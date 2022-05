PČ zināmi visi ceturtdaļfināla pāri; 'saldajā ēdienā' Zviedrijas un Kanādas duelis

Tikai pēc pēdējām priekšsacīkšu spēlēm pasaules čempionātā hokejā Somijā noskaidrojušies visi ceturtdaļfināla pāri.

Pirms vakara spēlēm bija zināmi visi ceturtdaļfināla dalībnieki, bet nebija zināmi trīs no četriem pāriem. Ja Kanādas uzvara ar 7:1 pār Franciju neietekmēja komandu kārtību un labākā četrinieka secību Helsinku grupā (Šveice, Vācija, Kanāda, Slovākija), tad Tamperē pēdējā spēlē kļuva zināms priekšsacīkšu noslēguma kopvērtējums. Somija ar uzvaru pār čehiem nodrošināja sev pirmo vietu Tamperes grupā, otrā palika Zviedrija, čehi bija trešie, bet ASV kā ceturtā iekļuva izslēgšanas turnīrā.

Līdz ar to ceturtdien, 26. maijā, vienā no ceturtdaļfināla spēlēm pašreizējā pasaules čempione Kanāda tiksies ar Zviedriju, kas pirms gada Rīgā pirmo reizi vēsturē neizkļuva no grupu turnīra. Vēl ceturtdaļfinālos mājiniece Somija spēlēs pret Slovākiju, Vācija tiksies ar Čehiju, bet pagaidām zaudējuma rūgtumu neizjutusī Šveice spēlēs pret ASV valstsvienību.

Pāru uzvarētāji sestdien, 28. maijā, tiksies pusfinālā, bet fināls un spēle par bronzu būs svētdien, 29. maijā. Pusfināla pāri tiks noskaidroti tikai pēc visu dalībnieku noskaidrošanas.

