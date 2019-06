1967. gadā Nacionālā hokeja līga (NHL) veica lielāko paplašināšanos līgas vēsturē, dalībnieku skaitu dubultojot no seši uz 12. Viena no komandām bija Sentluisas "Blues", kas trīs reizes bija soļa attālumā no prestižākās trofejas hokejā – Stenija kausā. Trešdien "Blues" hokejisti ar ceturto mēģinājumu beidzot cēla virs galvas ilgi kāroto dārgumu.

Ceļš līdz trofejai nebija no vieglākajiem, un to varētu raksturot ar klasisko izteicienu "caur ērkšķiem uz zvaigznēm". "Blues", izcīnot Stenlija kausu, ierakstīja jaunu lappusi NHL vēsturē un sasniedza vairākus rekordus.

"Blues" ir pēdējā no 1967. gada paplašināšanās komandām, kas beidzot tikusi pie Stenlija kausa. Četri citi klubi no 1967. gada paplašināšanās tikuši pie Stenlija kausa, bet Kalifornijas "Steals" komandai īsti nav tiešā troņmantinieka, un klubs beidza savu eksistenci bez izcīnīta Stenlija kausa.