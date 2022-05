PČ hokejā: 17. maija spēļu apskats. Teksta tiešraides arhīvs

Somijā notiekošais pasaules hokeja čempionāts otrdien, 17. maijā turpinājās ar divām pēcpusdienas spēlēm pulksten 16.20 un diviem mačiem vakarā (pulksten 20.20).

Zviedrija – Lielbritānija 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)Vārtu guvēji: Rasmuss Aplunds (00:13 min., 1:0), Joakims Nordstrēms (7:43 min., 2:0), Antons Bengtsons (10:24 min., 3:0), Rasmuss Dalīns (13:09 min., 4:0), Rasmuss Asplunds (19:55 min., 5:0, vair.), Antons Bengtsons (53:09 min., 6:0) – -Metieni pa vārtiem: 38 (19+8+11) – 16 (4+8+4)Soda minūtes: 4 – 10

Šveice – Kazahstāna 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Deniss Malgins (23:58 min.), Dario Simions (34:32 min.), Fabriss Hercogs (55:39 min.) – Džesijs Blekers (45:47 min., maz.), Valērijs Orehovs (57:52 min.)Metieni pa vārtiem: 43 (8+22+13) – 14 (3+5+6)Soda minūtes: 4 (0+2+2) – 4 (0+2+2)

Šveice – Kazahstāna 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). Spēle noslēgusiesKazahiem vairs nesanāca nopietni apdraudēt Ešlimanna vārtus.

Zīgentālers kļūdās piespēlē un top pārmetiens. Kazahiem izcila iespēja 48 sekundes pirms pamatlaika beigām! Viņi spēlēs ar sešiem laukuma spēlētājiem.

Reizi pēc reizes glābj Šutovs. Šķiet, ka spēles laikā varēja saskaitīt kādus desmit šveiciešu pretuzbrukumus, kurus "nogulēja" Kazahstānas izlase. Šutovam vien atliek tvert ripas.

Zviedrija – Lielbritānija 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). Spēle noslēgusies

57:52 min. Šveice – Kazahstāna 3:2. Kazahi cīnās līdz galam!Šveicieši "aizmieg" un neierauga, ka viņu zonā labu vietu ieņēmis Valērijs Orehovs. Kazahstānas izlases aizsargs ar spēcīgu metienu no asa leņķa raida ripu cauri Ešlimanna kājsargiem. Kas par intrigu!

59:22 min. Divi noraidījumi Lielbritānijai. 38 sekundes pirms pamatlaika beigām Lielbritānija palika lielajām mazākumā.

55:39 min. Šveice – Kazahstāna 3:1. Vārti!Šveicieši beidzot varēs uzelpot. Viņi kazahu zonā sagrieza pamatīgu virpuli, kuru ar precīzu metienu noslēdza Fabriss Hercogs. Izcilu piespēli izpildīja Ambīls.

Helbergs bija modrs Zviedrijas vārtos, atvairot Huka divus metienus no tuvas distances. Uzreiz pēc tam Bengtsons neizmantoja iespēju gūt "hat-trick".

Ļoti baudāms hokejs vērojams Helsinkos. Abas komandas nemitīgi uzbrūk. Šutovs jau atvairījis neskaitāmus metienus, pirms kuriem šķita, ka vadzis tūlīt lūzīs. Kazahs vienu tuvu raidījumu atvairīja ar ķiveri.

53:09 min. Zviedrija – Lielbritānija 6:0. Zviedrijas izlase vairākumu nerealizēja, bet drīz pēc tam viņi ātri devās uzbrukumā, kur Antons Bengtsons saņēma piespēli no Oskara Langa un izdarīja perfektu metienu vārtu augšējā stūrī.

50:24 min. Noraidījums Lielbritānijas izlasē. Deivids Filipss saņēma sodu par turēšanu.

