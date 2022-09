2027.gada pasaules hokeja čempionātu vīriešiem vēlas rīkot Vācija, Kazahstāna un Norvēģija, piektdien paziņoja Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF).

Vācijas pilsētas, kurās notiks spēles labvēlīga IIHF lēmuma gadījumā, tiks paziņotas vēlāk.

Vācija pasaules meistarsacīkstes kopš 1930.gada ir uzņēmusi astoņas reizes. Pēdējoreiz pasaules čempionātu Vācija 2017.gadā Ķelnē rīkoja kopā ar Francijas galvaspilsētu Parīzi. Pēdējo reizi tikai Vācija šo pasākumu rīkoja 2010.gadā, kad spēles notika Ķelnē un Manheimā, bet turnīra atklāšanas spēle Gelzenkirhenes futbola stadionā bija tā brīža hokeja spēles apmeklētības pasaules rekords.

Kazahstāna nekad iepriekš nav rīkojusi pasaules čempionātu elites divīzijā, taču tai ir divas lielas halles - "Barys Arena" Astanā ar 11 400 skatītāju vietām un 12 500 līdzjutējus ietilpinošā "Almaty Arena" Almati. Pirmā ir KHL komandas Astanas "Baris" mājvieta, un tajā notika 2019.gada pasaules čempionāta I divīzijas A grupas sacensības. Šajā turnīrā Kazahstāna iekļuva elites divīzijā un kopš tā laika ir tur palikusi. Savukārt "Almaty Arena" tika atklāta pirms 2017.gada pasaules ziemas universiādes, hallē notiekot šo sacensību hokeja turnīram.

Norvēģijai tas var kļūt par trešo rīkoto elites divīzijas pasaules čempionātu. Pirmie divi ir notikuši Oslo 1958.gadā un Lillehammerē, Oslo un Hamarā 1999.gadā. 2027.gada meistarsacīkstes ir plānotas jaunās arēnās. Norvēģijas Hokeja asociācija vēl vienojas par detaļām ar Bērumu un Tronheimu. Bērumā Oslo tuvumā futbola stadionu telpās "Telenor Arena" varētu pārveidot par 14 000 sēdvietas ietilpinošu ledus arēnu, bet Tronheimā 8600 sēdvietu lielā "Trondheim Spektrum" tika uzbūvēta 2019.gadā vecās sporta halles vietā.

Trīs pretendenti turpmāko mēnešu laikā izstrādās detalizētu sacensību projekta plānu, kas tiks prezentēts IIHF galvenajā mītnē, kā arī uzņems IIHF pārstāvjus un izrādīs iespējamās sacensību vietas.

Par 2027.gada pasaules čempionāta mājvietu tiks spriests IIHF ikgadējā kongresā Somijas pilsētā Tamperē 2023.gada maija beigās.

Nākamgad no 12. līdz 28.maijam čempionātu rīkos Rīga un Somijas pilsēta Tampere, no 2024.gada 10.līdz 26.maijam sacensības notiks Čehijas pilsētās Prāgā un Ostravā, no 2025.gada 9. līdz 25.maijam hokejisti mērosies spēkiem Stokholmā un Dānijas pilsētā Herningā, bet no 2026.gada 15.līdz 31.maijam turnīrs paredzēts Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā.