Pasaules hokeja čempionāts: Latvija – Zviedrija. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā pirmdien, 20. maijā, aizvada savu priekšpēdējo spēli Bratislavas grupā, tiekoties ar pašreizējo pasaules čempioni Zviedriju.

PČ hokejā: Latvija - Zviedrija

Latvija - Zviedrija 0:1. Noslēdzies 1. periods.Perioda beigās uzvaram iemetienu, pēc kura Jānis Jaks izpilda tūlītēju metienu. Nākamo iemetienu gan zaudējam un zviedri izslido ārā no zonas, noslēdzoties periodam.

Rasmusens no tiešas vārtu priekšas ripu vārtos neraida, tomēr Kristeru Gudļevski gan iegrūž aiz to līnijas.

Kapteinis Ekmans-Larsons vienā kustībā apspēlē Jaku, kā arī izdara bīstamu metienu tālajā vārtu stūrī.

Pagaidām skaitliskā mazākuma bīstamākais brīdis bijis Laura Dārziņa un Teodora Bļugera pretuzbrukums, kurā gan diemžēl līdz metienam izlase nenonāca. Zviedriem nekas nav īsti sanācis.

13:22 min. Zviedrijai vairākumsOskars Cibuļskis klupina pretinieku aizsardzības zonā.

Izslidojam trijatā pret vienu aizsargu! Šoreiz Riharda Bukarta piespēle nesasniedz adresētu. Izšķērdēts lielisks vārtu gūšanas moments.

Balcers un Bļugers iziet divatā pret vienu aizsargu. Balcers izpilda ideālu piespēli, kas Bļugeram dod iespēju uzbrukt vārtsargam vienatnē. Tomēr ripa neatrod ceļu vārtos.

Pirmajā minūtē īsti nepieļaujam zviedru nostāšanos Latvijas zonā. Tagad gan tas viņiem sanācis.

10:15 min. Latvija - Zviedrija 0:1Eliass Petersons raida ripu tuvējā augšējā stūrī. Iespējams, Gudļevskis neredz metiena brīdi, jo ripas priekšā bija gan Meija, gan Kulda.

8:41 min. Zviedrijai vairākumsOskars Batņa sodīts par Luī Ēriksona turēšanu ar rokām.

Spēle pārsvarā pārgājusi uz Latvijas izlases zonu. Zviedri pa laikam izpilda kādu tālāku metienu. Pretiniekiem pagaidām pieci raidījumi lidojuši vārtu rāmī, latviešiem tikai viens.

Aizraujamies ar cīņu pie borta. Zviedri to izcīna un ar divām piespēlēm izveido Ekmanam-Larsonam izcilu iespēju vārtu priekšā. Stabs glābj Latvijas izlasi.

Spēle sākusies mierīgi. Ripu mazliet vairāk kontrolējuši zviedri, taču iniciatīva nepieder nevienai komandai.

Paralēli šim mačam Francijas un Lielbritānijas aizvada izšķirošo cīņu par vietas saglabāšanu elites divīzijā.

Artis Ābols intervijā LTV: "Šo to māku zviedru valodā. Daudz nav sanācis. Neko īpašu neprasīja, vairāk interesē tas, ka zviedriski runāju. Mēs tikai pasmējāmies, kas būtu jādara, kas stiprs, kas vājš. Šī jau ir rutīna, vairākas spēles bijušas šajā laikā. No rīta viesnīcā bija pastiepšanās. Spēlēsim mūsu aktīvo, agresīvo spēli, būsim klāt, nedosim laiku, nedosim vietu. Elvis atbrauca no NHL, trenējās tur divus mēnešus, bet ir bez spēļu prakses. Kristers labi spēlēja sagatavošanās posmā. Mums ir divi labi vārtsargi."

Lauris Dārziņš intervijā LTV: "Skatījāmies Zviedrijas vairākumu, mazākumu. Daudz skatījāmies arī pieci uz pieci. Jābūt disciplīnai. Viņiem ir ļoti labi aizsargi, daudz met, vairākums ar lieliskām izspēlēm. Tas ir liels apdraudējums. Vienkārši jāslēdz kājas iekšā, jācenšas nopelnīt vairākumi, lai tiesnesim nav iemesls dot mazākumus. Šo spēli ejam uzvarēt."