Starčenko kļūdās un "atved" pretuzbrukumu uz saviem vārtiem. Šveiciešiem aizslidojot divatā pret vienu Šutovu, Hercogs lemj mest pats, bet nepārspēj vārtsargu.Tūlīt pat Šveices izlasei sanāk vēl viens izgājiens. Šutovs aizskar ripu pēc Sutera metiena un tā trāpa pa stabu! Jāpiemin, ka šie abi izgājieni notikuši kazahu vairākuma laikā.

Kazahstānas izlase arī iztur mazākumu. Spēlē radījusies maza intriga...

45:47 min. Šveice – Kazahstāna 2:1. Kazahstāna izceļas ar vārtiem!Pēc pietiekami vienlīdzīga perioda sākuma Šveices izlase tika pie vairākuma. Tā vietā, lai nostiprinātu pārsvaru, Meiers kļūdījās uz zilās līnijas. Džesijs Blekers aizskrēja pretuzbrukumā un pārspēja Ešlimannu, kurš ripu izlaida cauri savai padusei.

Nekas daudz nenotiek Zviedrijas un Lielbritānijas spēlē. Uzbrukumi tiek veidoti, briti ik pa laikam izveido kādu uzbrukumu, tomēr jūtams, ka abas komandas vairs neraujas pilnā sparā.

Mihailisam nepareizajā brīdī "nolūst" metiens... Kazahstānas hokejisti trijatā skaisti izspēlēja pretuzbrukumu, bet tēva dēls nespēja uztvert ripu, lai to nogādātu jau tukšos vārtos.

Šveice – Kazahstāna 2:0 (0:0, 2:0). Sākusies trešā trešdaļa!

Zviedrija – Lielbritānija 5:0. Sācies 3. periods

Zviedrija – Lielbritānija 5:0. Noslēdzies 2. periods

Šveice – Kazahstāna 2:0 (0:0, 2:0). Noslēgusies otrā trešdaļa

39:43 min. Noraidījums Zviedrijai.Bengtsons vēlreiz izcietīs sodu. Viņš pēc tālas piespēles nesavaldīja ripu, bet tad savu nūju ielika pretinieka slidā, klupinot viņu.

Kazahi perioda beigās atkal aktivizējušies. Šis saucams par otro uzbrukuma vilni trešdaļā, kurā pilnībā dominējusi Šveices izlase.

Metjū Maiers Lielbritānijas vairākumā trāpīja ripu pa vārtu stabu.

37:19 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē. Bengtsons nopelna pirmo noraidījumu Zviedrijai, paklupinot pretinieku.

34:32 min. Šveice – Kazahstāna 2:0. Vārti!Kļūda uz zilās līnijas ļauj Dario Simionam vienatnē aizslidot pret Šutovu. Uzbrucējs lieki nedomā un ar precīzu plaukstas metienu pārspēj vārtsargu.Tas bija jau 20. šveiciešu metiens šajā periodā. Kazahi no vārtu zaudējuma izvairījās minūti iepriekš, vienam no aizsargiem izsitot ripu no tukšiem vārtiem.

Lielbritānija pēc izturētā mazākuma aizvadīja savas labākās minūtes šajā mačā, vismaz pāris epizodēs radot sev iespējas izspēlēt labu uzbrukumu. Kopumā šis periods rit tikai vienā laukuma pusē, zviedri vairs nespēlē izteikti uz vārtu priekšu, bet savus uzbrukumus cenšas izspēlēt līdz tukšiem vārtiem.

Kazahstānas izlase turpina "iekrist" uz bīstamiem uzbrukumiem, taču izveido vēl vienu bīstamu momentu pie Šveices vārtiem. Kirills Paņukovs saņēma piespēli no aizvārtes, bet ripu raidīja virsū Ešlimannam.

29:02 min. Noraidījums Lielbritānijas izlasē. Mēģinot izturēt lielo zviedru ofensīvu, briti pieļāva kļūdu nomainoties. Tiesneši fiksēja sešus laukuma spēlētājus.

Beidzot pie kāda metiena tiek Kazahstānas izlase. Asetova raidījumu no tuvas distances ar plecu atsit Ešlimanns! Tā gan bija viena no pirmajām reizēm šajā trešdaļā, kad kazahi vispār tikuši pretinieku zonā.

