Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) gatavos negatīvu atzinumu par "Daugavas" stadiona ledus treniņu halles atbilstību ugunsdrošības prasībām, aģentūrai LETA apliecināja VUGD preses pārstāve Agrita Vītola.

VUGD piektdien veica halles pārbaudi saistībā ar objekta nodošanu ekspluatācijā. Pārbaudes rezultātā tiek gatavots negatīvs atzinums, kurā būs norādītas konstatētās nepilnības, kas objektam ir jānovērš, lai tas atbilstu ugunsdrošības prasībām.

VUGD amatpersonas patlaban turpina objekta dokumentācijas izskatīšanu un atzinumu paredzēts izsniegt sestdienas laikā. Nepilnību novēršanas termiņi ir dažādi, taču plašāka informācija patlaban netiek sniegta.

Savukārt Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pagaidām nevar pieņemt ekspluatācijā "Daugavas" stadiona ledus halli, jo nav saņemti vairāku institūciju atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, aģentūrai LETA pavēstīja BVKB pārstāvji.

Birojā informēja, ka BVKB būvinspektori šajā pavasarī vairākkārt ir veikuši būvdarbu kontroli "Daugavas" stadiona ledus halles būvlaukumā, tostarp pēdējā pārbaude bija 7. maijā.

Vienlaikus BVKB informēja, ka būvinspektori ir izskatījuši pieejamo būvniecības izpildu dokumentāciju, kas ir daļa no nepieciešamās informācijas, lai pieņemtu būvi ekspluatācijā. Tuvākajā laikā tiek gaidīti vairāku institūciju atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, tostarp no VUGD.

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Viesturs Koziols portālam "Delfi" sestdien atklāja, ka LHF zināms par halles trūkumiem, un tos plānots novērst. Koziols pagaidām nepieļāva, ka situācija varētu piespiest pasaules čempionāta dalībnieču treniņus pārcelt uz "Volvo" halli.

Jau ziņots, ka "Daugavas" stadiona treniņa ledus halles nodošana ekspluatācijā ir iekavējusies, jo vēl nav izdevies saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus.

"Daugavas stadiona ledus halle vēl nav nodota ekspluatācijā. Man šobrīd nav precīzu ziņu, kas bija par iemesliem, kāpēc to neizdevās izdarīt. Cik saprotu, tur ir piezīmes no ugunsdzēsējiem, lai problēmas novērstu. Tam kāda diena ir," raidījumā "Spried ar Delfi" piektdien norādīja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis.

"Daugavas" stadiona ledus halli, kur paredzēti komandu treniņi, bija plānots nodot ekspluatācijā jau 17. martā, vēlāk termiņš pārlikts uz 30. aprīli, taču arī to nav izdevies ievērot. Tagad to bija plānots paveikt no 5. maija līdz 7. maijam, taču vēlreiz būvnieku paveiktajā darbā atrastas nepilnības.

Kalvītis piektdien sarunā ar portālu "Delfi" skaidroja, ka "plāns B" būtu vēl 18. un 19. maijā treniņus aizvadīt "Volvo" ledus hallē, bet no 20. maija tos uzsākt "Daugavas" stadiona ledus hallē. Šajā hallē ledus plāksnes jau atdzesētas līdz -6 grādiem pēc Celsija, bet ledus saldēšanai nepieciešamas septiņas dienas, skaidroja LHF prezidents.

"Sliktākais scenārijs būtu tūlīt doties uz "Volvo" halli. Kausējam ledu nost, gatavojam reklāmas un visu, kas vajadzīgs pasaules čempionātam, aizmirstam par "Daugavu"," citu iespējamo rīcību ieskicēja Kalvītis.

""Volvo" hallē ir divi laukumi, bet tie neatbilst pasaules čempionāta standartiem. Čempionāts notiks uz 60x30 metrus liela ledus laukuma. "Daugavā" tādi tiek būvēti, bet "Volvo" laukumi ir mazāki," potenciālās neērtības atklāja LHF prezidents.

Kā ziņots, ceturtdienā, 6.maijā, "Arēna Rīga" un Olimpiskais sporta centrs pilnībā nodoti pasaules hokeja čempionāta vajadzībām.

2021. gada pasaules čempionāts ieplānots no 21. maija līdz 6. jūnijam.

Pilno raidījuma "Spried ar Delfi" ierakstu par gatavību pasaules čempionātam hokejā var skatīties ŠEIT.