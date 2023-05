PČ hokejā: Ungārija – Dānija, Norvēģija – Kazahstāna. Teksta tiešraide

Pasaules hokeja čempionātā otrajā dienā 13. maijā Rīgā un Tamperē risinās sešas spēles. Pēcpusdienas spēlēs Tamperē tiekas Ungārija un Dānija, bet "Arēnā Rīga" spēkiem mērojas Norvēģija un Kazahstāna.

Portāls "Delfi" piedāvā spēļu teksta tiešraidi.

PČ hokejā 2023: 2. spēļu diena

Ungārija - Dānija 0:2. Rit 2. periods.Vārtu guvēji: Nikolajs Ēlerss (15:55 min., 0:1, vair.), Ēlerss (29:23 min., 0:2, vair.)Soda minūtes: 8 - 6Metieni pa vārtiem: 5 - 24

Norvēģija - Kazahstāna 3:1. Rit 2. periods.Vārtu guvēji: Mihaels Hāga (7:48 min., 1:0, vair.), Ole Julians Bjogviks-Holms (9:06 min., 2:0), Mihaels Hāga (21:44 min., 3:1) - Maksims Muhametovs (15:29 min., 2:1) Soda minūtes: 2 - 6Metieni pa vārtiem: 21 (12+9) - 7 (4+3)

Kazahstanai bija viena reāla vārtu gūšanas iespēja, bet Haukelands spēja otro reizi ripu savos vārtos neielaist.

30:01 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē. Norvēģiem neizdevās precīzi nomainīties, un viņiem skaitliskā sastāva pārkāpums.

Kazahs Koroļovs gandrīz pārsteidza savu vārtsargu, ļoti neapdomīgi atspēlējot viņam ripu. Izskatījās, ka aizsargs gribēja ripu raidīt savos vārtos

Diezgan interesanta spēle starp Norvēģiju un Kazahstānu risinājās turpinājumā. Šutovs turpināja atvairīt metienus, bet Kazahstānas uzbrukumā Mihailis apslidoja vārtus un centās šādā manierē atspēlēt vienu golu.

28:56 min. Noraidījums Dānijai.Savu komandu mazākumā atstāj Bence Šābo, kurš spēlē ar augsti paceltu nūju.

29:23 min. Ungārija - Dānija 0:2Ēlerss iemet savus otros vārtus mačā, izmantodams vairākumu. Viņš ieslidojas zonā, saņem ripu un ar spēcīgu metienu gūst vārtus.

Sava vairākuma laikā Ungārija pacietīgi saspēlējas, meklējot izdevības bīstamam metienam, tas izdodas vien pēdējās sekundēs, taču ripa aizslīd gar pašu vārtu stabu.

26:18 min. Noraidījums Dānijai.Savu vārtu priekšā pa seju ungāram iesit Matiass Lasens.

Norvēģijas izlase pirmo reizi šajā mačā nerealizēja vairākumu, tomēr norvēģi izveidoja pāris labus momentus pie Šutova vārtiem.

Dānija šobrīd ievērojami nomētā ungārus - 22 metieni pret 4, taču tikai vieni gūti vārti.

23:45 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē. Bekatajevs noraidīts par rupjību.

Vairākumu Ungārija neizmanto. Tā laikā gan izdevās laba izspēle, dāņu vārtsargam Frederikam Dihovam Nisenam bija jāglābj.

22:44 min. Noraidījums Dānijai.Patriks Rasels ķeksē ungāru un nopelna divas minūtes.

Ungārija iztur mazākumu. Pāris reizes vārtsargam Bališam bija jāglābj.

Jau otrā perioda ievadā Dānijai laba iespēja gūt otros vārtus, taču Ēlersa metienu atvaira ungāru vārtsargs.

21:44 min. Norvēģija - Kazahstāna 3:1.Norvēģijas hokejisti realizēja otro vairākumu. Matiass Norstrebo izdarīja metienu, kuru Andrejs Šutovs atvairīja vārtu priekšā. Filips Granāts pasita ripu Mihaelam Hāgam, kurš ar precīzu metienu vārtu augšējā stūrī guva savus otros vārtus spēlē. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657390040778145795

Dānijas un Ungārijas spēlē sācies otrais periods!