Vistls spēlē iegājis veiksmīgi, un viņš Lielbritānijas vārtos atvairījis vairākus diezgan bīstamus metienus. Zviedrijas turpina darboties apņēmīgi, savu spēles tempu nesamazinot.

Šutovs turpina aizvadīt lielisku spēli! Vispirms viņš aptur Malgina izgājienu, bet sekundes vēlāk neapjūk, kad Malgins jau cenšas izpildīt raidījumu, kas drīzāk iederētos kādā triku konkursā.

Lindholms trāpīja ripu pa Lielbritānijas vārtu stabu, izdarot ātru metienu pēc piespēles.

23:58 min. Šveice – Kazahstāna 1:0. Vārti!Šveicieši beidzot salauž kazahu pretestību. Mazliet gan Šveices izlasei paveicās. Jonass Zīgentālers izpildīja spēcīgu metienu no zilās līnijas, kuru pielaboja Kurašovs. Ripa gan tā vietā nejauši atlēca pie Denisa Malgina, kurš, neviena nepieskatīts, to pastūma vārtos. Jāatzīst gan, ka Malginam metiena brīdī bija pietiekami ass leņķis.

Zviedrija – Lielbritānija 5:0. Sācies 2. periods

Lielbritānijas izlasē vārtsargu maiņa. Bounsa vietā stājas Džeksons Vistls.

Šveice – Kazahstāna 0:0. Sākusies otrā trešdaļa!

Zviedrija – Lielbritānija 5:0. Noslēdzies 1. periods.

19:55 min. Zviedrija – Lielbritānija 5:0.Zviedrija realizē pirmo vairākumu spēlē. Bens Bounss atsita ripu tieši sev priekšā, kur atradās Rasmuss Asplunds. Viņš nelaida garām iespēju gūt savus otros vārtus.

19:02 min. Noraidījums Lielbritānijas izlasē. Pirmais noraidījums tika nopelnīts 20. minūtē, kad Bens Leiks ar nūju centās turēt pretinieku.

Šveice – Kazahstāna 0:0. Noslēgusies pirmā trešdaļaPirmais periods aizritējis bez pārāk daudziem vērā ņemamiem notikumiem.

Kazahstānas izlase perioda gaitā izlīdzinājusi spēles ritējumu. Šveiciešiem vairs nesanāk tik pārliecinoši iekļūt pretinieku zonā. Kazahi atkāpjas un sagaida viņu piespēles.

Lielbritānijai vēl viens labs uzbrukums, liekot Helbergam nedaudz panervozēt savos vārtos. Epizodi noslēgt ar precīzu metienu briti nespēja.

13:09 min. Zviedrija – Lielbritānija 4:0. Šoreiz britiem nepaveicās. Rasmuss Dalīns izdarīja metienu pa vārtiem no distances, ripa trāpīja pa Roberta Douda nūju un mainīja virzienu. Tālāk tā ielidoja starp Bena Bounsa kājsargiem un atdūrās vārtu tīklā.

Perioda 15. minūtē Kazahstānas izlase tiek pie pirmā metiena. Mihailss izveicīgi apslido vārtus un cenšas "iespiest" ripu vārtu stūrī. Sandro Ešlimanns to nepieļauj.

10:24 min. Zviedrija – Lielbritānija 3:0.Skaisti izspēlēts ātrais uzbrukums, kad Matiass Brome izcīnīja ripu pie apmales un metās uzbrukumā. Iemetiena aplī viņš izdarīja piespēli uz priekšu slidojošajam Antonam Bengtsonam, kurš pēc ripas saņemšas izdarīja precīzu metienu.

Šutovs pagūst pārvietoties vārtos, glābjot Kazahstānas izlasi! Šveicieši bija izveidojuši "divi pret viens" ātro uzbrukumu!

