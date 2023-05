Zviedrija bez lielas piepūles 'sausā' pieveic Austriju

Zviedrijas hokeja izlase svētdien pasaules čempionāta A apakšgrupas spēlē Tamperē ar rezultātu 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) pārspēja Austrijas valstsvienību, izcīnot otro uzvaru turnīrā.

Jau ceturtajā minūtē Jonatans Bergrens izpildīja viltīgu metienu vārtu virzienā, un Pārs Lindholms pielika nūju ripas lidojuma ceļā, ievirzot to Austrijas vārtos. Turpinājumā zviedri nespēlēja ar pilnu atdevi, tāpēc austrieši varēja izlīdzināt spēles gaitu. Rezultāts mainījās 27. minūtē, kad Markuss Sorensens saņēma teicamu piespēli no Jakoba de la Roses, kurš uzbrukuma zonā iegāja pa labo pusi, un dubultoja savas komandas pārsvaru. Atkārtojumā redzams, ka ripa vārtos ielidoja no Sorensena slidas, bet šajā epizodē nebija apzināta spēriena.

Otro trešdaļu Patriks Nemets noslēdza ar vēl vienu precīzu metienu, viņš bija trāpīgs tieši tajā brīdī, kad Bernardam Štarkbaumam bija nosegts skats. Savukārt trešajā trešdaļā divu minūšu laikā Leo Karlsons un Deniss Everbergs izcēlās ar vārtiem, precīzi metot 52. un 54. minūtē.

Zviedrijas izlasei šī bija otrā "sausā" spēle šajā turnīrā, un turnīra ievadā tā ar 1:0 pieveica Vāciju. Austrijai šis bija otrais zaudējums.

Zviedrija - Austrija 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Vārtu guvēji: Pārs Lindholms (3:43 min., 1:0), Markuss Sorensens (26:04 min., 2:0), Patriks Nemets (38:16 min., 3:0), Leo Karlsons (51:18 min., 4:0), Deniss Everbergs (53:42 min., 5:0) - -

Soda minūtes: 2 - 4

Metieni pa vārtiem: 31 (13+8+10) - 18 (8+8+2)