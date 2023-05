PČ hokejā: Latvijas vēsturiskais pusfināls pret Kanādu. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase turpina veikt jaunus ierakstus vietējā sporta vēstures grāmatās, un sestdien tā pirmo reizi spēkojas pasaules čempionāta pusfinālā, kur jātiekas ar spēcīgo Kanādas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Pasaules hokeja čempionāta pusfināls: Latvija – Kanāda

Statistika

30:49 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Ābols pēc spēles apturēšanas iegrūda apmalē Tofoli, un tiesneši to pamanīja. Viņu sodīja par nesportisku uzvedību.

Pēc Latvijas izlases izturētā mazākuma Rihards Bukarts tika pie ripas, iespēlēja to aiz vārtiem, taču pēc rikošeta Smirnovs to savāca un izdarīja metienu no bīstamas pozīcijas. Vīgers ripu bloķēja ar savu nūju.

https://twitter.com/MilovsIvans/status/1662374358029856769

Mazākumā Latvijas izlasei izdevās pretuzbrukums, kurā Balcera metienu tvēra Monbembo. Tad Dzierkals pašaizliedzīgi krita ripas lidojuma ceļā.

27:42 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Rihards Bukarts aiz vārtiem iebrauca kājās pretiniekam, viņu klupinot. Tiesneši fiksēja noraidījumu, bet latvietis nevairījās padiskutēt ar diviem kanādiešiem par šo epizodi.

Pretuzbrukumā pa labo malu Ločmelis piebremzēja un pagaidīja Jaku vārtu priekšā, bet viņa metiens lidoja garām vārtiem.

Kanādas ātrajā uzbrukumā Makbeins izdarīja metienu pa vārtiem. Šilovs ripu tvēra, taču kanādietis vēlreiz uzsita pa vārtsargu, un latvieši ar to nebija īsti mierā.

25:32 min. Abpusējais noraidījums. Cibuļskis un Makbeins saķērās pie Latvijas izlases vārtiem, un tiesnesis abus noraidīja par rupjību.

Ābols uzvarēja iemetienā neitrālajā zonā, Latvija iesāka uzbrukumu pa kreiso malu, bet metiens tika nobloķēts.

https://twitter.com/IlmarsCerbikovs/status/1662430761742475264

Kanādas hokejisti mazākumā darbojās veiksmīgi, un Latvijas izlasei ar uzbrukumu veidošanu neveicās. Latvieši nostiprinājās pretinieku zonā, bet metienu pa vārtiem nebija. Mazākumā kanādieši bija tie, kas apdraudēja vārtus, kad kļūdu, spēlējot ripu, pieļāva Šilovs.

22:39 min. Vēl viens noraidījums Kanādas izlasē. Džosefs ieblieza pa Indraša nūju, salaužot to. Kanādieši paliek trijatā.

21:37 min. Noraidījums Kanādas izlasē. Neveiksmīga nomaiņa kanādiešiem, un tiesneši fiksēja sešus laukuma spēlētājus.

Latvijas izlase jau otrajā minūtē radīja draudus pie Kanādas izlases vārtiem. Roberts Bukarts saņēma piespēli un izdarīja metienu. Ripa trāpīja pa Batņu, bet pēc rikošeta trāpīja pa vārtsargu.

Sācies 2. periods

https://twitter.com/IIHFHockey/status/1662427795287359489

Dans Ločmelis intervijā LTV pēc pirmās trešdaļas: “Ar katru spēli mana pārliecība aug, un es cenšos to izmantot savā labā. Gūtajos vārtos es stāvēju vārtu priekšā, un ripa pie manis atnāca. Ieliku to iekšā. Pacietīgi spēlējām aizsardzībā, devāmies pretuzbrukumos. Nekas nav jāmaina un jāturpina tā spēlēt.”

Latvija - Kanāda 1:0. Noslēdzies 1. periods.

Kanādieši kļūdījās saspēlē, Indrašis ripu pārtvēra un izdarīja divus metienus pēc kārtas, taču Montembo glāba savu komandu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1662428135319642112

Ābols ripu skaisti atstāja Balceram, kurš ar lielu atvēzienu izdarīja metienu, taču aizsargs pēdējā brīdī pielika nūju un bloķēja ripu.