7:43 min. Zviedrija – Lielbritānija 2:0. Vēlreiz Zviedrijas hokejisti izspēlēja uzbrukumu, kura noslēgumā uzbrucējs ripu vārtos meta pēc atkārtotas iespējas. Pēc Adama Larsona metiena ripa nonāca pie Joakima Nordstrēma, kurš četru pretinieku ielenkumā pamanījās izdarīt precīzu metienu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526617563182120960

Šveicieši ik pa laikam ar tālām piespēlēm cenšas izvirzīt uzbrucējus izgājienos. Kazahi praktiski tikai aizstāvās.

Spēles ceturtajā minūtē Lielbritānija aktīvi nospēlēja presingā, un Douds izdarīja bīstamu metienu pa Helberga sargātajiem vārtiem. Pēc tam Bounss varēja turpināt atvairīt metienus britu vārtos.

Deniss Malgins pašā spēles ievadā izraujas uz Šutova vārtiem un norībina vārtu stabu! Izskatās, ka šveicieši apņēmušies ātri atrisināt mača likteni.

00:13 min. Zviedrija – Lielbritānija 1:0.13 sekundes un mums jau ir gūti vārti. Pēc Rasmusa Dalīna uzmetiena vārtu priekšā atvairīto ripu izcīnīja Rasmuss Asplunds, kurš ripu raidīja Lielbritānijas “cietoksnī”.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526615481544650752

Šveice – Kazahstāna 0:0. Spēle sākusies!

Šveices un Kazahstānas izlašu duelis priecēs tos, kuri seko līdzi A apakšgrupai. Abu komandu sastāvos lielu pārsteigumu nav.

Zviedrijas un Lielbritānijas valstsvienību mačā visdrīzāk nezināmais ir mača iznākums, bet gan tas, ar cik lielu pārsvaru uzvarēs zviedri. Magnuss Helbergs sargās vārtus Zviedrijai, bet britiem iespēja atkal dota Benam Bounsam. Zviedriem spēlei nav pieteikts Lukass Valmarks.

Čehija – Austrija 1:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Romans Červenka (17:59 min.) – Braiens Leblers (59:22 min.), Pēters Šnaiders (65:00 min.)Metieni pa vārtiem: 25 (6+10+6+3) – 18 (5+7+6+0)Soda minūtes: 4 (2+0+2+0) – 4 (4+0+0+0)

Čehija – Austrija 1:2. Austrija uzvar pēcspēles metienos!Čehija – Austrija 0:0. Hertls kļūdās un met garāmČehija – Austrija 0:0. Arī Kasperam tas nesanāk.Čehija – Austrija 0:0. Kad kāds iemetīs? Neprecīzs metiens Červenkam.Čehija – Austrija 0:0. Labi vārtos nospēlē Vejmelka.Čehija – Austrija 0:0. Štarkbaums ar kājsargu aizver tālo stabu.Čehija – Austrija 0:1. Šnaiders nogulda vārtsargu un raida ripu vārtos!Čehija – Austrija 0:1. Smejkala metiens tiek atvairīts!Čehija – Austrija 0:1. Heinrihs ar pēkšņu plaukstas metienu ripu uzlidina mazliet virs vārtiem.Čehija – Austrija 0:1. Štarkbaums atvaira arī piekto "bullīti"!!!

Čehija – Austrija 1:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0). Papildlaiks noslēdziesGaidām pēcspēles metienus...

Hroneks vārtu priekšā izlaiž ripu cauri savām kājām un tad viltīgi uzmet pa Austrijas izlases vārtiem! Štarkbaums atsit ripu!

Čehi kontrolē ripu, teju vai kaut ko nogaidot. Paši nemet, bet austriešiem arī neļauj.

Čehija – Austrija 1:1 (1:0, 0:0, 0:0). Sācies papildlaiks!

Itālija – Dānija 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)Vārtu guvēji: Alekss Petans (39:00 min., 1:1, vair.) – Nikolajs Ēlers (15:54 min., 0:1, vair.), Matiass Bau (41:46 min., 1:2)Metieni pa vārtiem: 14 (4+4+6) – 45 (18+18+9)Soda minūtes: 12 – 6

Čehija – Austrija 1:1 (1:0, 0:0, 0:0). Austrija tiek pie vēl viena punkta pret kādu B grupas "grandu"!Gaidām papildlaiku...

