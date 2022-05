PČ hokejā: Latvija – Čehija. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase ceturtdien pasaules čempionāta ceturtajā mačā tiekas ar Čehijas izlasi, abām izlasēm cīnoties par svarīgiem punktiem cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Pasaules čempionāts hokejā: Latvija – Čehija

Latvija - Čehija 0:5. Noslēdzies 1. periods.

Merzļikinam bija vēlreiz jāatvaira draudīgs metiens. Tam sekoja Latvijas uzbrukums, kurā atkal piespēle neatrada uzbrucēju.

18:56 min. Latvija - Čehija 0:5Artūrs Kulda nenosedza Davidu Pastrņāku, kurš pie tālā vārtu staba saņēma piespēli no Davida Krejči un guva vieglus vārtus. Cik no Latvijas līdzjutējiem spēli noskatīsies līdz galam?

16:30 min. Latvija - Čehija 0:4Diezgan neskaidra situācija. Tomašs Hertls izdarīja divus bīstamus metienus pa vārtiem, bet pēc otrā ripa uzlidoja augstu gaisā. No aizvārtes pieslidoja Matejs Blumels, kurš iesaistījās cīņā ar augsti paceltu nūju. Kristaps Sotnieks ar roku ripu vēlējās aizsist prom, bet viņš iesita to savos vārtos. Tiesneši video atkārtojumā skatījās, vai Blumels nepārkāpa noteikumus, gūstot vārtus ar augsti paceltu nūju, tomēr viņš ripu neskāra. Vārtu guvums ieskaitīts Hertlam.

Latvijas hokejisti ilgāku laiku nelaida zonā čehus, bet pašiem uzbrukumā nekas neizdevās. Ķēniņš no laukuma stūra piespēlēja uz vārtu priekšu, bet tur nebija neviena komandas biedra.

Latvijas hokejistiem sīkas kļūdas traucē doties uzbrukumā. Protams, čehi spēlē ļoti aktīvi, un tik meistarīgus spēlētājus apturēt nav viegli. Čehija 13 minūtēs izdarījuši 12 metienus pa vārtiem. Pastrņāks vēlreiz nonāca uzbrukuma smailē, viņš lūkoja piespēlēt Červenkam, bet Rubīns gūlās priekšā ripai.

Pēc nonākšanas trīs vārtu iedzinējos Latvijas hokejisti uz brīdi spēli aizveda prom no saviem vārtiem. Izdevās otro reizi apdraudēt Čehijas izlases vārtus, tomēr tas nebija labs vārtu gūšanas moments.

6:41 min. Latvija - Čehija 0:3Jakubs Fleks pie laukuma apmales izcīnīja ripu divcīņā ar latviešiem. Mihaels Spačeks ripu ieguva savā kontrolē, devās uz vārtiem un izdarīja metienu starp Elvja Merzļikina kājsargiem. https://twitter.com/HockeyNewsHub/status/1527342812886290439

4:20 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Smejkals izdarīja metienu no asa leņķa un devās virsū Merzļikinam. Batņa uzreiz čehu aizgrūda prom, par ko tiesneši piesprieda noraidījumu. Arī Marenim bija saķeršanās ar čehu.

4:58 min. Latvija - Čehija 0:2Čehijas izlase saraustīja Latvijas izlases aizsardzību gabalos. Romāns Červenka saņēma piespēli gar vārtiem no Davida Pastrņāka un izdarīja metienu brīvajā vārtu stūrī. Vairākums realizēts 38 sekundēs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1527343047192694801

Latvijas izlases pretuzbrukumā Ķēniņam neizdevās piespēle Balceram, tāpēc viņš palika bez metiena. Uzreiz Pastrņāks bija aktīvs Latvijas vārtu priekšā.

4:02 min. Latvija - Čehija 0:1Elvis Merzļikins pēc diezgan vienkārša Tomaša Hertla metiena ripu atsita sev tieši priekšā. Hineks Zohorna aizbēga no Roberta Mamčiča, savāca ripu un ieraidīja to vārtos no pašas vārtu priekšas. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1527341536295301122

Spēles turpinājums bija saraustīts, nelielas problēmas bija ar ledu pie Latvijas rezervistu soliņa, tad arī čehiem aizmugures stāvokli fiksēja tiesneši. Kempnija mesto ripu tvēra Merzļikins.

Arī Latvijas izlase pirmo reizi apdraudēja Čehijas izlases pamatvārtsarga Vejmelkas "cietkosni". Rubīns izdarīja metienu, bet vārtu priekšā jau bija Batņa.

Pastrņāks savā pirmajā nomaiņā tika pie laba metiena, kad čehi uzvarēja iemetienā uzbrukuma zonā. Divu NHL spīdekļu duelī labāks šoreiz bija Merzļikins.

Spēle sākusies!

Vēl pirms spēles sākuma īpaši vērts izcelt situāciju turnīra tabulā. Ņemot vērā Čehijas zaudējumu pret Austriju, iespējams, tieši uz šo spēli jālūkojas kā labāko iespēju pieteikties vietai ceturtdaļfinālā.

LTV žurnālists Matīss Timofejevs klāsta, ka šodien rīta treniņā piedalījusies praktiski visa izlase. Izlase strādājusi pie vairākuma izspēles. Joprojām pirmajā vairākuma virknējumā kā ceturtais uzbrucējs tiek iespēlēts Nikolajs Jelisejevs.

Kristaps Sotnieks šodien aizvadīs 87. spēli elites divīzijā. Tas ir jauns Latvijas izlases rekords, pārspējot Aleksandra Ņiživija sasniegumu (86 spēle)."Protams, ka tas ir patīkami," sarunā ar LTV saka Sotnieks. "Šodien ir cits uzdevums. Mums ir svarīga spēle, kura jāvinnē, lai piepildītu mērķi sasniegt ceturtdaļfinālu. Šodien ar puišiem runājām, ka esam visus vinnējuši, izņemot čehus.""Jāspēlē agresīvi, nevaram atkāpties, jāmet pa vārtiem. Katram jāizpilda savs uzdevums. Ja mēs rādīsim 80 līdz 90% no savas labākās spēles, mēs vinnēsim."

Čehijas izlase pretī liks šādu sastāvu. Jāatzīst, ka pirmais virknējums čehiem ir jaudīgs - Červenka-Krejči-Pastrņāks.

Latvijas hokeja izlases sastāvs spēlei pret Čehiju

Latvijas izlases spēles pasaules čempionātos pret Čehiju. 1932. gada 15. marts, Berlīne (Eiropas čempionāts) – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)1939. gada 4. februāris, Cīrihe – 0:9 (0:3, 0:3, 0:3)2000. gada 11. maijs, Sanktpēterburga – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)2002. gada 2. maijs, Jenčēpinga – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)2004. gada 24. aprīlis, Prāga – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)2006. gada 5. maijs, Rīga – 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)2010. gada 17. maijs, Manheima – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)2011. gada 30. aprīlis, Bratislava – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)2012. gada 10. maijs, Stokholma – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)2015. gada 2. maijs, Prāga – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)2016. gada 7. maijs, Maskava – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1) – pēcspēles metienos2019. gada 16. maijs, Bratislava – 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)

Latvijas hokeja izlasei pienākusi ceturtā spēle šajā pasaules čempionātā, kur izredzes cīnīties par uzvaru nav lielas. Pasaules čempionātos Čehija līdz šim nav uzvarēta. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/delfi-lidzjuteju-aptauja-vai-latvija-aptures-cehijas-izlasi.d?id=54363468