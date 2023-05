Vītoliņš: nedrīkstam ļaut zviedriem radīt haosu pie mūsu vārtiem

Latvijas vīriešu hokeja izlasei pasaules čempionāta ceturtdaļfināla mačā pret Zviedriju jācenšas veidot vairāk pretuzbrukumus, sarunā ar žurnālistiem teica Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas hokejisti šovakar plkst.20.20 "Arēnā Rīga" ceturtdaļfinālā stāsies pretī Zviedrijai.

"Zinām, ka zviedri ir tehniskāki, tāpēc mums ir jāspēlē savu spēli. Jāliek akcents uz pretuzbrukumiem un jāizmanto savas vārtu gūšanas iespējas," gaidāmā mača uzdevumus hokejistiem laukumā iezīmēja treneris.

"Momenti būs vienmēr, bet jāparāda arī kvalitāte, kas mums izdevās pret Šveici. Iespēju nebija daudz, bet nospēlējām kvalitatīvi un guvām vārtus," viņš piebilda.

Vītoliņš atklāja, ka treneru kolektīvs sāka gatavoties mačam pret Zviedriju nākamās dienas rītā pēc pēdējās apakšgrupas spēles, izskatot sagatavotos viedo par zviedru spēles stilu.

"Viņi ir labi visās līnijās. Galvenais ir pieturēties pie sava spēles stila, aizsardzībā spēlēt cieši un neļaut zviedriem radīt haosu pie saviem vārtiem. Tagad visas komandas spēlē ļoti aktīvi ar aizsargiem, kuri dažreiz pat aiziet aiz vārtu līnijas," norādīja treneris.

Vienā no apakšgrupas mačiem Zviedrija, spēlējot pret ungāriem, pretiniekiem neļāva izpildīt nevienu metienu pa saviem vārtiem un spēja kontrolēt ripu lielāko daļu no spēles laika. Vītoliņš skaidroja, ka Zviedrijas hokejisti vienmēr cenšas piesardzīgi saglabāt ripu, neļaujot pie tās tikt pretiniekiem.

"Zviedri nemīl no atbrīvoties no ripas, tāpēc viss būs atkarīgs no mums, cik aktīvi spēlēsim, kā uzvarēsim divcīņās un dosimies pretuzbrukumos," izcēla Vītoliņš.

Tāpat Vītoliņš arī norādīja, ka komandas sastāvā izmaiņas nav gaidāmās un mačam tiks pieteikti tie paši hokejisti, kuri bija pieteikumā arī pēdējā apakšgrupas spēlē pret Šveici, kā arī vārtus sargās Artūrs Šilovs.

Latvija tikās ar Zviedriju ceturtdaļfinālā arī 2018.gadā, kad pie panākuma tika Zviedrijas hokejisti, izcīnot uzvaru ar 3:2. Arī pērnā gada meistarsacīkstēs zviedri pārspēja latviešus ar 1:0, pateicoties Viljama Nīlandera vairākumā gūtajiem vārtiem.

Pasaules čempionāts, kuru kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga, norisināsies no 12. līdz 28.maijam.