Norvēģija - Kazahstāna 2:1. Sācies 2. periods.Norvēģijas hokejisti otro trešdaļu iesāk vairākumā.

Pirmā trešdaļa Tamperē noslēgusies - Dānija ar 1:0 vadībā pret Ungāriju. Dāņiem pieder izteikts pārsvars, taču pagaidām tikai minimāla vadība. Otro periodu viņi varēs sākt vairākumā.

19:46 min. Noraidījums Ungārijai.Uzbrukuma zonā nevajadzīgu noraidījumu nopelna Šanads Erdelijs, kurš bloķē pretinieku.

Norvēģija - Kazahstāna 2:1. Noslēdzies 1. periods.Trešdaļas noslēgumā Savickis pamanījās izdarīt sitienu ar elkoni, kas norvēģiem otrās trešdaļas sākumā dos vairākumu.

15:55 min. Ungārija - Dānija 0:1Dāņi izmanto vairākumu. Šī mača favorītiem jau vairākas minūtes pieder iniciatīva, ko beidzot izdodas izmantot vairākumā. Pēc garākas saspēles nepieskatīts paliek Vinipegas "Jets" uzbrucējs Ēlerss, kurš ripu iemet tukšos vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657383273780375553

15:29 min. Norvēģija - Kazahstāna 2:1Pēc divu vārtu iegūšanas Norvēģija spēlēja nedaudz pasīvāk, un kazahiem biežāk sāka veidoties uzbrukumi. 16. minūtē Matirlans Muratovs pa kreiso malu iegāja uzbrukuma zonā, kur uz vidu piespēlēja Maksimam Muhametovam, un viņš izpildīja precīzu metienu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657382895428997121

14:26 min. Noraidījums Ungārijai.Icvans Baratlis vārtu priekšā nogāž dāni un sarūpē Ungārijai vēl divas soda minūtes.

Arī Dānija savu vairākumu neizmanto. Tā pašās beigās gan bija ļoti bīstams moments, taču vārtsargs Bence Bališs glābj ungārus.

Musorovs izdarīja pirmo Kazahstānas izlases metienu pa Norvēģijas izlases vārtiem. Vārtsargs Haukelands vārtos spēlēja precīzi.

11:27 min. Noraidījums Ungārijai.Vilmoss Gallo nogāž vienu no Dānijas līderiem Nikolaju Ēleru un dodas uz noraidīto soliņa.

Ungārijai vairākumā lāgā nekas neizdodas, neviens metiens pa vārtu taisnstūri. Tas paliek neizmantots.

07:41 min. Noraidījums Dānijai.Dānijai skaitliskā sastāva pārkāpums.

9:06 min. Norvēģija - Kazahstāna 2:0Matiass Treteness no laukuma stūra piespēlēja ripu Olem Julianam Bjogvikam-Holmam. Kazahstānas aizsargs vārtu priekšā nospēlēja neprecīzi, nepārtverot piespēli, un uzbrucējs raidīja ripu zem Andreja Šutova kājsarga.https://twitter.com/SEllisHockey/status/1657380354963959840?ref_src=twsrc%5Etfw

7:48 min. Norvēģija - Kazahstāna 1:0Norvēģi vairākuma apdraudēja vārtus vairākas reizes, taču deviņas sekundes pirms tā beigām Matiass Nostrebo pieturēja ripu un slidoja tuvāk vārtiem. Tad viņš piespēlēja Mihaelam Hāgam, kurš, neapturot ripu, raidīja to Kazahstānas izlases vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657382257764466688

5:57 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē. Norvēģu lielā ofensīva panāca to, ka Danjars nopelnīja noraidījumu par pretinieka turēšanu ar nūju.