Itālija – Dānija 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Spēle noslēgusies.Itālija darīja visu iespējamo, lai apgrūtinātu dzīvi Dānijai, taču viņi nespēja tikt pie pirmā punkta turnīrā. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/danijas-ofensiva-pret-italijas-aizsardzibu-gust-tikai-divus-vartus.d?id=54358248

57:34 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Franks gulēja uz ledus, un paklupināja Bau, atstājot itāļus mazākumā. Atspēlēšanās kļuva sarežģītāka.

59:22 min. Čehija – Austrija 1:1. VĀRTI!Austrieši pamatlaika pēdējā minūtē izlīdzina rezultātu! Štarkbaums tiek nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju un austrieši beidzot rada vērienīgu spiedienu. Čehi nospēlē pasīvi, bet Braiens Leblers ar slidu uztver atlēkušo ripu, īsi pirms vārtu līnijas arī pieskaroties tai ar nūju. Tiesneši gan skatās atkārtojumu...Vārti tiek ieskaitīti!

Štarkbaums ar nūju izsit ripu, apturot Vranas izgājienu. Ar šo epizodi spēle varēja noslēgties...

54:47 min. Noraidījums Dānijas izlasē. Itālijas izlase lūkoja izlīdzināt spēles rezultātu, bet uzbrukumā di Perna norībināja vārtu stabu. Pāris sekundes vēlāk par turēšanu ar nūju noraidīts tika Meiers.

Austriešu centieni glābties būtu ko vērti, ja Karolam Vejmelkam nāktos iesaistīties spēlē... Uzbrukumi turpinās, bet Austrijas izlasei draud pēdējās desmit minūtes palikt bez metieniem, kas reāli sasniedz vārtus. Pamatlaikā atlikušas vēl trīs minūtes. Saraustīts temps.

Tuvojoties pamatlaika izskaņai, Austrija sāk uzbrukt biežāk un tiek arī pie kādiem metieniem. Palikušas vairs tikai piecas minūtes. Joprojām trūkst izteikti bīstamu raidījumu.

Dānijas hokejisti maču turpināja uzbrukuma zonā, kurā lūkoja pēc trešajiem vārtiem. Itālijas izlase apdomīgi devās uzbrukumā, neaizmirstot par atgriešanos aizsardzībā.

Pirmo desmit minūšu laikā abām vienībām tikai pa trim metieniem. Vieni neļauj, otri laikam, ka tomēr nespēj.

Špačekam bīstams metiens no vārtu priekšas! Savā vietā ir Štarkbaums. Austrieši nospēlējuši godam, taču labu vārtu gūšanas iespēju viņiem nav bijis visu spēli. Jāsāk domāt, kā panākt 1:1.

41:46 min. Itālija – Dānija 1:2.Dānijas izlases milzis Matiass Bau noslēdza teicamu izspēli, kad pēc perfektas piespēles no Nikolaja Meiera, kurš atradās aiz vārtiem, izdarīja precīzu metienu pāri Andreasa Bernarda kājsargam. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526581394704453634

Austrijas hokejistiem gandrīz vai tiek uzdāvināts vairākums par nenozīmīgu pārkāpumu. Vairākumu gan viņiem neiznāk labi izmantot.

Itālija – Dānija 1:1. Sācies 3. periods.Trešdaļas sākums aizkavējās, jo bija problēmas ar ledu. Tagad hokejisti var turpināt cīņu par uzvaru.

Čehija – Austrija 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Sākusies trešā trešdaļa!

Itālija – Dānija 1:1. Noslēdzies 2. periods.

39:00 min. Itālija – Dānija 1:1.Itālijas izlase ar labu izspēli realizēja skaitlisko vairākumu. Brālēni Dante Henuns un Alekss Petans izkārtoja vārtu guvumu. Petans saņēma piespēli aizsargu ielenkumā un pamanījās izdarīt metienu pa vārtiem, trāpot pāri Sebastjana Dāma plecam.

