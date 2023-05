Šveices hokejisti aizraujošā mačā Rīgā pieveic Slovākiju, turpinot izcilo čempionāta sākumu

Pie ceturtās uzvaras tikpat mačos pasaules čempionātā Rīgā ceturtdien tika Šveices hokeja izlase.

B grupas mačā Rīgā šveicieši ar 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) uzvarēja Slovākijas valstsvienību.

Šveices labā vārtus guva Jonass Zīgentālers, Nino Nīderraiters, Kristians Marti, Gētens Hāss, kamēr slovākiem atzīmējās Andrejs Kudrna, Pavols Regenda.

Šveices un Slovākijas cīņa "Arēnā Rīga" aizritēja aizraujošā hokejā. Sākumā izteikts pārsvars piederēja šveiciešiem, kas sestajā minūtē pēc savas ofensīvas tika pie iemetiena pretinieku zonā, pēc kura precīzu metienu no zilās līnijas izpildīja Zīgentālers. Šveice uzbruka ievērojami vairāk, bet 25. minūtē šī izlase izmantoja slovāku kļūdu un atņēma viņiem ripu – uzbrukumā divatā pret vienu aizsargu metās Andress Ambīls, kurš lieliski piespēlēja Nīderraiteram, viņam arī atklājot rezultātu.

Tomēr vienas ripas atgūšanai slovākiem bija nepieciešama tikai 21 sekunde - viņi metās uzbrukumā, piespēli uz vārtu priekšu saņēma Andrejs Kudrna, kurš ar metienu no tuvas distances samazināja pretinieku pārsvaru līdz minimumam. Pēc vārtu guvuma Slovākijas hokejisti ievērojami aktivizējās, taču savā vairākumā nospēlēja neveiksmīgi un turklāt tikai ar noteikumu pārkāpumu apturēja šveiciešu izgājienu uz vārtiem. Par to tiesneši nozīmēja "bullīti", tomēr Šveices zvaigznes Kevina Fialas izgājienu neitralizēja vārtsargs Samuels Hlavajs.

Savukārt otrā perioda pēdējā minūtē Slovākija veiksmīgi bija atspēlējusies no 0:2 iedzinēju lomas, jo vairākumu izmantoja Pavols Regenda, būdams pirmais pie vārtsarga atsistās ripas. Trešajā trešdaļā turpinājās aktīvs hokejs abu komandu izpildījumā, taču 47. minūtē pēc iemetiena pretinieku zonā Šveice meta no distances un trāpīja mērķī. Metējs bija Kristians Marti, kura raidītā ripa vārtos gan ielidoja pēc rikošeta no slovāku hokejista.

Mača izskaņā Šveice meistarīgi nosargāja uzvaru, neļaujot slovākiem pat īsti cerēt uz neizšķirtu, turklāt noslēgumā iemeta ripu arī tukšos pretinieku vārtos.

Šveice tādējādi turpina lielisko turnīra sākumu - četras uzvaras četrās spēlēs un 12 punkti, kas B grupā dod pirmo vietu. Slovākija ar četriem punktiem ir piektā, uzreiz aiz piecus punktus iekrājušās Latvijas.

Šveice - Slovākija 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Vārtu guvēji: Jonass Zīgentālers (5:07 min., 1:0), Nino Nīderraiters (24:47 min., 2:0), Kristians Marti (46:51 min., 3:2), Gētens Hāss (59:25 min., 4:2, tukšos vārtos) - Andrejs Kudrna (25:08 min., 2:1), Pavols Regenda (39:29 min., 2:2, vair.)

Soda minūtes: 4 - 6

Metieni pa vārtiem: 36 - 13