Norvēģija bija iespiedusi pretinieku savā aizsardzības zonā. Treteness saņēma piespēli no Oldena, kad viņš bija apslidojis vārtus, bet metiens no asa leņķa mērķi nesasniedza. Kazahi steidza savā pirmajā pretuzbrukumā, bet viens no uzbrucējiem pasteidzās, tāpēc tika fiksēta aizmugure.

Pirmajās minūtēs Tamperē pārāki laukumā acīmredzami ir Dānijas hokejisti. Viņiem jau vairākkārt izdevies atņemt ungāriem ripu to aizsardzības zonā.

Desmit debitantus uz pasaules čempionātu atvedusī Norvēģija spēli iesāka drošāk, apdraudot vārtsarga Šutova vārtus jau trīs reizes. Brīdi vēlāk kazahs Asetovs pēc uzņemtā spēka paņēmiena ar sāpēm pameta laukumu.

Ungārijas un Dānijas mačs Tamperē ir sācies!

Norvēģija - Kazahstāna. Spēle sākusies

Norvēģijas izlase savā pirmajā mačā pasaules čempionātā var priecāties par solīdu atbalstītāju pulku, kuri ir arī diezgan skaļi. Kazahstānai tribīnēs redzami kāds ducis fanu.

Ungārijas un Dānijas izlases savu maču aizvadīs šādos sastāvos

Norvēģijas un Kazahstānas valstsvienības sastāvi spēlei.

Jau pēc pusstundas Tamperē un Rīgā turpināsies ledus kaujas. Pulksten 16:20 Somijā cīņu sāks Ungārija un Dānija, bet Rīgā spēlēs Norvēģija un Kazahstāna.

Francija - Austrija 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Vārtu guvēji: Tims Bozons (19:29 min., vair.), Florians Čakiačvili (60:39 min., vair.) - Tomass Rafls (46:56 min., vair.) Noraidījumi: Džastins Adamo (2 min., 2:56), Aleksandrs Teksjē (5+20 min., 43:39) - Davids Reinbahers (2 min., 17:23) - Bernds Volfs (2 min., 18:38), Olivers Akermans (2 min., 34:28), Marko Rossi (2 min., 58:23), Manuels Ganāls (2 min., 59:08) Metieni pa vārtiem: 28 (12+8+6+2) - 28 (6+10+12+0)

Šveice - Slovēnija 7:0 (2:0, 1:0, 3:0) Vārtu guvēji: Deniss Malgins (12:56 min., vair.), Janiss Mozers (13:29 min.), Nino Nīderreiters (32:47 min., vair.), Deniss Malgins (41:59 min., vair.), Kalvins Turkaufs (43:46 min., vair.), Marko Miranda (50:39 min.), Kristofs Bertšī (57:05 min.) - - Noraidījumi: Mihaels Fora (2 min., 26:14), Marko Miranda (2 min., 45:11) - Roks Tičars (2 min., 12:45), Blažs Gregorčs (2 min., 31:29), Aleksandrs Magovačs (2 min., 40:58), Roberts Saboličs (2 min., 42:58 min.), Tadejs Čimzars (2 min., 48:29), Blažs Tomaževičs (2 min., 59:07) Metieni pa vārtiem: 36 (12+11+13) - 17 (4+7+6)

60:39 min. Francija - Austrija 2:1. Spēle noslēgusiesLielo vairākumu Francija neizmanto, bet drīz pēc tam izmanto vairākumu četratā pret trijiem. Ar plaukstas metienu vārtus gūst Florians Čakiačvili, tomēr protokolā uzrādās, ka vārtu priekšā ripai pieskāries un lidojumu mainījis Saša Treijē.

Francijai liels pārsvars, Bozona metiens trāpa pa ripu. Tad Bozonam vēl viena iespēja, Kikerts ar grūtībām pamana ripu un to piespiež pie ledus.

