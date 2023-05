PČ hokejā: Francija – Dānija, Norvēģija – Šveice. Teksta tiešraide

Pasaules hokeja čempionāts Rīgā un Tamperē svētdien, 14. maijā, turpinās ar sešām spēlēm. Pēcpusdienas spēlēs Tamperes arēnā Francija cīnās ar Dāniju, bet "Arēnā Rīga" Norvēģija spēlē ar Šveici.

PČ hokejā, 14. maija spēles

Norvēģija - Šveice 0:1. Noslēdzies 1. periods. Vārtu guvēji: Dario Simjons (8:13 min., 0:1), Andrea Glauzers (19:28 min., 0:2) Noraidījumi: 0-2 Metieni pa vārtiem: 1-12

Francija - Dānija 0:2. Noslēdzies 1. periodsVārtu guvēji: - - Nikolajs Ēlerss (8:27 min., 0:1, vair.), Mikels Bedekers (18:03 min., 0:2, vair.)Noraidījumi: 29 - 2Metieni pa vārtiem: 6 - 9

Norvēģijas un Šveices spēlē noslēdzies pirmais periods. Rezultāts 2:0 par labu Šveicei.

Francija - Dānija 0:2. Noslēdzies 1. periods

19:28 min. Norvēģija - Šveice 0:231 sekundi pirms pirmā perioda beigām Šveice dubulto pārsvaru un šoreiz vārti tiek ieskaitīti. Ātrā uzbrukumā Marko Miranda piespēlē Andrea Glauzeram, kurš no tuvas distances gūst vārtus.

1:05 minūtes pirms pirmās trešdaļas beigām šveicietis Dīds Kukāns no distances trāpa pa labo vārtu stabu.

18:42 min. Noraidījums Francijas izlasē. Kevins Bozons pārkāpa noteikumus pret Ēlersu.

Šveice gan turpina absolūti kontrolēt notikumus laukumā un spēlē kā vairākumā.

Dānijas hokejistiem piecu minūšu vairākuma laikā darbojās uzbrukuma zonā, tomēr metienu nebija tik daudz. Ilonens Francijas vārtos atvairīja diezgan draudīgu momentu.

18:03 min. Francija - Dānija 0:2Mikels Bedekers nonāca metiena pozīcijā. Viņa pirmo metienu bloķēja aizsargs, bet ripa atlēca tieši uz nūjas, un ar otro mēģinājumu dānis raidīja ripu vārtos, izmantojot, ka Ilonens neredzēja, kur ripa palika. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657747539909816320

16:47 min. Šveicei neieskaita vārtus.Šveice turpina dominēt laukumā un gūst otros vārtus. Pēc ilgākas dzīvošanās pa norvēģu zonu, vēlreiz šveicieši piespēlē no aizvārtes un ar plaukstas metienu vārtus gūst Janiss Mozers.Norvēģijas treneris gan pieprasa "challenge", tāpēc tiesneši dodas skatīties video atkārtojumu. Izrādās, ka vārtsargam traucējis Andress Ambūls, tāpēc vārtu guvums netiek ieskaitīts.

14:11 min. Noraidījums līdz spēles beigām Francijas izlasē.Pie Francijas izlases vārtiem aizvadītajās minūtēs bija diezgan liela trauksme, un pēc viena no metieniem ripa trāpīja pa vārtu pārliktni. Tad Francijas hokejists Klero asi spēlēja pret Ēlersu, iegrūžot viņu apmalē. Sākās asumi un sodu saņēma Lauridsens, savukārt tiesneši devās vērtēt video atkārtojumu, lai saprastu, cik lielu sodu jāpiespriež Klero. Pēc situācijas izvērtēšanas Klero tika noraidīts uz 5+20 minūtēm.

12:19 min. Noraidījums Šveices izlasei.Deniss Malgins aizsit prom nūju un nopelna divas minūtes.

12. minūtē Šveices hokejists Kristians Marti ātrā uzbrukumā ar metienu no vārtu priekšas teju panāk 2:0, taču labi vārtos nospēlē norvēģu vārtsargs Jonass Arncens.

