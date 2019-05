Pasaules hokeja čempionāts: otrā spēļu diena. Teksta tiešraide

Pasaules hokeja čempionāts Bratislavas un Košices arēnās sestdien turpinās ar sešām spēlēm turnīra otrajā dienā.

Pasaules hokeja čempionāts, 11. maija spēles

Dānija - Francija 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 1:0). Spēle noslēgusies bullīšosVārtu guvēji: Frederiks Storms (19:06 min.), Markuss Lauridsens (19:56 min., vair.), Lars Ellers (35:29 min.), Jespers Jensens (46:34 min.), Frederiks Storms (65:00 min.) - Šarls Bertrāns (8:55 min., vair.), Olivjē Dame-Malka (24:08 min.), Damiens Flerī (32:21 min.), Valentīns Klero (33:55 min., vair.)Soda minūtes: 8 - 8Metieni pa vārtiem: 38 (13+14+8+3) - 28 (4+12+9+3)

Francijas izlasē par labāko spēlētāju atzīts Valentīns Klero, bet uzvarētāju rindās šis gods ticis Frederikam Stormam.

Dānija - Francija. Bullīšos ar 3:2 uzvar DānijaFrancijas kapteinim Damienam Flerī noslīd ripa no nūjas lāpstiņas un viņš pat īsti netiek izpildīt metienu.

Dānija - Francija. Bullīšos 3:2Ceturtie metieni - Treils bez aplinkiem trāpa vārtu stūrī, Storms gandrīz vai viņa metienu atkārto.

Dānija - Francija. Bullīšos 2:1Trešie metieni - Rešs nogulda vārtsargu un paceļ ripu virs viņa, Bedkers bez māņķustībām iemet tālajā stūrī.

Dānija - Francija. Bullīšos 1:0Otrie metieni - Bertrāns cenšas apspēlēt Damu, taču virsroku gūst vārtsargs. Tas pats notiek otrā laukuma pusē, kur Jensens, iespējams, pat pārcentās.

Dānija - Francija. Bullīšos 1:0Pirmie metieni - Dams notver ķērājcimdā Tesjē metienu, dāņu zvaigzne Ellers gan trāpa pašā devītniekā.

Dānija - Francija 4:4. Noslēdzies papildlaiksUzvarētāja noteikšanai būs nepieciešami pēcspēles izgājieni.

Francija aizslido divatā pret vienu aizsargu pēc bīstamas piespēles starp diviem dāņu hokejistiem. Flerī nospēlē meistarīgi, taču šoreiz labāks izrādījās vārtsargs Dams.

Labi, bet ne izcili, momenti pie abu komandu vārtiem. Puse papildlaika aizvadīta.

Dānija - Francija 4:4. Sācies papildlaiks

Šveice - Itālija 9:0. Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Kevins Fiala (1:17 min.), Gregorī Hofmans (7:24 min.), Lino Marčini (10:06 min.), Vinsēns Praplāns (19:55 min., vair.), Simons Mozers (21:36 min.), Kevins Fiala (23:32 min.), Kevins Fiala (41:14 min., vair), Romēns Lefēls (46:55 min.), Niko Hiršīrs (49:43 min.) - - Soda minūtes: 2- 8 Metieni pa vārtiem: 61 - 18

Dānija - Francija 4:4. Pamatlaiks noslēdziesPienācis čempionāta pirmais papildlaiks.

Bertrāns izpilda bīstamu metienu ātrajā uzbrukumā. Vēl divarpus minūtes pamatlaikā. Abām komandām trešajā periodā bijušas vairākas iespējas izraut uzvaru. Nākamais realizētais moments varētu šajā spēlē būt pēdējais.

Šveice - Itālija 9:0. Spēle noslēgusies

Pagaidām bīstams vairākums Šveicei, franču aizsargam Tomasam Terī no gaisa ar nūju neļaujot ripai lidot vārtos. Momentu vēlāk Bau atstāts viens pie vārtiem, taču ripa nespēj atrast ceļu vārtos.