Francija - Austrija 1:1. Sākas papildlaiks

Francija - Austrija 1:1. Noslēdzies 3. periodsFrancijai milzīga ofensīva, Austrijas vārtsargs Kikerts zaudē nūju. Neticamā kārtā pēdējā sekundē Francija negūst vārtus

Francijai lielais vairākumsAustriešiem vēl viens noraidījums pamatlaika pēdējā minūtē

Francijai vairākumsAustrieši pamatlaika izskaņā paliek mazākumā. Francijas treneri ņem pārtraukumu, lai izrautu uzvaru pamatlaikā

Šveice - Slovēnija 7:0. Spēle noslēgusies

Šveicei vairākumsŠveicieši pēdējā minūtē vēl būs vairākumā

57:05 min. Šveice - Slovēnija 7:0Bertčī izcili nospēlē. Nomāna aizsargu un vārtsagu un tad iemet tukšos vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657347159426228224

Tamperē ripa ieslīd Francijas vārtos, tomēr bija bīstama spēle vārtsarga laukumā un "uzbrukums" vārtsargam, tāpēc tiesneši uzreiz atceļ vārtu guvumu pat bez video atkārtojuma skatīšanās.

Šveice - Slovēnija 6:0Dažas sekundes pēc vairākuma šveicieši gūst sestos vārtus. Slovēņi atkal zaudē ripu savā zonā cīņā pie apmales, saspēle un bez problēmām vārtus gūst Miranda.

Šveice šoreiz nerealizē vairākumu. Nebūs 100%.

46:56 min. Francija - Austrija 1:1Austrijai ilgi nesanāk uzbrukumi. Tad pēc ieiešanas zonā teicami individuāli nospēlē komandas kapteinis Tomass Rafls, izlīdzinot rezultātu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657344057704853504

Šveicei vairākumsŠveicieši realizējuši četrus no četriem noraidījumiem. Vai būs piektais?

Slovēņiem nekāds vairākums. Neizdodas īsti nostāties uzbrukuma zonā, nerunājot par metieniem. Savukārt mazākuma beigās Šveicei moments - Berči salūst nūja metiena brīdī.

Slovēnijai vairākumsSlovēņiem iespēja gūt vismaz vienus vārtus

Austrijai vairākums, Francijai 5+20 noraidījumsPar rupjību noraidījumu saņem Teksjē. Viņam pat varētu dot vairākus sodus - sākumā sitiens pa nūju, seko klupināšana un tad grūdiens apmalē.Pēc video atkārtojuma noskatīšanās, Teksjē saņem lielo sodu 5+20.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657341610324287488

Šveice - Slovēnija 5:0Slovēņi neizmet ripu no zonas, seko ātra saspēle un Šveice ceturto reizi realizē vairākumu. Vārtus gūst Kalvins Turkaufs.

Šveicei vēl viens vairākums

Francija - Austrija 1:0. Sākas 3. periods

Šveice - Slovēnija 4:0Vairākumā laba šveiciešu izspēle. Speciāli viegls metiens vārtu virzienā, cerībā uz ripas pielabošanu. Bet vārtsargs atvaira un no otras malas Malgins raida ripu tukšos vārtos. Malginam jau divi vārti un viena rezultatīva piespēle

Šveicei vairākums

Šveice - Slovēnija 3:0. Sākas 3. periods

https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657337685680476161

Francija - Austrija 1:0. Noslēdzies 2. periods

Austrija mazākumā aizskrēja pretuzbrukumā, bet pēc izspēles metiens lido pāri vārtiem

Šveice - Slovēnija 3:0. Noslēdzies 2. periods

Francijai vairākums

Tamperē otrajā periodā iniciatīvu izdevies pārņemt austriešiem, kuri ir aktīvāki. Austrijai astoņi metieni, kamēr pretiniekiem tikai divi. Tomēr rezultāts joprojām 1:0 Francijas labā.

32:47 min. Šveice - Slovēnija 3:0Šveicei vairāki bīstami momenti, līdz viens moments tiek izmantots.Kuriozs vārtu guvums - slovēņi varēja pārtvert ripu un Malgins pasita ripu vārtu virzienā. Nīderraiters vārtu priekšā pielika nūju un ripa pārlec pāri vārtsarga nūjai.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657333080489873408

Šveicei vairākumsSlovēņi paliek mazākumā. Šveicei laba iespēja atgūt lielāku iniciatīvu un arī palielināt pārsvaru

Slovēņi vairākumā īsti momentus neizveidoja, Šveices hokejisti taktiski gudri nospēlēja, pieturot bieži ripu.

