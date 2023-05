PČ hokejā: ASV – Ungārija, Slovēnija – Kanāda. Teksta tiešraide

Pasaules hokeja čempionāts Rīgā un Tamperē svētdien, 14. maijā, turpinās ar sešām spēlēm. Dienas "agrajās" spēlēs laukumā dodas ziemeļamerikāņi - Tamperē ASV tiekas ar Ungāriju, bet "Arēnā Rīga" kanādieši spēlē ar Slovēniju.

PČ hokejā, 14. maija spēles

ASV – Ungārija 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Rit 3. periodsVārtu guvēji: Alekss Taks (6:16 min.), Niks Bonino (18:38 min.), Niks Boninos (23:29 min., vair.), Katers Gotjē (33:39 min.) – Ištvans Šofrons (4:07 min.) Noraidījumi: – – Ištvans Šofrons (2 min., 22:37), Rolands Kiss (2 min., 30:54) Metieni pa vārtiem: 29 (10+19) – 10 (7+3)

Slovēnija – Kanāda 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Rit 3. periodsVārtu guvēji: Jans Drozgs (3:50 min., vair.) – Maikls Karkone (21:13 min.), Pjērs Olivjē Žozefs (27:31 min.), Milans Lučičs (38:46 min., vair.)Noraidījumi: Anže Kuralts (2 min., 16:58), Miha Zajcs (2 min., 18:56) – Milans Lučičs (2 min., 3:40), Tailers Tofoli (2 min., 15:05), Džeks Kvins (2 min., 16:58)Metieni pa vārtiem: 15 (13+2) – 38 (15+23)

ASV - Ungārija 4:1. Sākas 3. periods

Slovēnija - Kanāda 1:3. Sākas 3. periods

ASV - Ungārija 4:1. Noslēdzies 2. periods

Slovēnija - Kanāda 1:3. Noslēdzies 2. periodsKanādiešiem milzīgs pārsvars metienos otrajā periodā (23:2)

38:46 min. Slovēnija - Kanāda 1:3Vārtu priekšā Lučičs godam paveic savu darbu - cīņa par atsisto ripu un vārtu guvums.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657699630665322496

37:11 min. Kanādai vairākumsSlovēņi neticami izglābjas, aizsargs kritienā ripu izsit no vārtu līnijas. Tajā brīdī laukumā bija ļoti daudz slovēņu, jo kaut kāda nesaprašanās uz soliņa maiņu laikā.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657698540489961474

ASV - Ungārija 4:1Amerikāņi izveido ātru uzbrukumu un Gautjē pēc teicamas piespēles izgājienā raida ripu starp vārtsarga kājsargiem

Slovēnijai vairākumsDrozgs izgājienā tiek traucēts, tāpēc neizmanto lielisko iespēju. Tiesneši gan paskopojas un nedod "bullīti".

Kanādiešiem milzīgs pārsvars otrajā periodā. Jau 12 metieni pa slovēņi vārtiem, bet vēl nav aizvadīta puse no perioda. Slovēņiem tikai viens metiens

27:31 min. Slovēnija - Kanāda 1:2Slovēņu vārtsargs Gračnars izcili atvaira ripu, bet pēc pāris sekundēm kapitulē - Slovēnijas vārtsargs bezspēcīgs pēc Pjēra Olivjē Žozefa metiena.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657694775510962178

23:29 min. ASV - Ungārija 3:1Amerikāņi dominē vairākumā un realizē to. Savus otros vārtus spēlē gūst Bonino, kurš pēdējais no amerikāņiem pieskārās ripai, jo ripa vārtos ielidoja no slovēņa.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657693369311854592

ASV vairākumsIemetienā bīstami ar augsti paceltu nūju nospēlē ungāru vārtu autoers Šofrons. Hokejists jau bija devies nomainīties, kad tiesneši tomēr lēma piespriest sodu pēc nelielas apspriešanās.

21:13 min. Slovēnija - Kanāda 1:1Slovēņi nosargāja vārtus mazākumā, bet drīz pēc tam zaudē vārtus. Slovēņi neizmeta ripu no zonas, seko kanādiešu saspēle un precīzi met Karkonehttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657691656244830209

Slovēnija - Kanāda 1:0. Sākas 2. periods

ASV - Ungārija 2:1. Sākas 2. periods

Slovēnija - Kanāda 1:0. Noslēdzies 1. periods

ASV - Ungārija 2:1. Noslēdzies 1. periods

Kanādai vairākumsPerioda izskaņā slovēņi paliek mazākumā pēc Zajca pārkāpuma

18:38 min. ASV - Ungārija 2:1Rokko Grimaldi pamana vārtu priekšā Niku Bonino, kuru nesed neviens ungārs. Bonino nepiespiesti raida ripu virs vārtsarga pleca vārtos.

Kanādas un Slovēnijas spēlē abpusējais noraidījumsNelieli asumi pie soliņiem un tiesneši iedod katrai komandai pa noraidījumam

Tamperē amerikāņi pārņēmuši iniciatīvu, spēlē atraisīti un veido momentus, bet ripa neiet vārtos. Ungāri arī pārsteidz amerikāņus ar momentiem, kas veiksmes gadījumā var pārvērsties par bīstamu situāciju. Ungāri nedomā sēdēt aizsardzībā.

15:05 min. Slovēnijai vairākumsKanādas izlases kapteinis un sezonu rezultativi aizvadījušais Tofoli klupina slovēni pie Slovēnijas vārtiem

Tamperē iespaidīgs ungāru fanu bataljonshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657681327926259712

Kanādieši kļūdās aizsardzībās zonā un gandrīz dārgi par to samaksā. Ziemeļamerikāņus glābj vārtsargs Devons Levi.

6:16 min. ASV - Ungārija 1:1Ungāri rupji kļūdās savā zonā, izdarot diagonālu piespēli gar vārtiem. Amerikāņi šo paviršību viegli izmanto - vārtu guvums Aleksam Takam.

4:07 min. ASV - Ungārija 0:1Un šoks arī Tamperē. Ungāri izveido labu uzbrukumu, vairākas iespējas un vienu no tām izmanto Ištvans Šofronshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657680017156116480

3:50 min. Slovēnija - Kanāda 1:0Slovēņi ātri realizē vairākumu un šokē kanādiešus. Vārtu priekšā pirmais pie ripas ir Jans Drozgs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657679536123969536

3:40 min. Slovēnijai vairākumsPar klupināšanu uz sodīto soliņu dodas Milans Lučičs.

Kanādiešiem jau pirmajā minūtē izgājiens divi pret vienu aizsargu, kas nav sekmīgs. Tomēr slovēņi nedomā tikai sēdēt aizsardzībā un parāda "zobus" sākumā kanādiešiem, lai ziemeļamerikāņi nebūtu pašpārliecināti.

ASV - Ungārija. Spēle sākusies

Slovēnija - Kanāda. Spēle sākusies

Skaidrs, ka abos dueļos ir izteiktas favorītes. Ungāriem un slovēņiem galvenais uzdevums būs izvairīties no pamatīgām sagrāvēm.

Pasaules čempionāts Tamperē un Rīgā "uzņem" apgriezienus. Šodien vēl sešas spēles, pēc kurām visas komandas būs aizvadījušas pa divām spēlēm. Dienas agrajās spēlēs pulksten 12:20 Tamperē laukumā dodas ASV un Ungārija, bet "Arēnā Rīga" kanādieši tiekas ar Slovēniju.