Latvijas hokejisti ilgāku laiku nepieļāva metienus pa saviem vārtiem. Lieliska spēle neitrālajā zonā pamatīgi piebremzēja kanādiešus.

Pēc Andersona piespēles Ķēniņš ripu nesaņēma, tomēr tā nonāca pie Čukstes, kurš izdarīja ātru metienu, atgādinot Kanādai, ka pret Latviju tomēr būtu jābūt uzmanīgai.

Pēc Kanādas izlases uzbrukumu apturēšanas Latvijas izlasei pa labo malu izdevās aizskriet pretuzbrukumā. Tā smailē atkal bija Ločmelis, kurš no tuvas distances neatrada spraugu Montembo vārtos.

Latvijas hokeja izlases līdzjutēji pirms spēles Tamperē: Foto: Edijs Pālens LETA)

Tofoli izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi, un ripa trāpīja pa Latvijas izlases tālo vārtu stabu. Mirkli pēc tam Šilovs tika galā ar Midltona metienu.

Latvijas hokejistiem mirkli pēc tam bija vēl viens cerīgs pretuzbrukums, tomēr Balcers neatrada vietu metienam. Tam sekoja pretuzbrukums, kurā Glass izdarīja metienu garām vārtiem, viņa maiņas biedrs Fantili palaida ripu uz vārtu priekšu no aizvārtes, bet Šilovs paspēja uzlikt cimdu virsū ripai tieši virs vārtu līnijas.

8:18 min. Latvija - Kanāda 1:0Kristaps Zīle izdarīja tālu metienu pa vārtiem, Rihards Bukarts tika pie ripas un uzmeta vēlreiz, bet ripu no vārtsarga savāca Dans Ločmelis, kurš guva vārtus otrajā spēlē pēc kārtas! https://twitter.com/IIHFHockey/status/1662422537668788224

Ābols pretuzbrukumā mēģināja tikt garām diviem aizsargiem, bet viņam to izdarīt neizdevās.

Spēles gaita lēnām kļuvusi tāda, kāda bija gaidīta. Kanādieši pārliecinoši kontrolē ripu un izdara spiedienu uz Latvijas izlases vārtiem. Šilovs lieliski iesācis maču, tiekot galā ar vairākiem metieniem no dažādām pozīcijām.

https://twitter.com/karlis_arajs/status/1662417458119032834

Kanādas izlase turpinājumā metienus pa vārtiem izdarīja pie pirmās iespējas, tiesa, pagaidām tie bieži lidoja garām. Tad Latvijas hokejisti neitrālajā zonā zaudēja divcīņā, un kanādieši uzreiz devās uzbrukumā pa kreiso malu. Šilovs spēlē iesaistījies diezgan veiksmīgi.

Otrās minūtes izskaņā Kanādas izlase devās ātrā uzbrukumā, kurā Barons saņēma ripu un izdarīja brīvu metienu pa vārtiem. Pirmo metienu atvairīja Šilovs.

Latvijas hokejisti spēles pirmo minūti aizvadīja labi, uzreiz tiekot uzbrukuma zonā. Daugaviņš izdarīja ne pārāk sarežģītu metienu no kreisās malas.

Spēle sākusies!

Latvijas hokeja izlasei savus amizantos ieteikumus deva arī čatboti. Tie Latvijas izlasei iesaka "defensīvu stingrību un kontruzbrukumus". https://www.delfi.lv/campus/raksti/ka-sakaut-kanadiesus-catbotu-amizantie-ieteikumi-latvijas-izlasei?id=55569634

Vītoliņš pirms mača intervijā LTV: “Pirmā diena Tamperē bija grūta, jo puiši aizgāja gulēt ap četriem pieciem no rīta. Bija jākrāmē mantas un jādodas uz lidostu. Vakardienas treniņā bija liels nogurums, bet tas nav attaisnojums. Būsim gatavi cīnīties no pirmās minūtes. Mēs zinām, kur pieļāvām kļūdas pirmajā spēlē, zinām savas un viņu stiprās puses. Svarīgs ir balanss. Iespējas mums nebūs daudz, bet mums tās ir jāizmanto. Viņi dominēs, bet tas nenozīmē, ka viņi mūs apspēlēs. Par uzvaru!”