26:14 min. Slovēnijai vairākums

Francija - Austrija 1:0. Sākas 2. periods

Šveice iznieko izcilu iespēju. Šveices pirmo metienu atvaira slovēņu vārtsargs Kroseļs, bet tad Turkhofs varēja iemest tukšos vārtos - metiens nolūst un slovēņu vārtsargs paspēj pārvietoties.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657328483977113600

Slovēņi aktīvi iesākuši 2. periodu, pāris metieni uz vārtiem. Slovēņi parāda, ka Šveice nevar justies nmemaz tik droši.

Šveice - Slovēnija 2:0. Sākas 2. periods

Francija - Austrija 1:0. Noslēdzies 1. periods

19:29 min. Francija - Austrija 1:0Francūži neizmantoja divu vīru pārsvaru, bet tad gūst vārtus vairākumā. Pēc teicamas piespēles precīzi met Tims Bozonshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657324196953989120

18:38 min. Francijai lielais vairākumsAustriešiem vēl viens pārkāpums aizsardzības zonā. Vairāk nekā 40 sekundes francūžiem būs divu vīru pārsvar

Šveice - Slovēnija 2:0. Noslēdzies 1. periodsŠveice pēc divu vārtu pārsvara iegūšanas spēlē atraisītāk un līdz ar to veido bīstamus momentus. Pirmā perioda izskaņā laukumā pilnībā dominēja Šveice

17:23 min. Francijai vairākumsFrancijas bīstamos uzbrukumus Austrijai izdodas apturēt tikai ar noteikumu pārkāpumu

Arēnā Rīga šveicieši neizmanto slovēņu kļūdu aizsardzībā, bet uzreiz seko Slivēnijas pretuzbrukums, kurā gan Šveices vārtsargs Leonardo Dženoni paliek nepārspēts.

Francijai laba ofensīva, ripa ilgi bija vārtu priekšā, bet pirmais to pamana un pie sevis savāc austriešu vārtsargs Kikerts

13:29 min. Šveice - Slovēnija 2:0Slovēņi kļūdās savā zonā, seko teicams un precīzs Mozera plaukstas metiens - ripa atkal "devītniekā". Divi vārti 33 sekunžu laikā.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657320860984963073

12:56 min. Šveice - Slovēnija 1:0Šveicieši ātri izspēlē kombināciju pēc uzvarēta iemetiena un Deniss Malgins ar spēcīgu šāvienu trāpa "devītniekā"https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657320146476888065

12:42 min. Šveicei vairākumsSlovēnis Tičars par ķeksēšanu saņem sodu

Šveicei liels pārsvars, bet Slovēnija teicami spēlē aizsardzībā un pretiniekiem īsti bīstami momenti nav bijuši. Šveicei arī astoņās minūtēs tikai trīs metieni. Devītajā minūtē pirmais moments Slovēnijai, vārtu priekšā pēc ripas lidojuma maiņas varēja but arī gols.

Austrija trešajā minūtē ieguva vairākumu, bet īsti neko bīstamu neizveidoja divu minūšu laikā.

Arēnā Rīga pārliecinoši pirmās piecas minūtes aizvada šveicieši, kuri Rīgā pirms čempionāta labi iepazīna arēnu divās pārbaudes spēlēs. Arī "uz papīra" šveicieši ir spēles favorīti.

Francija - Austrija. Spēle sākusieshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657318213829681152

Šveice - Slovēnija. Spēle sākusies

Pasaules hokeja čempionāts Rīgā un Tamperē uzņem apgriezienus. Sestdien, 13. maijā, hokeja faniem sešas spēles visas dienas garumā.Dienu Tamperē "iesildīs" Francija un Austrija, bet "Arēnā Rīga" ledu "griezīs" Šveices un Slovēnijas hokejisti. Spēļu sākums pulksten 12:20.