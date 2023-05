Somija pēc vētraina sākuma nosargā uzvaru pret Austriju

Somijas hokeja izlase sestdien Tamperē pasaules čempionāta A grupas mačā ar 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) uzvarēja Austriju.

Somijas izlases labā vārtus iemeta Kasperi Kapanens, Anti Suomela un Ahti Oksanens. Tikmēr Austrijai vienīgo reizi izcēlās Dominiks Cvergers.

Šī cīņa sākās vētraini. Rezultāts tika atklāts jau otrajā minūtē – austrieši viduszonā zaudēja ripu, kas Kapanenam ļāva vienam izskriet pretī vārtsargam Davidam Madleneram un gūt skaistus vārtus. Kaut dueļa ievadā Somijai piederēja liels pārsvars, piektajā minūtē austrieši atbildēja ar izcilu pretuzbrukumu, izmantojot pretinieku kļūdu. Šoreiz viduszonā pie ripas tika jau Austrija, un uz vārtiem izskrēja Cvergers, panākdams neizšķirtu.

Ilgi šāds rezultāts uz tablo nebija, jo jau astotajā minūtē Somija elegantā stilā no jauna izvirzījās vadībā – Oli Mata veica filigrānu piespēli uz vārtu priekšu, un atmuguriski ripu vārtos raida Suomela.

Antti Suomela tips it in and puts @leijonat back in front😎🆒 1-2 #IIHFWorlds #AUTFIN pic.twitter.com/DFFArAAWiP