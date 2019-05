Latvijas hokeja valstsvienības kapteinis Lauris Dārziņš intervijā Starptautiskajai hokeja federācijai (IIHF) pauda lepnumu par komandu un trīs vārtu guvēju Robertu Bukartu, savukārt Zviedrijas izlases uzbrucējs Eliass Petersons atzīmēja, ka spēle starp abām vienībām bijusi pietiekami asa.

Jau vēstīts, ka Latvijas valstsvienība aizraujošā spēlē pret Zviedrijas izlasi veselas divas reizes atradās vadībā, bet spēles izskaņā pie rezultāta 4:4 nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, lai censtos uzvarēt un turpinātu cīņu par vietu ceturtdaļfinālā. Iespēja gan palika neizmantota, turklāt Zviedrija vēl paguva raidīt ripu tukšos vārtos, panākot uzvaru 5:4.

“Mūsu mērķis bija uzvarēt un izcīnīt trīs punktus, lai saglabātu cerības uz ceturtdaļfinālu. Domāju, ka atdevām visu, ko varējām. Katrā maiņā cīnījāmies un centāmies aizvadīt trīs kvalitatīvus periodus. Esmu lepns par puišiem. Diemžēl, bet uzvarai ar to nepietika," izteicās Lauris Dārziņš.

Trīs vārtu guvumus jeb "hat-trick" šajā spēlē sasniedza uzbrucējs Roberts Bukarts. Vienus no hokejistam ieskaitītajiem vārtiem gan sarūpēja paši zviedri. Matiass Ekholms, metot ripu ārā no zonas, trāpīja Luī Ēriksonam pa kājām, ripai pēc rikošeta nokļūstot Zviedrijas izlases vārtos.

"Esam ļoti priecīgi, ka viņš spēja šādā līmenī gūt trīs vārtus. Viņš ir ļoti labs metējs, kā arī lielisks komandas biedrs, tāpēc viņš bija to pelnījis," prieku par Bukarta sniegumu pauda izlases kapteinis.

Gan IIHF, gan Kanādas televīzijas kanāla TSN uzmanību izpelnījās Zviedrijas hokejists Eliass Petersons, kurš pēc rezultāta atklāšanas pirmajā periodā, Latvijas izlases rezervistu soliņam veltīja izaicinošu skatienu.

Elias Pettersson (@Canucks) with an absolute SNIPE on the powerplay for Team Sweden. Pettersson then gave a Latvian player his signature death stare afterwards. 🤣#IIHFWorlds 🇸🇪 pic.twitter.com/G4h9A34vkc