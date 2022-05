PČ hokejā: Šveice – Slovākija, Somija – Zviedrija. Teksta tiešraide

Pasaules hokeja čempionātā trešdien, 18. maijā, risinās kārtējās apakšgrupu spēles. Pēcpusdienas mačos Francija principiālā duelī tiksies ar Itāliju, bet Norvēģija sacentīsies ar šī turnīra lielāko pārsteigumu autori Austriju. Vakarā gaidām vēl divi saistoši dueļi, Šveicei tiekoties ar Slovākiju, bet dienas "saldajā ēdienā" tiksies Somija un Zviedrija.

Pasaules čempionāts hokejā: 18. maija spēles

Šveice – Slovākija 1:1. Noslēdzies 1. periodsVārtu guvēji: Deniss Malgins (00:52 min., maz.) – Milošs Romāns (10:33 min.)Metieni pa vārtiem: 17 – 6Noraidījumi: 4 – 2

Somija – Zviedrija 0:1. Noslēdzies 1. periodsVārtu guvēji: - – Adams Larsons (11:38 min., 0:1)Metieni pa vārtiem: 11 – 6 Noraidījumi: 0 – 4

Šveice - Slovākija 1:1. Noslēdzies 1. periodsŠveicei laba perioda galotne, slovāku piespiedušies saviem vārtiem, tomēr pēdējiem spēkiem aptur šveiciešu centienus.

Somija – Zviedrija 0:1. Noslēdzies 1. periods

Somijas hokejisti vairākumā spēlēja diezgan vienkārši - metiens pa vārtiem un cīņa vārtu priekšā. Arī šoreiz to vārtu guvumā pārvērst neizdevās.

Slovāku vārtsargs Huška atvaira Šerveja metienu, bet šveicietis tiek pie atkārtota metiena jau pašā vārtu priekšā. Slovākus vēlreiz glābj vārtu vīrs.

16:18 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē. Vienīgo vārtu autors Larsons iegrūda apmalē Rajalu, kurš devās pēc vārtsarga atvairītās ripas.

Šveice mazākumā atkal varēja gūt vārtus. Slovāki ļoti pavirši spēlē vairākumā

11:41 min. Slovākijai vairākumsŠveices un Slovākijas spēle notikumiem bagāta un spraiga cīņa. Slovākiem vairākums un iespēja izvirzīties vadībā.

Sasitumu pēc uzņemta spēka paņēmiena guva Zviedrijas izlases aizsargs Rasmuss Dalīns, kurš devās uz rezervistu soliņu. Somijas hokejisti perioda otrajā pusē uzbrukuši diezgan maz. Piecas minūtes pirms trešdaļas beigām pēc ātras ieiešanas uzbrukuma zonā Antila meta pa vārtiem, bet Helbergs ripu pārvirzīja pāri.

10:33 min. Šveice - Slovākija 1:1Teicams Roberta Lantoši reids, bet viņam neizdodas apspēlēt Šveices vārtsargu Ženoni. Ripa tomēr nebija pie vārtsarga, tā nokrita aiz vārtsarga muguras un pirmais piesteidza Milošs Romans, kurš panāk 1:1.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526984889207181312

Ātru metienu pa vārtiem izdarīja Kelermans, neapturot ripu. Sateri ripu neērtā pozā apturēja tieši pirms vārtu līnijas.

Sliktas ziņas Latvijas izlasei. Bļugers tomēr nepievienosies Latvijas izlasei Tamperēhttps://twitter.com/UlvisBrozhe/status/1526979367858995200

11:38 min. Somija – Zviedrija 0:1Jakobs Petersons aiz vārtiem atstāja ripu Adamam Larsonam, kurš apslidoja vārtus un izdarīja precīzu metienu, sarūgtinot Somijas izlases fanus. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526981809124257794

6:29 min. Šveicei vairākumsSlovāki nopelna noraidījumu, Šveicei iespēja palielināt pārsvaru

Somijas izlases vairākumā aktīvs vārtu priekšā bija Hartikainens. Brīdi vēlāk pēc Lehtonena metiena vārtu priekšā cīnījās Salinens, bet Helbergs vārtos pazaudēja ripu. Zviedri kopīgām pūlēm briesmas novērsa. Spēcīgu Vatanena metienu bloķēja Klingbergs.

7:47 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē.Brome devās uzbrukuma zonā, bet divcīņā ar Vatanenu viņš izsita somam nūju.

