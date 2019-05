Robertu Bukartu 'izslēgušais' austrietis Peters izlaidīs vienu spēli

Austrijas izlases hokejists Patriks Peters par rupjību pret Latvijas izlases uzbrucēju Robertu Bukartu saņēmis vienas spēles diskvalifikāciju, bet izvairījies no bargāka soda, informē IIHF.

Pirmā perioda 12. minūtē Peters "izslēdza" Robertu Bukartu, kurš bija bez ripas. Tiesneši novērtēja austrieša darbību kā sitienu galvas un kakla rajonā, par ko pienākas lielais 5+20 minūšu sods.

IIHF norāda, ka Peters ar plecu trāpījis Robertam Bukartam galvas un kakla rajonā, turklāt austrieša slidas nav bijušas uz ledus. Tādējādi Peters lēcienā ir ietriecies Latvijas uzbrucējā. IIHF gan bargāk nesodīja austrieti, un Peters izlaiž svētdien maču pret spēcīgo Krievijas izlasi.

Peter Patrick with a dirty hit on Roberts Bukarts. It's a five minute major and a game misconduct. pic.twitter.com/uA0QA9AYmT