52:42 min. Īslaicīga spēle četri pret četri, Dānijai gandrīz pilns vairākumsFrancija trāpa pa vārtu stabu, pēc tam aizsargs Mortens Madsens jau izvelk pāri vārti līnijai slīdošu ripu. Situācija beidzas ar asumiem, kā arī grupas Miami Sound Machine skaņdarbu "Dr. Beat". Šī dziesma nozīmē tikai vienu - Francijas komandai piešķirts pārkāpums.

Šveices izlase noskaņota gūt arī 10. vārtus, un Diass trāpīja pa vārtu stabu. Itālijas izlasei līdz šī murga beigām vēl četras minūtes.

50:53 min. Francijai vairākumsFrancija sešatā pret pieciem neizmanto lielisku vārtu gūšanas iespēju, taču komandai vēl būs iespēja divas minūtes izmantot skaitlisko pārsvaru. Grēkāzis tikko minētais Bau.

Matiass Bau trāpa pa Ardī sargāto vārtu stabiņu. Dāņi tiecas pēc uzvaras.

46:34 min. Dānija - Francija 4:4Dānijas klātbūtne Francijas zonā ieilgst līdz Niklass Jensens lieliski asistē uzvārda brālim Jesperam Jensenam. Rezultāts izlīdzināts.

Itālijas izlase pēc zaudētajiem vārtiem veica vārtsarga maiņu, un Bernarda vietā stājās de Filipo Roja.

Bedkers vairākumā netrāpa pilnībā tukšos vārtos. Dānija skaitlisko pārsvaru neizmanto.

43:17 min. Dānijai vairākumsFrancija šķietami nevajadzīgi dodas agresīvā uzbrukumā, iekrīt, un tad izlieto ūdeni cenšas sasmelt, pārkāpjot noteikumus. Iespēja dāņiem.

49:43 min. Šveice - Itālija 9:0. Pēc itāļu paviršas kļūdas Niko Hirširs devās pretuzbrukumu un nolēma izdarīt metienu, nevis piespēlēt jau trīs vārtus guvušajam Kevinam Fialam. Viņš trāpīja pašā vārtu stūrī.

Dānija - Francija 3:4. Sācies 3. periods

46:55 min. Šveice - Itālija 8:0Noā Rods apslidoja vārtus un piespēlēja brīvajam Romēnam Lefēlam, kurš spēcīgi meta un trāpīja caur Itālijas izlases vārtsarga kājsargiem.

Itālijas izlase vairākumā labākā vārtu gūšanas iespēja bija Šveicei, kad pretuzbrukumā Rods trāpīja pa vārtu stabu. Tiesneši vēl pārbaudīja video atkārtojumā, vai tiešām ripa ne uz brīdi nebija vārtos.

42:30 min. Noraidījums Šveices izlasē. Kuraševs savā zonā klupināja pretinieku Ramozeru un pirmo reizi mačā atstāja mazākumā Šveici.

40:56 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Itālijas izlases 37 gadus vecais debitants Rosa centās izsist ripu un klupinaja pretinieku.

41:14 min. Šveice - Itālija 7:0.Itālijas hokejisti mazākumā vārtu priekšā nenosegtus atstāja divus spēlētājus. Pēc Andreasa Ambula metiena Kevins Fiala saņēma ripu un ar ļoti veiklu nūjas kustību dabūja to vārtos no asa leņķa.

Šveice - Itālija 6:0. Sācies 3. periods.

Dānija - Francija 3:4. Noslēdzies 2. periods

35:29 min. Dānija - Francija 3:4Lars Ellers "iešķeļ" spēcīgu metienu no zilās līnijas, kuru Ardī īsti pat nemana.

33:55 min. Dānija - Francija 2:4Dāņi aizraujas ar uzbrukšanu mazākumā, par ko Francija pretiniekus soda ar vārtu guvumu, aizskrienot trijatā pret diviem aizsargiem. Vārtu guvums Valentīnam Klero.

Šveice - Itālija 6:0. Noslēdzies 2. periods.

33:07 min. Francijai vairākumsŠoreiz Dānija sodīta par sešu hokejistu atrašanos laukumā.