Dinamisks hokejs turpinājās arī mača nākamajās minūtēs. Somi lūko pēc ātriem pretuzbrukumiem, kamēr zviedri kombinē vienu uzbrukumu pēc otra. No aizvārtes vārtu priekšā izslidoja Frībergs, bet metienu ar kājsargu atvairīja Sateri.

Šveicei uzreiz pēc mazākuma izgājiens divi pret vienu aizsargu, laba saspēle, bet slovākus no katastrofas spēles sākumā glābj vārtsargs Ādams Huška

Nākamajās epizodēs Zviedrijas hokejisti vairāk spēlēja ar ripu, un pēc vārtsarga Sateri kļūdas aiz vārtiem Āmans varēja gūt vārtus no tuvas distances. Soms paspēja "nodzēst ugunsgrēku".

00:52 min. Šveice - Slovākija 1:0Slovāki zaudē ripu, izejot no savas aizsardzības zonas. Piespēle uz priekšu un Deniss Malgins ar pamatīgu šķēlienu gūst pirmos vārtus spēlēJestrs sākums Helsinkos!

Jau pirmajā uzbrukumā Hartikainens bīstami apdraudēja Helberga sargātos vārtus, bet zviedrs bija gatavs spēlei jau no pirmajām sekundēm.

Somija – Zviedrija 0:0. Spēle sākusies!

00:20 min. Slovākijai vairākumsJau 20. sekundē šveicieši paliek mazākumā

Šveice - Slovākija. Spēle sākusies

Šīs dienas centrālā spēle būs starp Somiju un Zviedriju. Šis duelis allaž abām komandām ir ļoti principiāls, bet šajā mačā abās sadalīs B apakšgrupas līdera godu, jo līdz šim trīs spēlēs abas izcīnījušas tikai uzvaras.

Šveices hokeja izlasei pasaules čempionāta sākums izdevies perfekts, un savā ceturtajā spēlē viņi lūkos pieveikt arī Slovākiju, kurai punkti nepieciešami kā ēst. Abas komandas tiksies vakara spēlē.

Norvēģija – Austrija 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)Vārtu guvēji: Matss Roselli Olsens (7:33 min., maz.), Andreass Martinsens (20:55 min.), Martins Rojmarks (31:44 min.), Matss Roselli Olsens (47:32 min. vair.), Martins Ronnilds (59:47 min.) – Dominiks Heinrihs (6:48 min., vair.), Lukass Haudums (26:54 min., vair.), Peters Šneiders (56:12 min.)Metieni pa vārtiem: 26 (8+12+6) – 27 (7+7+13)Noraidījumi: 14 (6+2+6) – 33 (4+2+27)

Francija – Itālija 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)Vārtu guvēji: Saša Trejs (58:54 min., 1:1), Igo Gallē (51:04 min.., 2:1) – Luka Frigo (14:42 min., 0:1, maz.)Metieni pa vārtiem: 37 (10+15+9+3) – 23(8+5+8+2)Noraidījumi: 10 – 6

Francija – Itālija 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Spēle noslēgusiesTeicami vairākumā uzbrukuma zonā nospēlēja Bozons, kurš pārtvēra ripu uzbrukuma zonā un no aizvārtes piespēlēja Galē, kurš precīzi meta vārtu augšējā stūrī, izraujot savai komandai skaistu uzvaru.

Norvēģija - Austrija 5:3. Spēle noslēgusies

Sākas pagarinājums!

59:47 min. Norvēģija - Austrija 5:3Austrieši pēc iemetiena zaudē ripu un norvēģi uzbrukumā iemet tukšos vārtos

Francija – Itālija 1:1. Noslēdzies pamatlaiks.

58:47 min. Austrija maina vārtsargu. Rafls netrāpa tukšā norvēģu vārtu stūrī.

Pamatīga burzma pie norvēģu vārtiem. Austriešu jaunajam talantam Kasperam divas labas iespējas, Haukelands glābj norvēģus.

58:54 min. Francija – Itālija 1:1Francija izglābjas! Spēlējot ar sešiem laukuma spēlētājiem, Francija darbojās uzbrukuma zonā. Saša Trejs vārtu priekšā teicami ieņēma pozīciju un mainīja Damjēna Flerī mestās ripas virzienu.

