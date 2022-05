Zviedrija gūst vārtus 13. sekundē un pirmajā periodā sagrauj Lielbritāniju

Zviedrijas hokeja izlase otrdien 2022. gada pasaules čempionāta B apakšgrupas trešās kārtas spēlē ar rezultātu 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) pārspēja Lielbritāniju.

Jau mača 13. sekundē savu komandu vadībā izvirzīja Rasmuss Aplunds, kurš ieguva vārtsarga Bena Bounsa atvairīto ripu un ar atkārtotu mēģinājumu bija precīzs. Līdz pirmā perioda beigām zviedri guva vēl četrus vārtus, un precīzi bija Joakims Nordstrēms, Antons Bengtsons, Rasmuss Dalīns un vēlreiz Asplunds.

Wasting no time 🕐@raasmusaasplunf scores 13 seconds into @trekronorse's game against Great Britain #SWEGBR #IIHFWorlds @BuffaloSabres pic.twitter.com/Ptg7DgScWQ