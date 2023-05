Pirmdien Latvijas izlases hokejistu sagaidīšanas pasākumā Rīgā pie Brīvības pieminekļa bija pulcējušies vismaz 30 000 līdzjutēju, liecina Valsts policijas (VP) aplēses.

VP preses pārstāve Simona Grāvīte teica, ka kopumā pasākums aizritējis bez būtiskiem incidentiem un starpgadījumiem, tomēr policija turpina pilsētā uzraudzīt sabiedrisko kārtību un drošību.

No Latvijas hokeja izlases sagaidīšanas pasākuma pie Brīvības pieminekļa slimnīcās nogādāti četri cilvēki, informēja Neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).

Latvians do know how to celebrate a W #IIHFWorlds pic.twitter.com/56C3D1KioC