Kanādas izlases galvenais treneris pirms spēles Andrē Turnijs: "Šī būs citādāka spēle, mēs toreiz ātri guvām vārtus, un tas mainīja spēles gaitu. Emocijas šobrīd ir Latvijas izlases pusē. Pirmā spēle nebija rādītājs un tā bija laba gan mums, gan viņiem, ja skatāmies turnīra turpinājumu. Mēs ļoti cienām Latvijas izlasi. Mēs tagad viens otru daudz labāk saprotam, mūsu saspēle ir daudz labāka. Šajos turnīros svarīgi ir progresēt ar katru dienu. Iepriekš mēs veidojām to komandu, kas esam tagad."

https://twitter.com/MarisRelins/status/1662403103461724160

Kanādas izlases izlase sastāvā vērā ņemamu izmaiņu uz šo maču nav. Ierindā būs visi vadošie hokejisti, izņemot Džo Veleno, kurš diskvalificēts no turnīra par ļoti bīstamo spēli mačā pret Šveici.https://twitter.com/HockeyCanada/status/1662405810213855233

Latvijas izlasei šajā mačā varbūt nebūt tik milzīgs atbalsts kā "Arēnā Rīga". Provizoriski "Nokia" arēnā varētu būt ap pieciem tūkstošiem Latvijas izlases līdzjutēju.

Pēc Latvijas izlases pirmās spēles pret Kanādu Harijs Vītoliņš teica, ka tajā mačā pārdega visi, un kanādieši sodīja par katru pieļauto kļūdu. Treneris arī bieži atgādināja, ka Latvijas izlasei katrā mačā būs iespējas gūt vārtus, tāpēc tās ir jāsagaida un jāizmanto.

Daugaviņš pirms mača intervijā LTV: "Mēs esam labā garastāvoklī šeit. Es domāju, ka emocijas mums ir, jāizliek visi spēki un jādodas laukumā cīnīties. Vakar bija grūta diena, agri bija jādodas ceļā, bet bijām uz ledus un atjaunojāmies. Esam izgulējušies un gatavi. “Play-off” hokejā viss mainās. Pirmajā spēlē mēs ātri sev iešāvām kājā."

Latvijas izlasē šajā mačā vienīgā izmaiņa ir tā, ka ierindā atgriezies Ronalds Ķēniņš, kurš ieņēmis Georga Golovkova vietu. Kanādas izlasē ievērības cienīgas izmaiņas nav.

Kanādas izlase pēc ceturtdaļfināliem izcēla savu vārtsargu Samuelu Montembo. Protams, Kanādas hokeja izlase ir spēcīga visās pozīcijās. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/kanadiesi-pirms-maca-ar-latviju-izcel-sava-vartsarga-lielisko-speli.d?id=55602340

Latvijas izlases hokejisti pēc iekļūšanas pusfinālā nodemonstrēja to, cik vienoti viņi ir. Tieši vienotība un komandas gars bija iemesls, kāpēc beidzot izdevās sasniegt turnīra cīņas par godalgām. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/bez-ego-un-cikstesanas-latvijas-izlases-panakuma-pamata-vienotais-kolektivs.d?id=55567386

Abas komandas jau spēkojās grupu turnīra pirmajā spēlē, kur Kanāda bija pārliecinoši labāka, uzvarot ar rezultātu 6:0. Šajā mačā nebija redzams turnīrā sākumā ierastais Ziemeļamerikas komandas lēnīgums, kanādieši uzreiz bija noskaņoti revanšēties par 2021. gadā piedzīvoto zaudējumu Latvijai. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvija-sadeg-cempionata-ieskana-pret-kanadiesiem.d?id=55516762

Latvijas hokeja izlase šobrīd pasaules čempionātā atrodas vēl neiepazītā teritorijā – pusfinālā. Tur pretiniekos būs Kanādas izlase, kas turnīra pirmajā spēlē latviešiem parādīja, kurš ir favorīts. Kanādas izlase šajā pasaules čempionātā lūko izcīnīt savu 28. zelta godalgu. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokeja-izlase-vesturiskaja-pusfinala-tampere-tiekas-ar-kanadu.d?id=55603154