Divas minūtes pirms pamatlaika beigām Teksjē uzņēmās iniciatīvu, bet Bernards ripu aizvirzīja uz laukuma stūri. Pēc vēl viena bīstama metiena spēle tika apturēta, un Francija pieprasīja pārtraukumu.

Norvēģija - Austrija 4:3Austrija šoreiz pieņem "dāvinājumu". Viegls uzmetiens vārtu virzienā, pie tālā staba pirmais pie atsistās ripas ir Šneiders, samazinot rezultāta starpību.

Bijss ar kājsargu atvairīja di Perna došanos uz vārtiem pa kreiso malu, bet tad par ripu pacīnījās Petans. Itāļi pagaidām ir diezgan labā pozīcijā, jo viņi turpina nelaist francūžus savā zonā.

55:28 min. Austrijai vairākumsNepilnas piecas minūtes pirms beigām norvēģi turpina "pasniegt dāvanas" pretiniekiem Vēl viens noraidījums Norvēģijai.

Austrijai pagalam vājš vairākums.

50:18 min. Austrijai vairākumsLaukuma vidējā zonā nedisciplinēti nospēlē Jakobsons, dodot austriešiem iespēju saasināt cīņu par uzvaru mačā

Traversas metienu atvairīja Bijss. Itālija turpināja pozicionāli uzbrukt, kas Francijai radīja problēmas. Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Bozons ar individuālo meistarību izkārtoja sev iespēju, bet uz ledus guļošais Simons Kostners ar plaukstu bloķēja ripu.

Francijas hokejistiem ar atspēlēšanos neveicas. Itāļi trešajā trešdaļā līdz šim spējuši neitralizēt Francijas uzbrucējus, bet paši pretuzbrukumos bijuši labās pozīcijās palielināt pārsvaru.

47:32 min. Norvēģija - Austrija 4:2Lielā vairākuma pēdējās sekundēs norvēģi gūst it kā neloģiskus vārtus. Austrieši varēja izmest ripu no zonas, pazaudēja ripu aiz vārtiem un no noraidīto soliņa iznākušais Roseli Olsens iemet tuvējā stūrī.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526947496462647296

46:37 min. Norvēģijai vairākumsNoraidījums pēc noraidījuma. Matīsu Olimbu paklupina Šneiders. Austrieši nepinu minūti būs trijatā pret četriem norvēģiem. Norvēģi 15 sekundes būs arī pieci pret trim

45:19 min. Norvēģijai noraidījumsRoseli Olsens vairākumā pārkāpj noteikumus, lai gan atkārtojumā redzams, ka austrietis arī labi notēloja kritienu

Pēc nerealizētā vairākuma Itālijas izlase radīja vēl divus saasinājumus pie Francijas vārtiem. Vienīgo vārtu autors Frigo apslidoja vārtus, pats pie metiena netika, bet Mantenuto nesavaldīja ripu, lai izdarītu metienu.

42:34 min. Norvēģijai vairākumsPie komandu soliņa Vimmers pielieto rupju spēka paņēmienu, ar elkoni sejā apturot Salstenu. Norvēģis dodas uz ģērbtuvēm, bet tiesneši pēc video atkārtojuma noskatīšanās Vimmeram piespriež lielo sodu 5+20 minūtes

44:16 min. Noraidījums Francijas izlasē. Trīs minūtes trešajā trešdaļā aizritējušas Itālijas izlases aizsardzības zonā. Savā aizsardzības zonā māk izturēt pretinieku ofensīvu, bet tad francūži pārcentās. Teksjē bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju.

Norvēģija - Austrija 3:2. Sācies 3. periods

Francija – Itālija 0:1. Sācies 3. periods.

Norvēģija - Austrija 3:2. Noslēdzies 2. periodsOtrā perioda otrajā daļā ievērojamāks norvēģu pārsvars, tomēr Austrijas hokejisti pacietīgi un disciplinēti aizstāvās, labi apzinoties, ka vēl vienu vārtu zaudējums var būt liktenīgs mačā.

Francija – Itālija 0:1. Noslēdzies 2. periods.

Bernards turpināja spēlēt lieliski, atvairot kārtējo Ovitū mēģinājumu gūt vārtus pēc teicamas izspēles. Ņemot vērā Francijas spiedienu, Itālijas izlase aizsardzībā spēlē ļoti disciplinēti, bet pagaidām arī veiksme ir ar viņiem.

