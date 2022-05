Somu vārtsargs Olkinuora atzīts par pasaules čempionāta MVP

Par 2022. gada pasaules čempionāta hokejā vērtīgāko spēlētāju atzīts jaunās pasaules čempiones Somijas izlases vārtsargs Jusi Olkinuora.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Olkinuora finālā atvairīja 19 no 22 metieniem, bet Somija aizraujošā cīņā pagarinājumā ar 4:3 pieveica Kanādu.

31 gadu vecais somu vārtsargs bija viens no galvenajiem Somijas izlases "vilcējiem" visa turnīra gaitā. Olkinuora vārtos bija astoņās no desmit spēlēm, četros mačos nostāvot "sausā". Turnīra gaitā Olkinuora atvairīja 94,83% metienu (165 no 174 metieniem), kopā ielaižot tikai deviņus vārtus.