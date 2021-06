Video: PČ hokejā TOP 10 iekļūst Latvijas neizmantotā iespēja pret Kanādu

Noslēdzoties 2021. gada pasaules hokeja čempionātam Rīgā, Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) publicējusi turnīra labākos momentus.

Pasaules čempionāta mājiniece Latvijas izlase šajā TOP 10 pieminēta saistībā ar neizmantotu iespēju mačā pret Kanādu. Latvijas izlase PČ ievadā ar 2:0 pieveica Kanādu, bet trešajā periodā Rodrigo Ābols neizmantoja lielisku iespēju panākt 3:0, izcili nospēlējot kanādiešu vārtsargam Dārsijam Kemperam. Šī epizode izvēlēta kā ceturtā iespaidīgākā visā čempionātā.

Visu goda pjedestālu šajā TOP 10 ieņem kanādieši. Trešajā vietā ierindota epizode no pasaules čempionāta pusfināla, kurā Kanāda ar 4:2 pieveica ASV izlasi. Pēdējās trešdaļas sākumā Kanādas pretuzbrukumā turnīra vērtīgākais spēlētājs Endrjū Mandžapane filigrāni pārspēja amerikāņu vārtsargu Kelu Pītersenu, panākot 3:1.

Otrajā vietā ierindots kanādiešu uzvaras gols ceturtdaļfinālā pret Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandu. Pagarinājumā izcili nospēlēja Trojs Stečers, kurš vispirms ar pauzi apspēlēja vienu KOK vienības hokejistu, bet tad ar māņkustību tika garām jau otram, atstājot ripu pa metienam Endrjū Mandžapanem. Uzbrucējam atlika to raidīt pustukšos vārtos.

Savukārt pirmajā vietā ierindots Kanādas izlases zelta vārtu guvums – finālā pagarinājumā pret Somiju kanādietis Kolins Brauns izkārtoja perfektu situāciju Nikam Polam, kuram ripa tika atnesta burtiski "uz paplātes" pie tukšiem vārtiem.

Check out the TOP 10 plays of 2021 #IIHFWorlds Champions from Riga.👀🇨🇦 @hockeycanada pic.twitter.com/Z2qL6HBAj8