Čehija – Austrija 1:0 (1:0, 0:0). Noslēgusies otrā trešdaļa

38:24 min. Noraidījums Dānijas izlasē. Olsens par turēšanu ar nūju devās uz noraidīto soliņu. Ņemot vērā, kādu pārkāpumu tiesneši palaida garām iepriekš, dānis ir ļoti sašutis.

Otrā trešdaļa kopumā bijusi vienmuļa. Čehi kontrolē spēli, bet viņu pašu tempi arī ir noplakuši.

Tiesneši palaida garām diezgan atklātu noteikumu pārkāpumu pret Niklasu B. Jensenu, kurš epizodē savainoja plecu. Atkārtojumā bija redzams, ka itālis nospēlēja "netīri".

33:18 min. Noraidījums Dānijas izlasē. Itālijas izlases spēlētājs Maknelijs varēja izlīdzināt rezultātu, kad pirmajā saturīgajā uzbrukumā tika apdraudēti Sebastjana Dāma sargātie vārti. Frederiks Storms cenšoties glābt situāciju, turēja pretinieku ar nūju

Davids Krejči no vārtu priekšas trāpa pa stabu! Tā vien šķiet, ka austrieši cenšas "izvilkt" līdz trešdaļas beigām.

Dānijas izlases neizmantoja teicamu iespēju, kad Bernards pazaudēja ripas atrašanās vietu laukumā. Blihfeldam bija brīva vārtu puse, bet viņš trāpīja pa vārtu pārliktni.

Tuvojoties perioda izskaņai, aizvien uzkrītošāk redzams, ka Austrijas izlasei pietrūkst enerģijas, lai aizbēgtu kādos uzbrukumos. Čehija pilnībā pārņēmusi kontroli pār spēli.

29:54 min. Dānijas izlase neizmanto vēl vienu vairākumu.Itālijas hokeja izlase šajā trešdaļā uzbrukumā īsti nav bijusi, jo viņus pieviļ spēles disciplīna. 28. minūtē sodu saņēma Frigo, kas ļāva dāņiem vairākumā bīstami uzbrukt. Otro reizi Bernards joprojām nav pārspēts.

Čehi joprojām izskatās krietni labāk nekā pirmajā periodā, taču trešdaļas devītajā minūtē bīstams uzbrukums padodas arī Austrijas izlasei. Kamēr rezultāts būs 1:0, būs jautājumi par šīs spēles uzvarētāju.

Dāņi vairākumā uzbruka bīstami, bija labas vārtu gūšanas iespējas, bet itāļi spēlēja nepiekāpīgi. Tiesneši divreiz palaida garām Itālijas hokejistu pārkāpumus. Nīlsens tika iegrūsts apmalē, sasitot savu degunu.

22:05 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Dānijas izlasei nepilnu pusminūti bija lielais vairākums pēc Petana noraidījuma, izmetot ripu ārpus laukuma.

Čehijas izlase otro periodu sākusi maķenīt aktīvāk. Hokejisti pasākuši ātrāk izpildīt metienus, to darot uzreiz pēc ieslidošanas zonā.

20:32 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Ēlers vārtu priekšā steidza pēc vārtsarga atvairītās ripas, bet vārtsargs Bernards viņu paklupināja. Dānijas izlases līderis ar sāpju grimasēm devās uz rezervistu soliņu. Šī viņam bija otrā sāpīgā epizode mačā. Itāļiem pēc epizodes mazākums.

Čehija – Austrija 1:0. Sākusies otrā trešdaļa!

Itālija – Dānija 0:1. Sācies 2. periods.

Itālija – Dānija 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Čehija – Austrija 1:0. Noslēgusies pirmā trešdaļa Čehi izkārtojuši sev vadību, bet nepavisam nespēlē pārliecinoši.

Storms neizmantoja iespēju palielināt savas komandas pārsvaru, bet tad vārtu guvējs Ēlers uzņēma iespaidīgu spēka paņēmienu. Vēlāk Bernards ripu atsita ar aizsargmasku. Diezgan jautrs hokejs laukumā Helsinkos.