Abas komandas turpinājumā apmainījās ar uzbrukumiem, kuros tika izdarīti metieni pa vārtiem. Atklāts hokejs Tamperes ledus hallē.

7:36 min. Noraidījums Francijas izlasē. Francijas un Dānijas izlašu duelī spēles gaita izlīdzinājās, bet ātrā un dinamiskā hokejā francūzis Fabrs nopelnīja noraidījumu aiz dāņu vārtiem, klupinot pretinieku.

8:27 min. Francija - Dānija 0:1. Dānijas hokejisti vairākumā uzreiz metās uzbrukumā un radīja vienu momentu pēc otra. Vairākumu realizēja Dānijas hokeja zvaigzne Nikolajs Ēlerss, kurš izpildīja precīzu metienu tieši tajā brīdī, kad komandas biedrs patraucēja vārtsargam redzēt ripu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657743238302932992

8:13 min. Norvēģija - Šveice 0:1Šveice ar piespēlēm izrausta norvēģu aizsardzību, bet vārtus, saņēmis piespēli no aizvārtes, pilnīgi brīvs iemet Dario Simjons.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657742815651319814

Pēc ilgākas Šveices ofensīvas Norvēģija aizskrien labā pretuzbrukumā tomēr Matiasa Tretenesam neizdodas iegūt partnera piespēlēto ripu uz vārtu priekšu.

Šveicei pieder izteikts pārsvars. Pirmajās piecās minūtēs norvēģiem teju visu laiku jāspēlē savā zonā.

Arī ceturtajā minūtē Francijai laba izspēle, kurā Onno no aizvārtes piespēlēja komandas biedram, bet tad ripu saņēma atpakaļ pie tālā vārtu staba, taču metiens neizdevās. Pāris sekundes vēlāk arī pirmais moments gūt vārtus bija dāņiem, kad Bau nonāca vārtu priekšā.

Uz līdzenas vietas paklūp Šveices hokejists Kalvins Turkaufs, kurš pēc tam ietriecas bortā un spēcīgi sasit plecu. Kopā ar mediķiem viņš dodas uz ģērbtuvēm.

Francijas izlasei izdevās labs uzbrukums, kurā Tims Bozons piespēlēja aizsargam Boskam, kurš apdraudēja vārtus no tuvas distances. Dāņu vārtsargs Dikovs neļāva ripai vārtos ieslīdēt jau pirmajā minūtē.

Francija - Dānija 0:0. Spēle sākusies

Spēle Rīgā starp Šveici un Norvēģiju ir sākusies!

Rīgas grupā šodienas mača favorīte Šveice turnīra pirmajā mačā ar 7:0 sabradāja Slovēniju, kamēr Norvēģija pēcspēles metienos ar 3:4 piekāpās Kazahstānai.

Norvēģijas un Šveices valstsvienības "Arēnas Rīga" laukumā dosies šādos virknējumos.

Francijas un Dānijas valstsvienību sastāvs spēlei

Slovēnija – Kanāda 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) Vārtu guvēji: Jans Drozgs (3:50 min., vair.), Jans Drozgs (55:10 min.) – Maikls Karkone (21:13 min.), Pjērs Olivjē Žozefs (27:31 min.), Milans Lučičs (38:46 min., vair.), Makenzijs Vīgers (53:59 min.), Džeks Makbeins (54:50 min.) Noraidījumi: Anže Kuralts (2 min., 16:58), Miha Zajcs (2 min., 18:56), komandas sods (2 min., 37:11), Žiga Pančs (2 min., 42:20), komandas sods (2 min., 49:22) – Milans Lučičs (2 min., 3:40), Tailers Tofoli (2 min., 15:05), Džeks Kvins (2 min., 16:58), Ītans Bīrs (2 min., 30:58), ītans Bīrs (2 min., 46:25), Samjuels Blaiss (2 min., 57:59 min.) Metieni pa vārtiem: 24 (13+2+9) – 51 (15+23+13)

ASV – Ungārija 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) Vārtu guvēji: Alekss Taks (6:16 min.), Niks Bonino (18:38 min.), Niks Bonino (23:29 min., vair.), Katers Gotjē (33:39 min.), Konors Makejs (41:23 min.), Rokko Grimaldi (44:04 min.), Luks Taks (56:57 min.) – Ištvans Šofrons (4:07 min.) Noraidījumi: – – Ištvans Šofrons (2 min., 22:37), Rolands Kiss (2 min., 30:54) Metieni pa vārtiem: 50 (10+19+21) – 14 (7+3+4)

