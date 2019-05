Sparīgā Itālija 'bullīšos' pārsteidz Austriju un triumfē izdzīvošanas spēlē

Vietu 2020. gada pasaules hokeja čempionāta elites divīzijā pirmdien nodrošināja Itālijas izlase, kas ar 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) Bratislavas grupas spēlē pieveica Austrijas valstsvienību un tādējādi piespieda pretiniekiem izkrist uz 1. divīziju.

Izdzīvošanas mačs tika sākts mierīgā gultnē līdz spēles desmitajā minūtē varenus vārtus guva Itālijas hokejists Entonijs Bardaro, kurš ar varenu pauzi apspēlēja Dominiku Hainrihu un raidīja ripu tuvējā vārtu stūrī.

Zaudētie vārti piespieda pamosties arī Austriju, kuras labā divas minūtes vēlāk ar atkārtotu metienu izcēlās Manuels Ganāls. Taču vadību komandai jau panāca Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs Mihaels Rafls, kurš bez ripas apsteidza Ivanu Taufereru un pārspēja vārtsargu Andreasu Bernardu no vārtu priekšas.

Arīdzan otrās trešdaļas sākums atgādināja spēles sākumu. Spēle šķita pietiekami mierīga līdz itāliešiem padevās pāris bīstami uzbrukumi. Vienu no tiem realizēja Simons Kostners, bet pašās perioda beigās izturētu pauzi piekopa Marko Rosa, kurš panāca jau 3:2 Itālijas labā.

Austriju vēlreiz glāba Filadelfijas "Flyers" uzbrucējs Mihaels Rafls, kurš izrādījās veiklāks pie Andreasa Bernarda vārtiem un izlīdzināja rezultātu. Atlikušajā pamatlaika daļa`iespējas bija abām komandām, turklāt Itālija četras minūtes pirms tā beigām vēl guva iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā. Komandu likteņa atrisināšanai gan bija nepieciešamas vairāk nekā 60 minūtes.

Spēles papildlaikā pa vienai izcilai iespējai bija abām izlasēm, taču vārti palika neiekaroti.

Izlašu liktenis bija jānoskaidro pēcspēles metienos. Pēc pirmajiem pieciem metieniem rezultāts bija neizšķirts 2:2. Septīto metienu Austrijas labā nerealizēja Peters Šnaiders, bet Šons Makmonagls vēlreiz gan nekļūdījās. Vārtos nonāca gan ripa, gan uz ledus "nosēdinātais" Davids Kikerts.