Rūdolfs Balcers intervijā LTV: "Mums otro periodu vajag normāli nospēlēt. Aizsardzībā visu aiztaisīt ciet. Komanda viņiem laba novākta, gandrīz visa komanda no NHL. Slido labi, liela meistarība, normāli spēlē aizsardzībā. Nebūs viegli."

Latvijas izlases treneris Artis Ābols pirms spēles sarunā ar Latvijas žurnālistiem: "Zviedriem ir ļoti jaudīga aizsardzības līnija. Viņi cenšas spēlēt ar tālām piespēlēm, nedrīkst to ļaut, jābūt cieši klāt. Lundkvistam vājā vieta ir 37 gadi un tas, ka viņam labākie gadi sportā ir aiz muguras. "

Zviedrijas izlases sastāvs: Vārtos: Henriks Lundkvists, rezervē: Jakobs Markstroms; 1.maiņa: Patriks Hornkvists – Aleksandrs Venbergs – Viljams Nīlanders, Adams Larsons – Olivers Ekmans-Larsons; 2. maiņa: Eliass Petersons – Eliass Lindholms – Gabriels Landeskogs, Jons Klingbergs – Matiass Ekholms; 3. maiņa: Adrians Kempe – Antons Landers – Luī Ēriksons, Markuss Petersons – Ēriks Gustafsons; 4. maiņa: Oskars Lindbloms – Markus Krīgers – Deniss Rasmusens, Brets Jespers, Roberts Hāgs.

Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Zviedriju:Vārtsargs: Kristers Gudļevskis, rezervē: Elvis Merzļikins;1. maiņa: Roberts Bukarts - Miks Indrašis - Lauris Dārziņš, Ralfs Freibergs - Oskars Cibuļskis;2. maiņa: Ronalds Ķēniņš - Teodors Bļugers - Rūdolfs Balcers, Artūrs Kulda - Kristaps Sotnieks; 3. maiņa: Gints Meija - Oskars Batņa - Rihards Bukarts, Uvis Balinskis - Jānis Jaks;4. maiņa: Emīls Ģēģeris - Māris Bičevskis - Rihards Marenis, Dzierkals, Kristaps Zīle

Latvijas izlasei iekļūšanai ceturtdaļfinālā jāuzvar abas atlikušas spēles un jācer, ka zviedri pēdējā spēlē zaudēs Krievijai. Turklāt, zviedrus vajadzētu uzvarēt ar divu vārtu pārsvaru, jo jāņem vērā arī Šveices un Čehijas izlašu savstarpējais duelis. Ja šveicieši mačā pret čehiem tiks pie vismaz viena punkta, Latvijai pret Zviedriju der jebkāda uzvara. Ja Šveice netiek pie punktiem, tad pret zviedriem vajadzīga uzvara ar vismaz divu vārtu pārsvaru, jo tad trīs komandām būs pa 12 punktiem, un tiks skatīta vārtu attiecība savstarpējos dueļos.

Latvijas hokeja izlases aizvadītās spēles pret Zviedriju:1997. gada 2. maijs, Turku - 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)1999. gada 6. maijs, Oslo - 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)2000. gada 30. aprīlis, Sanktpēterburga - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)2001. gada 29. aprīlis Ķelne - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)2003. gada 26. aprīlis, Turku - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)2004. gada 5. maijs, Prāga - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)2005. gada 10. maijs, Insbruka - 1:9 (0:3, 0:2, 1:4)2007. gada 30. aprīlis, Maskava - 2:8 (0:1, 0:3, 2:4)2009. gada 27. aprīlis, Berne - 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)2010. gada 14. maijs, Manheima - 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)2012. gada 15. maijs, Stokholma - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)2015. gada 5. maijs, Prāga - 1:8 (0:1, 1:3, 0:4)2016. gada 6. maijs, Maskava - 1:2 (0:1; 0:0; 1:0; 0:1)2017.gada 11. maijs, Ķelne - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)2018. gada 17. maijs, Kopenhāgena - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

