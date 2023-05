Šilovs – pasaules čempionāta vērtīgākais spēlētājs

Latvijas izlases vārtsargs Artūrs Šilovs atzīts par 2023. gada pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju.

22 gadus vecais Šilovs ir pirmais Latvijas hokejists, kurš saņem pasaules čempionāta vērtīgākā spēlētāja balvu, kas tiek piešķirta kopš 1999. gada.

Pirms tam turnīrā tika pasniegtas balvas labākajiem hokejistiem katrā pozīcijā, un divas reizes šajā godā bijuši Latvijas hokejisti, okupācijas laikā spēlējot PSRS izlasē. 1977. gadā par labāko uzbrucēju atzina Helmutu Balderi, bet 1990. gadā labākais vārtsargs bija Artūrs Irbe, kurš šogad bija Latvijas izlases treneris.

Tāpat Šilovs ir tikai ceturtais hokejists mūsdienās, kurš atzīts par pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju, nespēlējot finālā.

Lai gan Šilovs pasaules čempionātā bija tikai sestais vārtsargu statistikā, viņš bija viens no komandas līderiem, kas palīdzēja valstsvienībai vēsturiski izcīnīt bronzas medaļas pirmo reizi Latvijas vēsturē. Pasaules čempionāta pirmajā spēlē pret Kanādas valstsvienību Latvijas vārtos stājās Ivars Punnenovs, bet jau piektajā minūtē pēc ielaistajiem diviem vārtiem viņa vietā laukumā devās Šilovs. Visu atlikušo laiku – deviņās spēlēs un praktiski trijos periodos – Latvijas vārtus neaizstājami sargāja Šilovs. Viņš atvairīja 258 no 280 metieniem, vidēji mačā ielaižot 2,20 ripas un atvairot 92,14% metienu. Šilovs bija vienīgais no TOP 10 vārtsargiem, kurš sargāja savas valstsvienības vārtus praktiski visos mačos (neskaitot pirmās nepilnas piecas minūtes pirmajā spēlē).

Šilovs līdz ar to tika iebalsots arī pasaules čempionāta simboliskajā izlasē, ko izvēlējās mediji, un saņēma pasaules čempionāta labākā vārtsarga balvu, ko noteica rīkotāju direktorāts. Par pasaules čempionāta labāko uzbrucēju rīkotāju izvēlē atzīts vācietis Džejs Džejs Peterka, bet par labāko aizsargu Makenzijs Vīgers.

Savukārt mediju simboliskajā izlasē kopā ar Šilovu, Vīgeru un Peterku iebalsoti aizsargs Morics Zeiders (Vācija), kā arī uzbrucēji Roko Grimaldi (ASV) un Dominiks Kubaliks (Čehija). Interesanti, ka Kubaliks un Čehijas izlase nespēlēja pasaules čempionāta pusfinālā, kopvērtējumā ieņemot tikai vien astoto vietu, tomēr iekļuva simboliskajā izlasē.