32:21 min. Dānija - Francija 2:3Pēc pāris minūšu ilgas mīņāšanas pie bortiem Damiens Flerī izvirza atkal vadībā Franciju. Tima Bozona metienu Dāms atvaira tieši uz Flerī nūjas un pieredzējušais hokejists iespēju nelaiž garām.

33:53 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Itālijas hokejisti pāris epizodēs uzbrukumā izcēlās ar labām epizodēm, taču realizācija viņiem nesekmējās. Tad Šveice atkal devās uzbrukumā, un Tauferers pārkāpa noteikumus.

Florians Ardī atvaira bullīti!Mikels Bedkers tiek apturēts no sāniem, īsti pat neesot aizmucis viens pret vārtsargu. Soģi piešķir izgājienu pret vārtsargu, kuru tas pats Bedkers neizmanto.

24:08 min. Dānija - Francija 2:2Olivjē Dame-Malka no "Škoda" logo laukuma vidū raida ripu starp dāņu vārtsarga kājsargiem. Neattaisnojuma kļūda no Sebastiana Dāma puses.

Šveices izlase vairākumā darbojās pārliecinoši, bet septītos vārtus neguva. Arī pēc tam spiediens bija tik liels, ka itāļi nespēja tikt ārā no savas zonas.

Dānija - Francija 2:1. Sācies 2. periods

25:12 min. Noraidījums Itālijas izlasē.Helfers neatļauti vārtu priekšā kavēja Hofmanu, kurš jau lūkoja pie tālā vārtu staba saņemt un raidīt ripu tukšajā stūrī.

Šveice - Itālija 6:0.Šveices hokejisti otro reizi šajā mačā trāpīja pa vārtu stabu, taču pāris sekundes vēlāk Kevins Fiala vārtu priekšā bija atstāts viens pats un guva vārtus pēc vārtsarga atsistās ripas.

Itālijas izlase pirmajā minūtē bija ļoti tuvu vārtu guvumam, kad vārtu priekšā saasināja situāciju. Šveices izlases aizsargs no vārtsarga laukuma ripu aizsita prom.

21:36 min. Šveice - Itālija 5:0.Andreass Ambuls izdarīja metienu pa vārtiem, bet Simons Mozers vārtu priekšā ievirzīja vārtos vārtsarga atvairīto ripu.

Šveice - Itālija 4:0. Sācies 2. periods.

Dānija - Francija 2:1. Noslēdzies 1. periods

19:56 min. Dānija - Francija 2:1Vēl vieni vārti!!! Markuss Lauridens ar metienu no zilās līnijas realizē skaitlisko vairākumu.

19:06 min. Dānija - Francija 1:1Frederiks Storms, komandām spēlējot četri pret četri, vienatnē tiek galā ar diviem pretinieku aizsargiem un izlīdzina rezultātu.

18:49 min. Dānija - Francija. Spēle četri pret četriMortens Madsens mazākumā aizmūk viens pret vārtsargu, taču Francijas aizsargi paspēj viņu noķert. Tiesa, pateicoties noteikumu pārkāpumam.

17:16 min. Dānija - Francija. Francijai vairākumsOtro reizi šajā spēlē Niklass Jensens noraidīts par turēšanu ar nūju.

Šveice - Itālija 4:0. Noslēdzies 1. periods.

19:55 min. Šveice - Itālija 4:0Itālijas hokejisti nespēja dabūt ripu ārā no aizsardzības zonas, un šveicieši to atguva. Kevins Fiala piespēlēja Andreasam Ambulam, kurš no kreisās puses meta vārtu apakšējā stūrī, bet tad Vinsēns Praplāns mainīja ripas lidojuma virzienu. Ambuls ar piespēli atzīmēja savu 100. spēli pasaules čempionātā.

Dānijas hokejisti aizskrien divatā pret vienu aizsargu, taču izpilda, iespējams, vienu no hokeja vēsturē lēnākajiem ātrajiem uzbrukumiem un momentu neizmanto.

19:09 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Alekss Trivelato klupināja pretinieku un atstāja savu komandu mazākumā.

