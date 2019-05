Somijas hokejisti atstāj pasaules čempioni Zviedriju ārpus pusfināla

Somijas hokeja izlase ceturtdien, 23. maijā, pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā atspēlēja divu vārtu deficītu un ar 5:4 pagarinājumā pieveica pēdējo divu gadu pasaules čempioni Zviedriju.

Tādējādi zviedri pēc diviem pasaules čempionu tituliem šoreiz palika bez medaļām. Kopš 2001. gada Zviedrijas izlase tikai ceturto reizi nespēja iekļūt labāko četriniekā. Somijas izlase, kas pērn Dānijā neiekļuva pusfinālā, tagad cīņā par iekļūšanu finālā tiksies ar zaudējuma rūgtumu pagaidām neizjutušo Krieviju.

Jau spēles 60. sekundē Niko Mikola ar gūtajiem vārtiem "pieklusināja" zviedrus, kas gan ātri atguvās. Spēles trešajā minūtē Jons Klingbergs izlīdzināja rezultātu, vairākumā pēc skaistas saspēles raidot ripu jau praktiski tukšos vārtos. Pirmā perioda izskaņā paveicās Zviedrijas izlasei, bet nepaveicās somiem – pec Olivera Ekmana-Larsona metiena ripa trāpīja pa Patrika Hornkvista nūju, bet pie vārtiem atsitās pret Henri Jokiharju slidu un ieslīdēja vārtos.

Otrā perioda 25. sekundē pēc skaista solo gājiena Eliass Petersons panāca zviedriem jau divu vārtu pārsvaru, bet Somijas izlase nesalūza un spēja atspēlēties. Pēc Peteri Lindboma metiena ripa no zviedru aizsarga nedaudz mainīja lidojuma trajektoriju un ielidoja vārtos, bet otrās trešdaļas vidū Jani Hakanpā ar spēcīgu metienu izlīdzināja rezultātu.



Otrās trešdaļas pēdējā minūtē pēc Ērika Gustafsina spēciga metiena nefiksēja vārtu guvumu, bet vēlāk pauzē devās skatīt video atkārtojumu. Tajā redzams, ka ripa no vārtu staba trāpa pa kameru un izlido laukumā, tādējādi tiesneši skaitīja vārtu guvumu – 4:3 Zviedrijas labā pirms pēdējām pamatlaika 20 minūtēm.

#ICYMI Here's the @Trekronorse goal by Gustafsson that destroyed the net cam, and possibly Finland's dreams? #FINSWE #IIHFWorlds

Somiem visu trešo periodu īsti nekas neizdevās, zviedri labi aizstāvējās (pēdējā trešdaļā Zviedrijai tikai tris metieni pa vārtiem) un nedeva konkurentiem īsti veidot vārtu gūšanas iespējas. Divas minūtes pirms pamatlaika beigām Somijas treneri nomainīja vārtsargu pret vēl vienu uzbrucēju un šo skaitlisko vairākumu ātri spēja izmantot – vārtu priekšā izveicīgāks bija Marko Antila, iebakstot ripu vārtos.

Par spēles galveno varoni kļuva Sakari Maninens, kurš pirms tam spēlē asisteja trijos no četriem vārtu guvumiem. Pagarinājuma otrajā minūtē Zviedrija neizmantoja savu iespēju, bet Somijas uzbrukumā Maninens ar plauksts metienu raidīja ripu precīzi tālajā vārtu "devītniekā".

Perfect shot that grazed the shoulder of Lundqvist wins it for Manninen and @leijonat #FINSWE #IIHFWorlds

Watch all the best highlights on https://t.co/UN4KhitcC3