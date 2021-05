Viss pašu rokās jeb kā Latvijas hokejisti var iekļūt ceturtdaļfinālā

Latvijas hokeja izlase pirms pasaules čempionāta priekšsacīkšu noslēdzošajām spēlēm saglabā izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā, bet scenāriji, lai spēlētu "play off", ir dažādi.

Pirms pēdējām spēlēm B grupā vietu ceturtdaļfinālā sev garantējusi Somija (15 punkti) un arī ASV (12 punkti un jāaizvada divas spēles). Tālāk kopvērtējumā ar 10 punktiem seko Kazahstāna, bet Vācijai, Latvijai un Kanādai ir pa deviņiem punktiem. Norvēģija (pieci punkti) un Itālija (nav punktu) vairs nevar pacīnīties pa vietu ceturtdaļfinālā.

Latvijas grupā atlikušas piecas spēles, no kurām divas būs jau šodien – ASV pret Vāciju un Norvēģija pret Kazahstānu. Savukārt rīt grupu turnīra pēdējā dienā no rīta spēlēs Kanāda un Somija, tad sekos ASV un Itālijas mačs, bet "vakara nagla" būs Latvijas spēkošanās ar Vāciju.



Lai diži nerēķinātu un visu izteiktu vienā teikumā, tad Latvijai pat nav jāskatās uz citu maču iznākumiem un pamatlaikā jāuzvar Vācija. Kā saka, viss pašu rokās. Šajā gadījumā Latvija droši iesoļo ceturtdaļfinālā, bet obligātais nosacījums ir Latvijas uzvara pamatlaikā. Ja Latvijas izlases spēlēsies ar "uguni", tad jāizvērtē citi varianti.





Izskatot šo variantu, ir jānotiek patiešām nereāliem notikumiem. Pirmkārt, šodien Vācijai pamatlaikā jāuzvar ASV, bet Kazahstānai pagarinājumā vai pēcspēles metienos jāpieveic Norvēģija. Savukārt otrdien Kanādai pamatlaikā jāuzvar Somija un – visneticamākais – Itālijai pamatlaikā jāuzvar ASV. Un vakarā Latvijai pamatlaikā jāuzvar Vācija.

Šādā scenārijā uz trīs ceļazīmēm kandidē piecas izlases (ASV, Latvija, Vācija, Kazahstāna un Kanāda – visām pa 12 punktiem), un tad jau jāsāk rēķināt savstarpējo spēļu rezultāti. Tad spēkā stājas IIHF turnīra reglaments par komandu sarindošanu grupu noslēguma kopvērtējumā, un pirmkārt vērā tiek ņemtas šo piecu izlašu savstarpējais "mini turnīrs". Tajā ar deviņiem punktiem uzvar ASV, seko Latvija (septiņi punkti), Vācija (seši punkti), Kazahstāna (pieci punkti) un Kanāda (trīs punkti). Tādējādi Latvija kā trešā no grupas tiek izslēgšanas turnīrā.



Skaidrs, ka vēl pirms Latvijas un Vācijas spēles nebūs zināmas visas ceturtdaļfināla dalībnieces no B grupas. Pieņemot, ka Kazahstāna pamatlaikā uzvar Norvēģiju un ASV pamatlaikā pieveic Vāciju, kā arī Kanāda pamatlaikā uzvar somus, Boba Hārtlija vadītās Latvijas valstsvienības spēlē pret Vāciju var izvērsties īsts trilleris. Tobrīd ASV un Kazahstāna būs nodrošinājušas sev vietu ceturtdaļfinālā, bet Kanādai būs jau 12 punkti, kamēr Latvijai un Vācijai pa deviņiem.

Tas nozīmē, ka gan Vācijai, gan Latvijai iekļūšanai ceturtdaļfinālā vajag tikai un vienīgi uzvaru pamatlaikā, citādāk ceturtdaļfinālā caur adatas aci ielīdīs kanādieši. Iedomājamies, ka Latvijas spēlē pret vāciešiem pēdējās trešdaļas beigās rezultāts ir neizšķirts, kas nozīmē, ka abas komandas var "iet uz visu banku". Vai abas komandas ņems nost vārtsargus?

Līdzīgs gadījums, kas no malas var šķist nereāls, notika 2018. gadā pirmās divīzijas A grupas turnīrā Ungārijā. Lai saglabātu teorētiskas cerības uz iekļūšanu elitē, priekšpēdējā kārtā Slovēnijai un Itālijai savstarpējā spēlē vajadzēja tikai uzvaru pamatlaikā. Sākoties spēles 60 minūtei, rezultāts bija 3:3… Slovēņi izmantoja izdevību un nomainīja vārtsargu, bet pamatlaika burtiski pēdējās sekundēs ceļu uz soliņu sāka arī itāļu vārtsargs. Tajā brīdī (atlikušas divas sekundes līdz pamatlaika beigām) itāļi jau iemeta tukšos vārtos. Tiesneši gan nepiefiksēja, ka tobrīd laukumā bija septiņi itāļi – vārtsargs vēl bija laukumā, bet vēl laukumā bija seši itāļi.

WHAT A GAME! Both Slovenia and Italy needed regulation time win, BOTH teams pulled their goalie in the end! Diego Kostner scored game-winner with 2.3 sec left. But the race for promotion is still totally open before the last game! More: https://t.co/pKeduJR13Y @fisg_it @lovehokej pic.twitter.com/IxzmBLoiEK