33:26 min. Noraidījums Francijas izlasē. Bozons pazaudēja ripu, bet tad viņš centās to atgūt, bet bija neuzmanīgs, turot pretinieku ar rokām. Itālijai iespēja spēli aizvest prom no saviem vārtiem.

31:44 min. Norvēģija - Austrija 3:2Norvēģiem pamatīga ofensīva, burzmā vārtu priekšā austrieši pārkāpj noteikumus. Aizturētā soda laikā ripa pēc diviem rikošetiem kā tauriņš ielido vārtos. Vārtu guvums Martinam Rojmarkam, kuram pēdējam pieskārās ripa.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526935669804634112

Francijas izlases pārsvars laukumā pieauga ar katru nākamo minūti. Teicamu iespēju neizmantoja Flerī, bet pēc tam Ovitū tāls metiens lidoja garām vārtiem, tieši virsū Miglioranci. Viņam ripa trāpīja pa ķiveri. a

Austrieši rupji kļūdās pie saviem vārtiem, bet norvēģi šo iespēju palaiž vējā - izspēlē līdz tukšiem vārtiem, bet netrāpa pa ripu

Bernards ar ķērājcimdu skaisti atvairīja Ovitū metienu. Francijas izlasei vairākumā izdevās radīt draudus, tomēr itāļi darbojās veiksmīgāk.

Itālijas izlase mazākumā atkal ļoti bīstami uzbrukuma. Simons Kostners izdarīja metienu no labās malas, bet tad viņš vārtu priekšā tika pie ripas, bet to neiedabūja vārtos.

26:54 min. Norvēģija - Austrija 2:2Haudums aizsarga aizsegā izdarīja plaukstas metienu, Haukelands to īsti neredzēja un ripa no vārtsarga pleca ielido vārtos

26:58 min. Noraidījums Itālijas izlasē.Spornbergers vēlreiz pārkāpa noteikumus, šoreiz aizsardzības zonā paklupinot pretinieku. Aizturētā soda laikā Rešs neizmantoja iespēju iemest ripu vārtu brīvajā stūrī

25:21 min. Austrijai vairākumsMakss Krogdāls izmet ripu pāri aizsargstiklam. Laika vilcināšana.

Itālijas izlases vairākumā Kostners apdraudēja Francijas izlases vārtus. Pēc vairākuma minūtēm Mantingers gar pašu vārtu stabu meta garām ripu ar nūjas neērto pusi. Itāļi šajā mačā turpina spēlēt pietiekami veiksmīgi.

23:14 min. Noraidījums Francijas izlasē. Šakiašvili ar noteikumu pārkāpumu neļāva Henunam izrauties līdz vārtiem, kad viņš steidza uzbrukumā

20:55 min. Norvēģija - Austrija 2:1Johanness Johannesens izgājienā nepārspēj Kikertu, bet viņu no muguras Vimmers uzgrūž virsū vārtsargam. Atvairītu ripu vārtos raida Andreass Martinsens.Austrijas treneris ņem izaicinājumu, bet arī tas nav sekmīgs, jo Johannesenu uzgrūda virsū vārtsargam savējais hokejists. Tagad austrieši paliek mazākumā, jo izaicinājums nesekmīgshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1526930698137145346

Norvēģija - Austrija 1:1. Sākas 2. periodsNorvēģiem vēl 54 sekundes vairākumā

Francija – Itālija 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Norvēģija - Austrija 1:1. Noslēdzies 1. periods

18:54 min. Norvēģijai vairākumsAustrijas kapteinis Rafls aptur Hāga teicamu izgājienu.

Francijas hokejisti vairākuma turpinājumā trāpīja pa vārtu stabu, bet divreiz savu komandu no vārtu zaudējuma glāba Bernards.

14:54 min. Norvēģijai vairākumsAustrieši pāris epizodēs nospēlēja uz pārkāpuma robežas, bet tiesneši bija piesardzīgi un nesodīja Alpu zemes hokejistus. Tad gan Švingers saņem sodu par klupināšanu.

14:42 min. Francija – Itālija 0:1.Florians Šakiašvili nospēlēja neuzmanīgi ar ripu savā zonā, un Luka Frigo viņu "apzaga". Tad itālis izgāja pret vārtsargu, kuru apspēlēja, ripu ieslidinot vārtos. Itālija mazākumā izvirzās vadībā. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1526924666849226752

19:09 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Miglioranci, neapturot ripu pēc saņemtās piespēles, izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem, bet Bijss ripu atvairīja ar atsitējcimdu. Tad Flerī steidza pēc ripas aiz vārtiem, bet viņu nogāza Spornbergers.