Šveices izlase rotaļīgi uzbruka un centās ripu ieslidināt tukšos vārtus, bet tas neizdevās. Pāris sekundes vēlāk Praplāns ar metienu no uzbrukuma zonas vidus norībināja vārtu stabu.

Līdzjutēji arī pēc arēnā skanošās Bon Jovi dziesmas turpina dziedāt tās vārdus. Francija pēc gūtajiem vārtiem turpina spēlēt kā situācijas noteicēja.

Šveices hokejisti turpināja demonstrēt savu pārspēku laukumā, un pirmie iespaidi par Itālijas varējumu šajā čempionātā nav tie labākie.

8:55 min. Dānija - Francija 0:1 Francijai šis pārtraukums nāk pa labu. Dānija pazaudē spēles sākumā iegūto iniciatīvu, nopelna mazākumu un uzreiz tiek sodīti. Franči vareni nocīnās pie vārtiem un ar atkārtotu metienu Šarls Bertrāns atklāj spēle rezultātu.

Abas komandas apmainījās ar bīstamiem uzbrukumiem, bet itālieši nerealizēja izgājienu pret Šveices vārtsargu Reto Berru.

10:06 min. Šveice - Itālija 3:0Itālijas izlases vārtsargs Andrea Bernards nospēlēja ļoti neveiksmīgi, un viņš starp kājsargiem ielaida Lino Mačīni metienu.

Košicē notiekošajā spēlē jāietur pārtraukums, jo pēc Francijas izlases spēlētāja spēka paņēmiena no vietas izkritusi viena no stiklotajām laukuma apmalēm.

7:24 min. Šveice - Itālija 2:0 Žoels Genaci uzmeta pa vārtiem, bet ripa trāpīja pa Gregorī Hofmana apakšstilbu un pēc rikošeta ielidoja Andrea Bernarda sargātajos vārtos.

Itālijas izlase pēc zaudētajiem vārtiem izveidoja divas labas vārtu gūšanas iespējas, un Ramozera mestā ripa trāpīja pa vārtu stabu. Kopumā laukumā pirmajās piecās minūtēs pārsvars pieder Šveicei.

2:28 min. Dānija - Francija. Dānijai vairākumsDānija gūst vārtus, taču tas notiek pēc tiesneša svilpes. Francijai šoreiz, iespējams, par labu nāk skaitliskā sastāva pārkāpums.

1:17 min. Šveice - Itālija 1:0. Šveices izlase izmantoja to, ka itāļi neveiksmīgi veica spēlētāju maiņu, un Romāns Josi teicami piespēlēja Kevinam Fialam, kurš izgāja pret vārtsargu un lieliskā manierē viņu apspēlēja.

Dānija - Francija. Spēle sākusies

Šveice - Itālija. Spēle sākusies.

Savukārt cits Merzļikina komandas biedrs, Olivers Bjorkstrands, Dānijas izlasei šogad nav spējis palīdzēt. Dāņiem palīgā steiguši divi NHL hokejisti - Mikels Bedkers un Larss Ellers.

Francijas izlases sastāvā atrodams viens NHL hokejists, kurš turklāt ir Latvijas izlases vārtsarga Elvja Merzļikina komandas biedrs. 19 gadus vecais Kolumbusas "Blue Jackets" uzbrucējs Aleksandrs Teksjē šogad aizvadīs jau savu otro pasaules čempionātu.

Pieredzējušais Šveices izlases uzbrucējs Anders Ambuls šodien aizvadīs savu 100. spēli pasaules hokeja čempionātos.

Šveices izlases sastāvs spēlei:

Latvijas izlasei pulksten 17:15 būs pirmais čempionāta mačs pret Austrijas izlasi. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlase-pc-saks-pret-parocigo-austrijas-valstsvienibu.d?id=51075493

Pasaules hokeja čempionāta otrā spēļu diena iesākas ar divām spēlēm. Bratislavas grupā tiekas Šveice un Itālija, bet Košices apakšgrupā spēkojas Dānija un Francija. Šveices valstsvienība pēc mača ar Itālijas izlasi svētdien spēkosies ar Latviju.