Slovēnija - Kanāda 2:5. Spēle noslēgusies

ASV - Ungārija 7:1. Spēle noslēgusies

Slovēnijai vairākumsMača izskaņā slovēņi iegūst vairākumu

56:57 min. ASV - Ungārija 7:1Pretzubrukumā ar spēcīgu plaukstas metienu tuvējā "devītniekā" precīzs ir Luks Taks.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657712497837867011

55:10 min. Slovēnija - Kanāda 2:5Drozgs gūst savus otros vārtus spēlē. Kanādiešu aizsargs un vārtsargs gaidīja viens uz otru, kurš tad ņems ripu pēc atsitiena no apmales - Drozgs izmantoja šo nesaprašanos un gūst vārtus.

Slovēnija - Kanāda 1:5Vārtu priekšā pie atvairītās ripas pirmais ir Makbeins, palielinot kanādiešu pārsvaru

53:59 min. Slovēnija - Kanāda 1:4Izcili individuālo meistarību nodemonstrē kanādiešu aizsargs Makenzijs Vīgers, ar metienu no nūjas neērtās puses gūstot vārtus.

Kanādai vairākumsSlovēņi otro reizi spēlē nepareizi nomainās. Tiesneši pamana sešus spēlētājus laukumā

46:25 min. Slovēnijai vairākumsĪtans Bīrs pārkāpj notiekumus. Slovēņiem laba iespēja saasināt cīņu šajā duelī.

44:04 min. ASV - Ungārija 6:1Ungāri kļūdās savā zonā un Grimaldi ar plaukstas metienu gūst amerikāņiem sestos vārtus

42:20 min. Kanādai vairākumsSlovēņu hokejists Žiga Panče nevajadzīgi izdara pārkāpumu pret kanādieti, kurš bija palicis bez ripas. Arī slovēņu treneris dusmīgs par sava hokejista muļķīgo pārkāpumu

41:23 min. ASV - Ungārija 5:1Amerikāņi atraisījušies un bez problēmām turpina palielināt pārsvaru. Ātrajā pretuzbrukumā vārtu guvums Konoram Makejamhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657705711311421440

ASV - Ungārija 4:1. Sākas 3. periods

Slovēnija - Kanāda 1:3. Sākas 3. periods

ASV - Ungārija 4:1. Noslēdzies 2. periods

Slovēnija - Kanāda 1:3. Noslēdzies 2. periodsKanādiešiem milzīgs pārsvars metienos otrajā periodā (23:2)

38:46 min. Slovēnija - Kanāda 1:3Vārtu priekšā Lučičs godam paveic savu darbu - cīņa par atsisto ripu un vārtu guvums.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657699630665322496

37:11 min. Kanādai vairākumsSlovēņi neticami izglābjas, aizsargs kritienā ripu izsit no vārtu līnijas. Tajā brīdī laukumā bija ļoti daudz slovēņu, jo kaut kāda nesaprašanās uz soliņa maiņu laikā.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657698540489961474

ASV - Ungārija 4:1Amerikāņi izveido ātru uzbrukumu un Gautjē pēc teicamas piespēles izgājienā raida ripu starp vārtsarga kājsargiem

Slovēnijai vairākumsDrozgs izgājienā tiek traucēts, tāpēc neizmanto lielisko iespēju. Tiesneši gan paskopojas un nedod "bullīti".

Kanādiešiem milzīgs pārsvars otrajā periodā. Jau 12 metieni pa slovēņi vārtiem, bet vēl nav aizvadīta puse no perioda. Slovēņiem tikai viens metiens

27:31 min. Slovēnija - Kanāda 1:2Slovēņu vārtsargs Gračnars izcili atvaira ripu, bet pēc pāris sekundēm kapitulē - Slovēnijas vārtsargs bezspēcīgs pēc Pjēra Olivjē Žozefa metiena.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657694775510962178

23:29 min. ASV - Ungārija 3:1Amerikāņi dominē vairākumā un realizē to. Savus otros vārtus spēlē gūst Bonino, kurš pēdējais no amerikāņiem pieskārās ripai, jo ripa vārtos ielidoja no slovēņa.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657693369311854592

ASV vairākumsIemetienā bīstami ar augsti paceltu nūju nospēlē ungāru vārtu autoers Šofrons. Hokejists jau bija devies nomainīties, kad tiesneši tomēr lēma piespriest sodu pēc nelielas apspriešanās.

