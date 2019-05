Pirmajos PČ pēcspēles metienos virsroku gūst Dānija

Dānijas hokeja izlase, atspēlējoties no divu vārtu deficīta, sestdien Košices grupā izcīnīja uzvaru 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 1:0) pret Francijas valstsvienību, savu pārākumu pierādot 2019. gada pasaules čempionāta pirmajos pēcspēles metienos.

Spēli pārliecinošāk uzsāk Dānijas izlase, taču to no ritma šķietami izsita pārtraukums, kas radās, no vietas izkrītot vienai no laukuma stiklotajām apmalēm. Francija pēc pauzes gandrīz vai nekavējoties nopelnīja skaitlisko pārsvaru un izvirzījās vadībā.

Dāņi gan veica atbildes triecienu, pirmās trešdaļas pēdējā minūtē paspējot gūt divus vārtus.

Kuriozs atgadījums notika spēles otrajā periodā, kad Olivjē Dame-Malka pārsteidza Dānijas vārtu vīru Sebastianu Damu ar metienu no laukuma centra apļa, panākot 2:2 un izlīdzinot spēles rezultātu. Damiens Flerī un Valentīns Klero trešdaļas vidusdaļā atzīmējas ar franču trešajiem un ceturtajiem vārtiem, bet pirms došanās atpūtā Nacionālās hokeja līgas (NHL) uzbrucējs Larss Ellers samazināja deficītu.

Spēles pēdējais periodā Jespers Jensens spēja izlīdzināt rezultātu, turklāt gan dāņi, gan franči varēja arī izraut uzvaru, izniekojot vairākas lieliskas vārtu gūšanas iespējas.

Stiprākā vienība bija jānoskaidro čempionāta pirmajā papildlaikā, kā arī pēc tam – pirmajos pēcspēles metienos. Tajos Dānija guva vadību jau pēc pirmo metienu sērijas, bet Francijas izlases kapteinis Damiens Flerī, izpildot piekto "bullīti", rupji kļūdījās, ļaujot ripai nošļūkt no nūjas lāpstiņas.

Tādējādi Dānijas izlase turnīra tabulā nopelnījusi divus punktus, pateicoties pēcspēles metieniem, kurā dāņi izcēlās ar trim vārtu guvumiem, bet pretinieki ar diviem.

Dānija - Francija 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 1:0)

Vārtu guvēji: Frederiks Storms (19:06 min.), Markuss Lauridsens (19:56 min., vair.), Larss Ellers (35:29 min.), Jespers Jensens (46:34 min.), Frederiks Storms (65:00 min.) - Šarls Bertrāns (8:55 min., vair.), Olivjē Dame-Malka (24:08 min.), Damiens Flerī (32:21 min.), Valentīns Klero (33:55 min., vair.)

Soda minūtes: 8 - 8

Metieni pa vārtiem: 38 (13+14+8+3) - 28 (4+12+9+3)