Vītoliņš: jo vairāk iemet, jo vairāk ir pārliecības

Latvijas hokeja izlases spēlētāji mačā pret Kazahstānu, kopā raidot ripu pretinieku vārtos septiņas reizes, sajuta vārtu garšu, pie kuras līdz šim pasaules čempionātā nebija izdevies tikt, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

Jau ziņots, ka Latvija sestdien ar rezultātu 7:0 sagrāva Kazahstānu, izcīnot ceturto uzvaru pēc kārtas un tiekot pie pārliecinošākās uzvaras pasaules čempionātā kopš 1997.gada.

"Patīkami, ka nospēlējām tā, kā mēs varam. Izmantojām savu ātrumu, spēlējām ar īsām maiņām un neļāvām kazahiem izpausties ar meistarību," norādīja treneris. "Bija svarīgi pirms nākamās spēles parādīt to, ka mēs varam nospēlēt visas 60 minūtes vienādi."

Latvijas izlases labā divus vārtus guva Rodrigo Ābols, bet pa vienam precīzam metienam padevās Kasparam Daugaviņam, Mārtiņam Dzierkalam, Oskaram Batņam, Rihardam Bukartam un Mikam Indrašim.

"Puiši beidzot sajuta vārtu garšu, trijniekos parādās saiknes un vārtu gūšanas iespējas, nebija arī paviršu darbību. Dzierkala "gols" salauza pretinieku. Tas ir tāds stimuls parādīt, ka, ja mēs gribam, tad arī varam," izcēla treneris.

"Jo vairāk iemet, jo vairāk ir pārliecības. Patīkami, ka turpinājām spēlēt it kā rezultāts būtu 0:0 vai 1:0. Nebija pārgalvības un mēģinājumu iet pa diviem, spēlējām no aizsardzības," viņš turpināja.

Spēlei pret Kazahstānu ārpus sastāva palika Roberts Mamčics un Ronalds Ķēniņš. Vītoliņš norādīja, ka Ķēniņš pēc pāris dienām jau varētu būt atpakaļ izlases rindās, kamēr Mamčica savainojums ir nopietnāks un visticamāk liegs viņam atgriezties laukumā atlikušajā čempionāta daļā.

Latvijas hokejisti, joprojām saglabājot cerību par iekļūšanu ceturtdaļfinālā, otrdien grupu turnīru pabeigs ar cīņu pret Šveici, kas sestdien ar 3:2 pārspēja Kanādu.

Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas izlase pret šveiciešiem aizvadīja divas pārbaudes spēles, vienā no kurām tika izcīnīta uzvara. Vītoliņš skaidroja, ka, neskatoties uz to, ka Šveicei ir pievienojušies vairāki Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, viņš sagaida no nākamās pretinieces līdzīgu spēli kāda tā bija iepriekšējos mačos.

B apakšgrupā pēc piecām spēlēm 15 punkti ir Šveicei, 13 - Čehijai un 11 punkti - Kanādai, kuras jau nodrošinājušas vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. 11 punktus sešās cīņās sakrājusi Latvija, pieci punkti ir Slovākijai, četri sešās spēlēs - Kazahstānai un piecās Norvēģijai, bet punktus nav guvusi Slovēnija.

Pasaules čempionāts, kuru kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga, norisināsies no 12. līdz 28.maijam.