17:59 min. Čehija – Austrija 1:0. Vārti!Austrieši cienījami nospēlē vairākumā, bet tad pārāk nadzīgi saskrien pēc ripas pie laukuma apmales. Čehi ar pāris ātrām piespēlēm izkārto vārtu guvumu Romanam Červenkam. "Gols" uz ģērbtuvēm.

15:54 min. Itālija – Dānija 0:1Vairākuma izspēles kombinācija dāņiem neizdevās, bet tad Dānijas hokeja izlases zvaigzne Nikolajs Ēlers saņēma ripu, ieslidoja iemetiena aplī un izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem, kad Andreasam Bernardam skatu nosedza Matiass Bau.

14:55 min. Noraidījums Itālijas izlasē.Itālijas hokejisti turpināja "parkot autobusu" savā aizsardzības zonā, bet tad vienā no retajiem uzbrukumiem itālis Insams pārcentās, nopelnot sodu par grūšanu apmalē.

Praktiski jau šķita, ka Čehijas izlase izniekojusi divus vairākumus pēc kārtas, taču tad Filips Hroneks pēc diagonālas piespēles norībina stabu. Austrieši kopumā labi pārvarējuši šo spēles nogriezni. Nepieciešams gan mazliet atgūt iniciatīvu.

Bjorkstrands ātri devās uzbrukumā, viņa pirmo metienu atvairīja Bernards, taču dānis ieguva ripu un meta vēlreiz, taču atkārtotā iespēja gūt vārtus bija neveiksmīga.

Pēc izturētā mazākuma Itālijas izlase nedaudz "ieķērās" uzbrukuma zonā, kur pirmos divus metienus atvairīja arī Dāms. Tomēr acīmredzami Dānija spēlē no uzbrukuma, bet Itālija - no aizsardzības.

Itālijas hokejisti demonstrēja labu sniegumu savā aizsardzības zonā. Protams, Bernardam vajadzēja glābt savu komandu, bet arī laukuma spēlētāji bija pietiekami precīzi savās darbībās.

Komandas biedra piespēli viltīgi pielabo Mihaels Špačeks. Čehiem uzbrukumi tomēr padodas bīstamāk. Turklāt viņi tūlīt pat tiek pie skaitliskā vairākuma.

7:05 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Dānijas izlase jau iespieda Itāliju savā aizsardzības zonā un uzbrukumus izspēlēja gluži kā vairākumā. Lielā ofensīva izprovocēja itāli Petanu uz noteikumu pārkāpumu, un dāņi varēs turpināt uzspiest savu spēli

Spēle sākusies vienlīdzīgi. Aktīvie austrieši noteikti ir gatavi cīnīties par punktiem.

Itālijas un Dānijas izlases spēli iesākušas diezgan ātrā spēlē, ripas kontrole bijusi līdzīga. Lai arī cīņa rit no vieniem uz otriem vārtiem, dāņi divreiz uzmetuši pa pretinieku vārtiem.

Čehija – Austrija 0:0 Spēle sākusies!

Itālija – Dānija 0:0. Spēle sākusies!

Itālijas hokejistiem šis mačs būs ļoti svarīgs par vietas saglabāšanu elites divīzijā, bet Dānijas izlasei spēle būs nozīmīga par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

Itālijas un Dānijas izlašu duelī būs vērojams vārtsargu Andreasa Bernarda un Sebastjana Dāma duelis. Nosaukti arī spēlētāju virknējumi.

Čehijas un Austrijas izlašu sastāvi:

Zināmu intrigu noteikti varētu sagādāt duelis starp Čehijas un Austrijas izlasēm. Austrieši paveikuši to, kas nav izdevies Latvijai – vienā no pirmajām divām spēlēm atņēma punktu kādam "grandam". Vēl viens pārsteigums varētu viņiem jau ļaut sākt cerēt uz vietu ceturtdaļfinālā.https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/austrijas-hokejisti-soke-amerikanus-zaude-tikai-pagarinajuma.d?id=54349824

