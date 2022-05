50 gadus vecais Jāgrs plāno turpināt hokejista karjeru

Čehijas hokeja leģenda Jaromirs Jāgrs arī nākamsezon grasās pārstāvēt savu dzimto Kladno "Rytiri" klubu, kas spēlē Čehijas augstākajā līgā, sportists paziņojis sociālajā vietnē "Twitter".

"Zinu, ka daži no jums man neticēs, bet es patiešām nevaru sagaidīt nākamo sezonu," raksta Jāgrs. "Cik ļoti jūs to gaidāt, Kladno iedzīvotāji? Plekijam [Tomāšam Plekanecam] ir sapis ar "Kladno" spēlēt "play-off". Mēģināsim to piepildīt kopā?"

Jāgrs, kurš šī gada 15. februārī svinēja savu 50. dzimšanas dienu, ir arī Kladno kluba īpašnieks. Hokejists pēc karjeras noslēgšanas Nacionālajā hokeja līgā (NHL) jau kopš 2017./2018. gada sezonas pārstāvējis savu dzimto klubu.

Aizvadītajā sezonā Jāgrs vienības labā 43 spēlēs sakrāja 19 punktus (8+11). Savukārt komandas rezultatīvākais spēlētājs bija 39 gadus vecā Čehijas hokeja zvaigzne Tomāšs Plekanecs, kurš 56 spēlēs sakrāja 53 punktus (17+36).

Kladno komanda 15 komandu konkurencē ieņēma 14 vietu, sērijā par vietas saglabāšanu elitē ar 4-1 pieveicot Zlīnas "PSG Berani" komandu.

Jāgrs sākotnēji palīdzēja komandai 2019./2020. gada sezonā atgriezties Čehijas augstākajā līgā, bet ar "Rytiri" izslēgšanas spēles vēl nav sasniedzis.