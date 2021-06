PČ hokejā, pusfināls: ASV – Kanāda. Teksta tiešraide

Pasaules hokeja čempionātā Rīgā sestdien, 5. jūnijā, pirmajā pusfināla spēlē risinās Ziemeļamerikas komandu duelis - ASV tiekas ar Kanādu.

PČ hokejā, pusfināls. ASV – Kanāda

ASV - Kanāda 1:1. Noslēdzies 1. periodsPamatīgs "ugunsgrēks" pie Kanādas vārtiem. Kempers glābj, bet pēc perioda beigu signāla neliela pagrūstīšanās pie Kanādas vārtiem pēc tam, kad Kemperam pretinieks nedaudz trāpīja ar roku pa ķiveri. Kanādiešu vārtsargs demonstrē labu aktiermākslu un nodemonstrē kritienu, tādējādi parādot tiesnešiem, ka bijis it kā pamtīgs sitiens.

Garlands uzreiz varēja izvirzīta vadībā ASV izlasi. Viņš nonāca viens pie vārtiem, bet Kempers glābj kanādiešus.

ASV - Kanāda 1:1Teicami pie vārtiem nospēlē Blekvels! Viņš pielabo Volanina metienu no zilās līnijas - Kempers bezspēcīgs.

Donato atkal labi pacīnījās aiz Kanādas vārtiem, tad kanādiešu glābj Kempers. Mirkli vēlāk Lebanks apslidoja vārtus un centās trāpīt pa pretinieku slidu, lai ripa ielidotu vārtos, bet "joks" nesanāca.

Nospēletas 12 minūtes un komandas kopā izdarījušas jau 18 metienus!

Robertsons nonāk aci pret aci ar Kemperu, bet atkal kanādiešu glābj vārtsargs. Vārtos nonāk nevis ripa, bet pats Robertsons.

Vārtu stabs glābj Kanādu! Donato pēc spēka paņēmiena aiz vārtiem atņēma ripu un tad pēc viņa metiena ripa aizslīd garām Kemperam, bet trāpa pa stabiņu.

Pamatīga uguņošana pie abiem vārtiem. Kempers glābj kanādiešu, tad ripu pamana kanādiešu aizsargi un izmet to tālāk prom no vārtiem. Uzreiz bīstams moments Kanādai, līdzīgi amerikāņi pirmie pamana ripu un to aizraida tālāk no vārtiem.Un praktiski uzreiz moments pie Kanādas vārtiem - Lebanks saņēma nedaudz neērti piespēli un nepaspēja izdarīt bīstamu metienu.

Pagaidām pirmo minūšu aktivitātes arī bijušas vienīgās kaut cik bīstamās epizodes mačā. Turpinājums ļoti piesardzīgs abu komandu izpildījumā.

2:02 min. ASV - Kanāda 0:1Amerikāņi aktīvi sāka spēli un jau pirmajās sekundēs kanādiešus glāba Dārsijs Kempers. Kanādieši pēc nospēlētām divām minūtēm izveidoja ātru uzbrukumu, Šons Vokers uzmeta pa vārtsarga Pītersena kājsargiem un pirmais pie atsistās ripas bija Brendons Pirri, precīzi metot praktiski tukšos vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1401137207071571969

ASV - Kanāda. Spēle sākusies

Interesanti, ka spēles tiesneši nav neitrāli - divi amerikāņi un divi kanādieši.

Komandu sastāvi

Hokeja svētki tuvojas kulminācijai. Sestdien pasaules čempionātā divas pusfināla spēles, no kurām pirmā jau 14:15. Ziemeļamerikāņu duelis - ASV pret Kanādu.