11:55 min. Austrijai vairākumsBrekke uzķeras uz austrieša Rafla kustību, nogāžot austrieti. Vēl viens vairākums Austrijai. Jau trešais vairākums šajā spēlē, bet nospēlētas tikai 12 minūtes.

11:38 min. Noraidījums Francijas izlasē. Cīņai iekarstot, spēle kļuva asāka. Šoreiz noteikumus pārkāpa Francijas izlases hokejists Fabrē, kurš sāpīgi pielietoja spēka paņēmienu pret pretinieku.

Austrietis Rafls no šaura leņķa centās saasināt spēli vārtu tuvumā. Norvēģijas vārtsargs Haukelands tver ripu un viņa komandas biedri ātri "aizšķūrē" Raflu prom no vārtiem.

9:17 min. Noraidījums Itālijas izlasē. Jorkā spēcīgi meta no distances, ripa vārtu priekšā mainīja lidojuma virzienu, bet Itālijas vārtsargs Bernards ripu aizsita uz laukuma tūri. Francija turpināja darboties uzbrukuma zonā, un Gredžorio Džioss paklupināja pretinieku aiz vārtiem.

Itālijas hokejistiem spēles sākums izdevās veiksmīgāks, un viņi nostiprinājās Francijas izlases aizsardzības zonā. Pārsvarā metieni bija no distances, lai cīnītos par ripu vārtu priekšā.

7:33 min. Norvēģija - Austrija 1:1Kas par spēles sākumu! Norvēģi ielaiž mazākumā un gūst vārtus mazākumā! Matss Rosseli Olsens izgājienā raida ripu starp Kikerta dzelteanjiem kājsargiemhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1526920262389706752

6:48 min. Norvēģija - Austrija 0:1Austrieši izmanto vairākumu! Vukovics, esot vārtu priekšā, atspēlē ripu uz zilo līniju Dominikam Heinriham, kura metiens ir precīzs.Norvēģu treneri ņem izaicinājumu, bet tiesneši apstiprina vārtu guvumu. Tas nozīmē, ka norvēģi vēl divas minūtes būs mazākumāhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1526918874632900609

Francijas izlases vārtsargs Anrī Korentēns Bijss ar plecu atvairīja ļoti draudīgu Itālijas hokejista metienu no distances. Andreasa Bernarda virzienā tik sarežģīts metiens vēl nav lidojis.

4:54 min. Austrijai vairākumsKens Andrē Olimbs apsteidza austrieti, bet ar rokām tomēr turēja pretinieku, ko fiksē soģi. Diezgan netipisks un strīdīgs noraidījums, par ko sašutis ir norvēģis.Bet pirms tam Kena Andrē brālim Matīsam Olimbam bija ļoti laba iespēja vārtu priekšā, teicami spēlē austriešu vārtsargs Kikerts.

Latvijas līdzjutējiem galvenais jautājums - kas ir ar Bļugeru? Izlases treneru štābā joprojām nav skaidrības, hokejistam atbilde jāsniedz šovakar pēc Latvijas laika.https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/izlases-treneriem-joprojam-nav-skaidribas-par-blugera-velmi-spelet-cempionata.d?id=54360910

Itālijas un Francijas izlase spēles pirmajās divās minūtēs cīnījās par ripas kontroli, tāpēc vārtsargiem darba nebija daudz. Protams, viņi bija modri un iesaistījās spēlē, kad ripa slīdēja viņiem virsū.

Norvēģija - Austrija. Spēle sākusies

Francija – Itālija 0:0. Spēle sākusies

Norvēģijas un Austrijas spēle ir interesanta Latvijas izlases kontekstā. Austriešu sensacionālā uzvara pār Čehiju sataisījusi "nelielu putru" Tamperes grupā cīņā par ceturtdaļfinālu.

Sastāvi zināmi arī Norvēģijas un Austrijas duelim.

Francijas un Itālijas valstsvienību sastāvs spēlei.

Pasaules hokeja čempionātā trešdien tiks aizvadītas četras spēles. Austrijas hokejisti lūkos nostiprināt savas cerības pacīnīties par vietu ceturtdaļfinālā, spēkojoties ar Norvēģiju, bet Itālija mēģinās izcīnīt pirmos punktus šajā čempionātā, tiekoties ar Franciju.