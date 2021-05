Pirmos vārtus PČ Rīgā gūst KOK hokejists Burdasovs

Pirmos vārtus Rīgā notiekošajā pasaules čempionātā hokejā piektdien, 21. maijā, guva KOK (Krievijas Olimpiskās komandas) uzbrucējs Antons Burdasovs.

OSC ledus arēnā notiekošajā KOK mačā pret Čehijas izlasi Burdasovs vārtus guva spēles piektajā minūtē, precīzi metot brīdī, kad Čehijai laukumā atgriezās noraidītais spēlētājs pēc divu minūšu soda izciešanas. Burdasovam padevās teicams plaukstas metiens vārtu "devītniekā".

Piecas minūtes vēlāk Čehija panāca neizšķirtu 1:1 - Jakubs Fleks ar plaukstas metienu padusē pārspēja KOK vārtsargu Aleksandru Samonovu.

That didn't take long. @russiahockey scores the first goal of the #IIHFWorlds 2021!🚨#RUSCZE #Hockey #IceHockey #Goal pic.twitter.com/y3MapvQERh