21:13 min. Slovēnija - Kanāda 1:1Slovēņi nosargāja vārtus mazākumā, bet drīz pēc tam zaudē vārtus. Slovēņi neizmeta ripu no zonas, seko kanādiešu saspēle un precīzi met Karkonehttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657691656244830209

Slovēnija - Kanāda 1:0. Sākas 2. periods

ASV - Ungārija 2:1. Sākas 2. periods

Slovēnija - Kanāda 1:0. Noslēdzies 1. periods

ASV - Ungārija 2:1. Noslēdzies 1. periods

Kanādai vairākumsPerioda izskaņā slovēņi paliek mazākumā pēc Zajca pārkāpuma

18:38 min. ASV - Ungārija 2:1Rokko Grimaldi pamana vārtu priekšā Niku Bonino, kuru nesed neviens ungārs. Bonino nepiespiesti raida ripu virs vārtsarga pleca vārtos.

Kanādas un Slovēnijas spēlē abpusējais noraidījumsNelieli asumi pie soliņiem un tiesneši iedod katrai komandai pa noraidījumam

Tamperē amerikāņi pārņēmuši iniciatīvu, spēlē atraisīti un veido momentus, bet ripa neiet vārtos. Ungāri arī pārsteidz amerikāņus ar momentiem, kas veiksmes gadījumā var pārvērsties par bīstamu situāciju. Ungāri nedomā sēdēt aizsardzībā.

15:05 min. Slovēnijai vairākumsKanādas izlases kapteinis un sezonu rezultativi aizvadījušais Tofoli klupina slovēni pie Slovēnijas vārtiem

Tamperē iespaidīgs ungāru fanu bataljonshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657681327926259712

Kanādieši kļūdās aizsardzībās zonā un gandrīz dārgi par to samaksā. Ziemeļamerikāņus glābj vārtsargs Devons Levi.

6:16 min. ASV - Ungārija 1:1Ungāri rupji kļūdās savā zonā, izdarot diagonālu piespēli gar vārtiem. Amerikāņi šo paviršību viegli izmanto - vārtu guvums Aleksam Takam.

4:07 min. ASV - Ungārija 0:1Un šoks arī Tamperē. Ungāri izveido labu uzbrukumu, vairākas iespējas un vienu no tām izmanto Ištvans Šofronshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657680017156116480

3:50 min. Slovēnija - Kanāda 1:0Slovēņi ātri realizē vairākumu un šokē kanādiešus. Vārtu priekšā pirmais pie ripas ir Jans Drozgs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657679536123969536

3:40 min. Slovēnijai vairākumsPar klupināšanu uz sodīto soliņu dodas Milans Lučičs.

Kanādiešiem jau pirmajā minūtē izgājiens divi pret vienu aizsargu, kas nav sekmīgs. Tomēr slovēņi nedomā tikai sēdēt aizsardzībā un parāda "zobus" sākumā kanādiešiem, lai ziemeļamerikāņi nebūtu pašpārliecināti.

ASV - Ungārija. Spēle sākusies

Slovēnija - Kanāda. Spēle sākusies

Skaidrs, ka abos dueļos ir izteiktas favorītes. Ungāriem un slovēņiem galvenais uzdevums būs izvairīties no pamatīgām sagrāvēm.

Pasaules čempionāts Tamperē un Rīgā "uzņem" apgriezienus. Šodien vēl sešas spēles, pēc kurām visas komandas būs aizvadījušas pa divām spēlēm. Dienas agrajās spēlēs pulksten 12:20 Tamperē laukumā dodas ASV un Ungārija, bet "Arēnā Rīga" kanādieši tiekas ar Slovēniju.