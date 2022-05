Šveice pēc vētraina sākuma pieveic Kanādu un vienīgā PČ turpina perfekti

Šveices hokeja izlase 2022. gada pasaules hokeja čempionātā vienīgā izcīnījusi uzvaras visās piecās aizvadītajās spēlēs, nostiprinoties A grupas līderpozīcijā.

A apakšgrupas līderu duelī Šveices izlase ar rezultātu 6:3 (3:3, 1:0, 2:0) pārspēja Kanādas valstsvienību.

Šveices izlases uzbrucējs Andreass Ambīls aizvadīja savu 120. spēli pasaules čempionāta elitē, kļūstot par rekordistu aizvadīto spēļu ziņā.

Spēles ceturtajā minūtē Timo Meiers tika noraidīts uz piecām minūtēm pēc ļoti asa spēka paņēmienu, iegrūžot apmalē Zeku Vaitklaudu. Kanādieši savu piecu minūšu vairākumu nerealizēja, taču tad Šveices uzbrukumā Niko Hišīrs nocīnījās vārtu priekšā pēc Tobiasa Geizera metiena, izbakstīja ripu no vārtsarga kājsarga apakšas un iedabūja to vārtos. Kanādas treneri pieprasīja, lai tiesneši šo epizodi izvērtētu video atkārtojumā. Pēc tā noskatīšanās vārtu guvums tika atcelts.

12. minūtē Kanāda izvirzījās vadībā, kad tā teicami pārgāja no aizsardzības zonas uzbrukumā. Kents Džonsons ieslidoja aizvārtē un izdarīja metienu pa Leonardi Dženoni muguru. Šveices izlases vārtsargs nepaspēja ieņemt labāku pozīciju, un no viņa ripa iekrita vārtos. 59 sekundes vēlāk Šveice izlīdzināja rezultātu, kad Mihaels Fora pozicionālā uzbrukumā izdarīja metienu no distances, bet ripa pēc rikošeta vārtu priekšā pārsteidza Kanādas vārtsargu Loganu Tompsonu.

Kanādieši atguva vadību, turklāt izdarīja to mazākumā. Adams Lourijs pārtvēra ripu pēc paviršas šveiciešu piespēles neitrālajā zonā un izgāja pret vārtsargu, un ripu raidīja starp Leonardo Dženoni kājsargiem.

Taču brīdi vēlāk Dīns Kukans pieturēja ripu un slidoja dziļāk zonā, līdz izdarīja metienu no asa leņķa, ar trāpīju tuvējā vārtu stūrī realizējot vairākumu.

Fantastiskais hokejs turpinājās, un 20. minūtē Dreiks Batersons pēc Meta Barzala izcīnītās ripas pie laukuma apmales izdarīja precīzu metienu,atrodoties pretī vārtiem. Taču pirmais periods noslēdzās neizšķirti. Šveices izlase trešdaļas pēdējās sekundēs uzvarēja iemetienā, Jonass Zīgentālers kreisajā malā saņēma piespēli un raidīja ripu vārtos.

Šveices izlase spēlēja vairākumā, kuru izdevās realizēt. Pēc Vaitklauda neveiksmīgā mēģinājuma ripu izmest ārā no savas zonas, Kukans savāca ripu un piespēlēja Niko Hišīram, kurš pēc nelielas pauzes precīzi meta no labās malas. Turpinājumā spēles gaita norimās, bet desmit minūtes vēlāk Makss Komtuā no vārtu priekšas ar akrobātisku metienu norībināja vārtu pārliktni.

Trešās trešdaļas sākumā Šveices hokejists Dario Simeons neitrālajā zonā izcīnīja ripu, un Deniss Malgins ar piespēli izvirzīja Piusu Zuteru smailē. Viņš devās dziļāk uzbrukuma zonā, līdz izdarīja precīzu metienu Logana Tompsona sargātajos vārtos. Šveicieši lieliski atvairīja visus kanādiešu mēģinājumus gūt vārtus, bet divas minūtes pirms spēles beigām Meiers no savas zonas raidīja ripu tukšajos kanādiešu vārtos, kad viņi mēģināja spēlēt ar sešiem laukuma spēlētājiem.

Šveices izlase ar 15 punktiem piecās spēlēs ir līderpozīcijā A grupā, bet Kanādas kontā ir 12 punkti.

Kanāda – Šveice 3:6 (3:3, 0:1, 0:2).

Vārtu guvēji: Kents Džonsons (11:52 min., 1:0), Adams Lourijs (14:11 min., 2:1, maz.), Dreiks Batersons (19:02 min., 3:2) – Mihaels Fora (12:51 min., 1:1), Dīns Kukans (15:33 min., 2:2, vair.), Jonass Zīgentālers (19:52 min., 3:3), Niko Hišīrs (26:13 min., 3:4, vair.), Piuss Zuters (43:41 min., 3:5), Timo Meiers (58:01 min., 3:6)

Metieni pa vārtiem: 25 (12+7+6) – 26 (13+5+8)

Noraidījumi: 8 – 9