hokejistiem liels pārsvars.

15:18 min. Zviedrija – Lielbritānija 1:1Diezgan vienkārši izspēlēts vairākums. Markuss Sorensens, neviena netraucēts, no zilās līnijas aizslido vārtu virzienā, saņem diagonālo piespēli un pārspēj Bounsu.

14;16 min. Zviedrijas izlase spēlēs vairākumā Brendens Konolijs bīstama zviedru uzbrukuma laikā iesit ar nūju pretiniekam pa rokām.

Pateicoties kapteiņa Metjū Maiersa cīņai vārtu priekšā, bīstami tuvu tiem tiek Bens O'Konors. Zviedri šķiet nedaudz apjukuši. Fasts gan atsit metienu.

Kazahstānai izdevās izkļūt no savas aizsardzības zonas un aizvadītajās minūtēs izdarīt vairākus metienus pa Kempera vārtiem. Protams, Kanādas izlases darbības savos uzbrukumos bija daudz aktīvākas.

Desmit minūšu laikā briti tikuši pie trim metieniem, un visi bijuši ātrajos uzbrukumos. Tas diezgan labi raksturo spēli. Taču ne tāpēc šī situācija ir patīkamāka Zviedrijas hokejistiem.

7:20 min. Zviedrija – Lielbritānija 0:1. Vārti tiek ieskaitīti!Ļoti negaidīti, bet vārti tiek skaitīti. Rikards Rakels pagrūda Konoliju, "palīdzot" viņam ieslīdēt vārtos. Translācija ļauj arī dzirdēt tiesneša skaidrojumu. Tā kā ripa bija vārtos pirms tie tika izgrūstīti, vārtus jāskaita, jo viņš nebija sadursmes iniciators. Tādējādi ar ļoti ikdienišķu uzmetienu vārtu virzienā Kirks guvis pirmos vārtus! Jāpiemin, ka viens no tiesnešiem ir latvietis Andris Ansons.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398271746126409730

Kazahstāna aizskrēja pretuzbrukumā, kura smailē bija Starčenko, taču viņam izgājienā pret Kemperu vārtus gūt neizdevās.

Septītajā minūtē savu pirmo metienu pa Kanādas izlases vārtiem izdarīja Kazahstāna, taču Dārsijs Kempers pārliecinoši ripu atvairīja. Kanādiešu pārsvars laukumā bija liels, un tad pēc ātras ieiešanas uzbrukuma zonā aizsargs Bernards-Dokers bija teicamā pozīcijā gūt vārtus, taču Šutovs ripu tvēra.

Brendens Konolijs ar kājām pa priekšu ieslīd vārtos, izgrūstot arī Fastu. Nepieciešama pauze, lai uzstādītu atkal vārtus, bet tiesneši arī izmanto iespēju apskatīties atkārtojumu, jo pēc Liama Kirka metiena ripa galu galā nonāca vārtos. Jāapšauba, vai tos gan pamats ieskatīt.

6:03 min. Kazahstāna - Kanāda 0:1. Kanādas izlase izspēlēja uzbrukumu uz vārtu priekšu. Vispirms Maksīms Komtuā trāpīja pa vārtu stabu, tad cīņā iesaistījās arī Adams Enriks, taču ripu ieguva Endrū Mandžapane un raidīja to vārtos. Ripa tik ātri izlēca ārā no vārtu tīkla, ka tiesneši to nepamanīja. Pēc video atkārtojuma noskatīšanās gols tika ieskaitīts. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1398270725065039875

4:12 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē. Ševčenko noraidīts par turēšanu ar nūju. Līdz šim 16 vairākumos Kanāda guvusi tikai vienus vārtus.

Spēles ievads bez pārsteigumiem. Zviedrijas izlase uzreiz sāk saimniekot pretinieku zonā. Pagaidām bez pārāk bīstamiem metieniem.

Kanādas hokeja izlase steidza uzbrukumā un pārbaudīt jaunā Kazahstānas vārtsarga Andreja Šutova meistarību. Pirmajā minūtēs kazahi aizsardzībā spēlē diezgan veiksmīgi un ripai neļāva lidot līdz vārtiem.

Kazahstāna - Kanāda. Spēle sākusies!

Zviedrija – Lielbritānija 0:0. Spēle sākusies!

Kanādas valstsvienībai arī uzvaras gadījumā vēl neizdosies ielauzties labāko četriniekā B grupā. Līdz šim tik slikts čempionāta sākums Kanādas hokeja izlasei pasaules čempionātos nav bijis.

Vērts piebilst, ka gluži visas cerības uz iekļūšanu ceturtdaļfinālā Zviedrijas izlase nav zaudējusi. Tiesa, visticamāk, jāuzvar visas atlikušās spēles pamatlaikā. Pēc britiem sekos mači ar Slovākijas un KOK komandām.

Zviedrijas izlases vārtos atgriezies Viktors Fasts, kurš aizstāj šajā turnīrā pamatvārtsarga lomu ieņēmušo Adamu Reidebornu. Briti palikuši uzticīgi Benam Bounsam.

Kazahstānas un Kanādas valstsvienību pieteikums mačam:

Zviedrijas un Lielbritānijas valstsvienību sastāvs spēlei:

Šodienas spēļu grafiks:

Latvijas hokeja izlases līdzjutēji pirms Latvijas valstsvienības vakara dueļa ar Norvēģiju var iesildīties ar divām spēlēm pēcpusdienā. A grupā tiekas Zviedrija un Lielbritānija, bet B grupā - Kazahstāna un Kanāda. Abām hokeja lielvalstīm ļoti svarīgi gūt uzvaras, lai atgūtos pēc neveiksmīgā čempionāta sākuma un turpinātu cīņu par ceturtdaļfinālu.