Somijas hokejisti aizraujošā cīņā ceturto reizi kļūst par pasaules čempioniem

Par 2022. gada pasaules čempioniem hokejā svētdien kļuva Somijas valstsvienība, kas finālā savu skatītāju priekšā Tamperē ar rezultātu 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0) pagarinājumā pārspēja Kanādas valstsvienību, kas pamatlaikā paveica iespaidīgu atspēlēšanos.

Somijas izlase pasaules čempionātu rīkoja devīto reizi, un pirmo reizi savās mājās tika pie godalgas. Tāpat somi kļuva par otro valstsvienību, kas vienā gadā spējusi triumfēt gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātā. Iepriekš tas 2006. gadā izdevās Zviedrijai. Vēl Somijas izlases spēlētājs Valteri Filpula kļuva par 30. hokejistu, kurš spējis savā karjerā izcīnīt pasaules čempiona titulu, olimpisko zelta medaļu un Stenlija kausu.

Spēles sākumā Kanādas hokejisti darbojās ļoti agresīvi un radīja iespējas gūt vārtus, taču somi šo ofensīvu izturēja un izlīdzināja spēles gaitu. Pirmajās 20 minūtēs līdzīgajā cīņā vārtus neviena no komandām tā arī neguva.

Otrajā trešdaļā līdz pirmajām vārtu guvumam bija jāgaida tikai četras minūtes. Kanādas izlases vairākumā Deimons Sīversons saspēlējās ar Metjū Barzalu, kurš teicami piespēlēja Dilanam Kozensam uz otru uzbrukuma zonas pusi, un viņš, neapturot ripu, raidīja to tuvējā vārtu augšējā stūrī. Somijas izlase laukumā pārvaru ieguva pēc spēlēšanas vairākumā, bet vārtus gūt šajā trešdaļā nespējā.

Trešajā trešdaļā kanādieši četru minūšu laikā nopelnīja trīs noraidījumus, no kuriem trešais bija ļoti strīdīgs. Kouls Silindžers pie laukuma apmales pacēla nūju Miro Heiskinenam, kuram paša nūja trāpīja pa seju. Tiesneši epizodi novērtēja nepareizi, dodot somiem divu vīru vairākumu.

Somi to realizēja piecu sekunžu laikā. Miro Heiskanens izdarīja metienu garām vārtiem, ripa no laukuma apmales nonāca tieši uz nūjas Mikaelam Granlundam, kurš guva vārtus. Šajā epizodē traumu guvu Kanādas vārtsargs Kriss Drīgers, tāpēc viņa vietā vārtos stājas Mets Tomkinss.

Somi turpināja spēlēt vairākumā, un 46. minūtē Granlunds izmantoja teicamo pozīciju, lai raidītu ripu vārtu tuvējā augšējā stūrī. 55. minūtē somi panāca divu vārtu pārsvaru, kad Joels Armija savāca ripu pēc Juho Lammiko uzvarētā iemetiena un izdarīja precīzu metienu tuvējā vārtu augšējā stūrī.

Taču kanādieši atkal galotnē spēja atspēlēties, gluži kā ceturtdaļfinālā pret Zviedriju. Vispirms Zeks Vaitklauds bija precīzs pēc Metjū Barzala piespēles, savukārt 59. minūtē Kanāda spēlēja bez vārtsarga un ar sešiem laukuma spēlētājiem. Kanādieši darbojās uzbrukuma zonā, Barzals piespēlēja Maksam Komtuā, kurš ripu dabūja pāri Jusi Olkinuoras plecam.

Uzvarētāju noskaidrot tā arī neizdevās, tāpēc mačs turpinājās ar pagarinājumu, kurā komandas spēlēja ar trim laukuma spēlētājiem.

Somijas izlase uzvaru izrāva pagarinājuma septītajā minūtē, kad pēc Granlunda piespēles vairākumu realizēja Sakari Manninens.

Somijas izlasei ceturto reizi izdevās triumfēt pasaules čempionātā, bet Kanāda 16. reizi samierinājās ar sudrabu. Kanādiešu kontā ir 27. zelta medaļas. Abas valstsvienības finālā tikās trešo pasaules čempionātu pēc kārtas.

